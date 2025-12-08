Budapesten csökkentek a lakásárak októberhez képest

Az ingatlan.com novemberi lakásárindexe szerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető – közölte az ingatlan.com.

A fővárosi novemberi lakásár-csökkenés ellenére éves összevetésben 24,1 százalékos áremelkedés történt Budapesten. A szeptembert 2,6, az októbert pedig 1,4 százalékos havi drágulással zárta a főváros. A fővárosi agglomeráció kedvelt célpont maradt, ennek eredményeként, Pest vármegyében novemberben 1,7 százalékos havi, és 18,8 százalékos éves áremelkedést mutat az index-tették hozzá a közleményben.

A kelet-magyarországi régiókban a drágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét, a Dél-Alföldön novemberben 2,1 százalékkal, éves szinten 19,4 százalékkal nőttek az árak, míg a Nyugat-Dunántúlon pedig csak 0,9 százalékos havi és 15,2 százalékos éves növekedés volt megfigyelhető.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben rámutatott arra, hogy az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege. A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb drágulást lehet látni, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok.

A budapesti eredményben komoly szerepet játszhat, hogy sok vevő még kivárásra játszik. A következő hónapokban ugyanis több ezer új építésű lakás érkezik a piacra és ezek közül több projektben használt panelek árában lehet új lakást vásárolni. Emiatt erős árverseny indulhat el a főváros használt lakáspiacán is – írták a közleményben.

Balogh László szerint ez a folyamat az állami támogatások hatását is módosíthatja. Ha a budapesti vevők – különösen az első lakásvásárlók – nagyobb arányban választják a tömegesen megjelenő új építésű lakásokat, az mérsékelheti az Otthon Start Program hatását a használt lakások piacán. Ilyenkor kisebb lesz az extra kereslet és az abból eredő áremelkedés is, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat.

Az ingatlan.com lakásárindexének régiós adataiból az is látszik, hogy Nyugat-Magyarországon lassabb a drágulás, Kelet-Magyarországon viszont gyorsabb ütemű áremelkedéssel megkezdte a felzárkózást.

A Nyugat-Dunántúlon novemberben 0,9 százalékos havi és 15,2 százalékos éves drágulás következett be novemberben, ezzel szemben a Dél-Alföld októberhez képest 2,1, a múlt év novemberéhez viszonyítva pedig 19,4 százalékos éves növekedést produkált.

Az ingatlan.com kifejtette, a novemberi tendenciák decemberben tovább erősödhettek, a kínálat tovább nő, a vevőjelöltek egy része pedig várja az új építésű lakások megjelenését. Balogh László szerint így nem kizárt, hogy az év vége meglepő fordulatot hoz a lakásárakban. Az év elején látott erős emelkedés után akár egy enyhe korrekció is bekövetkezhet-közölte az MTI.

A kínálati piacot nézve Budapesten a használt lakóingatlanok esetében négyzetméterenkénti mediánérték közel 1,4 millió forint volt. Az V. kerület a legdrágább 2 millió forint feletti összeggel, a második és harmadik helyen van az I. és a XII. kerület, előbbinél 1,83 millió, utóbbinál 1,78 millió forint volt a négyzetméterárak középértéke december elején. A legolcsóbb városrészekben, azaz a XVII., a XVIII., a XX. és a XXIII. kerületben ugyanakkor 800 ezer és 981 ezer forintos mediánnal számolhatnak a lakásvásárlást tervezők.

A vármegyeszékhelyek között továbbra is Debrecenben a kerülnek legtöbbe a lakások és házak, a medián négyzetméterárak ott 997 ezer forintot tettek ki december elején. Szeged és Győr van még a dobogón, 952 ezer és 920 ezer forinttal. A középmezőnyben van többek között Kecskemét, Tatabánya, Szombathely és Nyíregyháza 732-804 ezres mediánnal. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek közé sorolható Békéscsaba, Salgótarján és Kaposvár, ezekben a városokban 285-541 ezer forint a négyzetméterárak középértéke – tájékoztatott az ingatlanhirdetési portál.