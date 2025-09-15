Kezdőlap Gazdaság Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az Otthon Start lakáshitelre
Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az Otthon Start lakáshitelre

Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az igénylők az Otthon Start lakáshitelre az internetes keresések alapján, a keleti és az északi vármegyékben kisebb az érdeklődés. A nyári hónapokban is sok volt az érdeklődő, de a többség a program indulásakor keresett rá a programra. A Bank360 az Otthon Start lakáshitellel kapcsolatos internetes kereséseket vette górcső alá.

Két hónapja Otthon Start-lázban ég az ország – a program július eleji bejelentése óta nem csak a sajtóban esik rengeteg szó az új konstrukcióról, de a banki és ingatlanpiaci szektor visszajelzései szerint is hatalmas az érdeklődés a kedvezményes kamatozású lakáshitel iránt. Mindezt az internetes keresési adatok is alátámasztják, legtöbben a fővárosban és a nyugati vármegyékben kerestek rá a programra.

Hogyan alakultak a keresések a bejelentés után?

Július elején jelentették be, hogy szeptembertől új, kedvező kamatozású lakáshitelprogram indul Otthon Start Program néven. A konstrukció iránti érdeklődés az első pillanattól kezdve jelentős volt, hiszen a 3%-os kamatozású, államilag támogatott lakáshitelek korábban csak a gyereket vállaló házaspárok számára voltak elérhetők. A program iránti érdeklődés felfokozott mértékét jelzi, hogy a szakértők még az eddiginél is jelentősebb bővülést várnak a hitelpiacon, jóllehet a növekedés 2025 eddig eltelt részében is kiemelkedő volt.

Az érdeklődést azonban nem csak a lakásárak emelkedése és a bankoknál leadott hiteligénylések jelzik, hanem az internetes keresések is. A Google Trends július 1-ig visszanézett adatai alapján jól látszik, hogy július 3-án, vagyis a program bejelentésekor jelentős mértékben megemelkedett a lakáshitelekkel kapcsolatos keresések száma. Érdekesség, hogy ekkor még a „lakáshitel” kifejezésre kerestek rá többen, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy még kevésbé mehetett át a köztudatba az Otthon Start Program elnevezés.

A következő nagyobb felfutás július 22-én történt, ugyanis ekkor jelent meg a program részleteit tartalmazó tervezet. Bár ezen a napon a lakáshitelekkel kapcsolatos keresések is megélénkültek, ekkor már az Otthon Start Program kifejezés vitte a prímet.

A következő kiugró pont augusztus 1-je, ugyanis előző este, július 31-én jelent meg a programot szabályozó rendelet a Magyar Közlönyben. Augusztus végén azonban kijött egy újabb rendelet, amely az utolsó pillanatban szigorította a program jogosultsági feltételeit. Ezzel magyarázható az augusztus 26-i kiugrás is.

Az utolsó, legnagyobb kiugrás pedig szeptember 1-jén történt, amikor is ténylegesen elindult a program. Érdekesség, hogy az utolsó kiugrásokat a „lakáshitel” kifejezés már kevésbé követte le – úgy látszik, addigra már széles körben ismertté vált a program neve.

Budapesten kerestek rá a legtöbben

A legtöbb keresésre Budapesten belül került sor, amit Vas, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyék követtek a sorban. Utolsó helyen pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyék végeztek a vizsgált időszakban.

Házasság, házasságkötés

Mint említettük, szinte az indulás előtti utolsó pillanatban, augusztus végén jött ki az a rendelet, amely alapján az adósok csak házastársat vagy szülőt vonhatnak be adóstársként a hitelügyletbe. Ezek alapján elképzelhetőnek tartottuk, hogy a rendelet megjelenését követő napokban sokan rákerestek a „házasság”, „házasságkötés” keresőszavakra, hiszen minden bizonnyal lehetnek olyan, élettársi kapcsolatban élő párok, akik a rendelet megjelenése előtt együtt szándékoztak felvenni a hitelt, így viszont ehhez előbb meg kell házasodniuk.

A feltételezés logikusnak tűnik, ám a keresési adatok ezt nem támasztják alá – az elmúlt hetekben nem voltak igazán kiemelkedő keresési napok egyik keresőszó esetén sem.

