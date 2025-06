Budapest strandol – indul a nyár a főváros fürdőiben

Megérkezett a nyár, kezdődik a vakáció – a budapesti fürdők és strandok felkészültek a szezonra, a fürdőzési lehetőségek mellett pedig ez évben is különféle programokkal várják a vendégeket. Újra lesz esti filmnézés a Széchenyiben a Cinema Spa sorozat keretében, Strandok Éjszakája Pesterzsébeten. Július elejétől pedig minden nap lesz egy fürdő, amely 22 óráig nyitva tart.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. az idei szezonban is változatos nyári programokkal készül. A főváros strandjai szinte azonnal megtelnek, amint megérkezik a jó idő, a kánikula, a kellemes fürdőzést, a medencében hűsölést más élményekkel is színesítjük minden évben.

Nyári programok

Az iskolai év vége is vízválasztó, hiszen az igazi strandszezon a vakációval indul be. Gondolva azonban arra is, hogy a nyár elejébe átnyúló tanítás az iskolapadból már a szabadba vágyó diáknak és a pedagógusnak egyaránt erőpróbát jelent, a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére tavaly bevezetett Suli a strandon programhoz ezúttal is csatlakozott társaságunk. Június 10. és 20. között 59 csoport választotta a suli-strand programot a Csillaghegyi, a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébeti fürdőben vagy a Római strandon. Ez összesen több, mint 1800 résztvevőt jelentett.

Ezen a nyáron is lehet fürdőzve mozizni vagy mozizva fürdőzni – tetszés szerint. Júliusban kedd esténként a CineSpa – Filmekbe merülve program keretében a Széchenyi fürdő kültéri élménymedencéjében filmvetítés lesz 21 órai kezdettel. Négy alkalom, négy film: Csillag születik (07.01.), A legnagyobb showman (07.08.), Ponyvaregény (07.15.) és Blöff (07.29.). Budapesti lakcímkártyával rendelkező vendégek 21 órától 50 százalékos kedvezménnyel léphetnek be a fürdőbe, és élvezhetik a különleges mozizás élményeit (https://www.szechenyifurdo.hu/cinespa).

A nyár elmaradhatatlan rendezvénye immár a Strandok Éjszakája. Július 26-án, szombaton a Pesterzsébeti fürdőben egész nap színes programok teszik teljessé az esti fürdőzést. Az országos akciót 16. alkalommal hirdette meg a Magyar Fürdőszövetség. Ilyenkor a fürdők különböző attrakciókkal, gyerekfoglalkozásokkal és meghosszabbított nyitvatartással este 10 óráig várják a fürdővendégeket.

Pár év után elmondható, hogy már hagyománnyá vált az első pillanattól közkedvelt Országos vízipisztolycsata. Időpontja ebben az évben augusztus 23. (szombat). A kezdeményezést a Magyar Fürdőszövetség hívta életre, melyhez országszerte számos fürdő, köztük társaságunk is csatlakozott. Budapesten ezúttal is a margitszigeti Palatinus fürdő strandmedencéje lesz a helyszín. Az akció egyben újra rekordkísérlet lesz: 14 órától 15 percen át kell a vízipisztolycsatának folyni minden helyszínen, melyek online összeköttetésben lesznek egymással.

Egész évben különleges élmény a Rudas vagy a Csillaghegyi fürdő tetejéről, a Panoráma medencében ellazulva a napfelkeltében vagy épp a napnyugtában gyönyörködni.

A Rudas Panoráma medencéje már széles körben ismert és népszerű. Azt talán kevesebben tudják, hogy a budapesti augusztus 20-i tűzijáték a Duna-parton álló fürdő tetejéről egészen közelről csodálható meg.

Érdemes a Csillaghegyi fürdő Panoráma medencéjét is kipróbálni, ahonnan bámulatos kilátás nyílik Óbudára, a budai hegyekre és a pesti oldalra is. A nyári hőségben tökéletes választás itt a privát fürdőzés mint üdítő esti program – családi vagy baráti körben egyaránt. (https://www.csillaghegyifurdo.hu/privat-furdozes).

A nyári szezont strandzáró bulival búcsúztatjuk majd a Csillaghegyi fürdőben. Ez azért még odébb van, a tervezett időpont augusztus vége.

A strandolás egyik, ma már közismert veszélye a túlzott mértékű napozás. A vízben hűsölve szinte észre sem venni, mennyi időt töltünk a tűző napon, nem beszélve az erős az UV-sugárzásról és ennek káros hatásairól bőrünkre. Felelősségünknek tartjuk erre is felhívni vendégeink figyelmét, ezért több fürdőnkben is szervezünk ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatot a nyár folyamán – így Csillaghegyen, a Palatinus és a Pesterzsébeti fürdőben.

Kedvezmények

Budapest Főváros Közgyűlése döntése alapján társaságunk ebben az évben elsősorban a budapestieknek szóló új lehetőségekkel bővítette több éve működő kedvezményrendszerét.

A BudapestGO közösségi közlekedési bérlettel rendelkező, a fővárosban élő vagy tanuló diákoknak biztosított 50 százalékos, zárás előtti két órával történő belépés esetén pedig 80 százalékos kedvezménnyel indult április 1-jén. Június elejétől tovább bővült a kedvezmények köre a budapestiek számára 50 százalékos kedvezményt nyújtó Reggeli Budapest kedvezmény bérlettel, Esti Budapest kedvezmény jeggyel és Nyugdíjas szerda programmal.

További újdonság, hogy a történelmi fürdőkbe szóló Zsigmondy Klubkártya már online is intézhető.

A kedvezményekről, illetve ezek igénybevételéről részletesebben lehet tájékozódni a www.budapestgyogyfurdoi.hu/kedvezmenyes-ajanlatok weboldalon.

Semmelweis-nap

A Magyar Fürdőszövetség, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének együttműködésének eredményeképpen Semmelweis-nap alkalmából július 1-jén az egészségügyi szakdolgozók és Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének munkatársai 50 százalékos kedvezménnyel látogathatják a kezdeményezéshez csatlakozó gyógy- és élményfürdőket. A fővárosban a következő fürdőkben érvényes a kedvezmény: Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő, Paskál Gyógy- és Strandfürdő, Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő, Római Strandfürdő és Pünkösdfürdői Strandfürdő (https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/semmelweis-nap).

Fürdők hosszabbított – 22 óráig tartó – nyitvatartása

Júliustól változik a budapesti fürdők nyitvatartási ideje. A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egész évben üzemelő egységei 3 hónap tesztidőszakra – váltott rendszerben –hosszabban tartanak nyitva az esti órákban. A pilot program azt jelenti tehát, hogy a fővárosban minden nap lesz legalább egy olyan fürdő, amelyben 22 óráig lehet fürdőzni. (A Rudas fürdő hetente két alkalommal – péntek, szombat – az éjszakai fürdőzés programmal évek óta hosszabban tart nyitva, ezért ezt a fürdőt a mostani pilot nem érinti.)

Július 1-jétől váltva 22 óráig nyitvatartó fürdők (fürdők és napok listája):

· Hétfő Paskál · Kedd Lukács · Szerda Csillaghegy · Csütörtök Dandár · Péntek Széchenyi · Szombat Gellért · Vasárnap Pesterzsébet

A vendégek idősávra foglalás igényét figyelembe véve, a zsúfolt időszakokban a várakozást megelőzve pilot program indul a Rudas fürdőben július elejétől. Lényege, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően idősávokra lehet előre belépőt vásárolni biztosítva ezzel az adott időpontban való gyors belépést. Az idősávok csütörtökön és pénteken 12:00 – 15:00, 16:00 – 19:00, hétvégén 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00 és 16:00 – 19:00 óra között.