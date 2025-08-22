Kezdőlap Gazdaság Budapesti agglomeráció: egyre feljebb kúsznak az árak
Budapesti agglomeráció: egyre feljebb kúsznak az árak

forrás: hazgyarto.hu

Tovább emelkednek az ingatlanárak a budapesti agglomerációban – közölte a GDN Ingatlanhálózat. A legfrissebb adatok szerint a dél-keleti szektorban egy 90 négyzetméteres ház ára egy hónap alatt 63-ról 70 millió forintra nőtt. Tóth Péter régióigazgató szerint a támogatott hitelek fokozzák a keresletet, ami a fővárostól távolabbi településekre tereli a vevőket. Gombár János, az újpesti iroda vezetője úgy véli, a telekárak különbségei miatt sokan akár Nógrád vármegyéig is elköltöznek. A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt a főváros körüli települések lakossága, alapjaiban formálva át a budapesti agglomerációt. A CSOK, más állami támogatások és a szeptembertől elérhető kedvezményes hitel újabb lendületet adtak a piacnak. Szakértőink segítségével összefoglaltuk a hat agglomerációs szektor legfontosabb trendjeit.

Az árak mindenhol emelkednek

Az egész agglomerációban tapasztalható az áremelkedés, amelyet az új támogatott hitel is felerősített.

„Egy 90 négyzetméteres ingatlan például júliusban még 63 millió forintba került a dél-keleti szektorban, ma viszont már 70 milliót kérnek érte – és ez nem egyedi eset” – mondta Tóth Péter, a GDN Ingatlanhálózat régióigazgatója.

A drágulás miatt a költözők egyre távolabb keresnek új otthont. A fiatal házasok főként támogatásból vásárolnak, számukra a legfontosabb szempont az ár, ezért gyakran a fővárostól távolabb találnak elérhető telkeket. Az idősebb, tehetősebb rétegek inkább a nyugalmat és a természeti környezetet keresik – sokan közülük akár Nógrád vármegyéig is elmennek, hogy megtalálják álmaik otthonát.

„Ma egy telek Berkenyén 25 millió forintért elérhető, Dunakeszin egy ugyanakkora már 80 millió, Budapesten pedig 100 millió alatt gyakorlatilag nincs azonos adottságú beépíthető terület” – tette hozzá Gombár János, a GDN Ingatlanhálózat újpesti irodájának vezetője.

Lakás, ház vagy telek?

Minden ingatlantípusra nagy a kereslet, de szektoronként eltérőek a lehetőségek. A dél-keleti és keleti térségben még akadnak beruházók számára is vonzó telkek, míg az északi és északnyugati szektorban már szűkös a kínálat: kevés a jó adottságú beépíthető terület, és ezek ára is kiemelkedően magas. Emiatt itt inkább a használt ingatlanok és az agglomeráción túli települések iránt nő az érdeklődés.

A keresletet az önkormányzatok szabályozása is jelentősen befolyásolja. Az új törvények alapján egyes települések korlátozhatják a beköltözést, de már korábban is több helyen szigorították a beépíthetőséget. Ennek oka, hogy a kisebb települések infrastruktúrája – közművek, közlekedés – nincs ekkora lakosságszámra tervezve.

Érdemes most lépni

A kedvezményes hitelkonstrukció sokak számára kínál kivételes lehetőséget. Bár az árak emelkednek, a szakértők szerint, aki most szeretne vásárolni, annak érdemes minél előbb lépnie.
Amikor a kereslet kiemelkedően magas, a piacra kerülő ingatlanok pedig egyre drágulnak, rengeteg apróságra kell figyelni – olyasmikre, amik laikusként talán fel sem tűnnek.

Az ilyen időszakokban különösen fontos tapasztalt szakemberek segítségét igénybe venni. – így csökkenthető az adásvételekig eltelő idő és a hitelfelvétel kockázata.

A teljes elemzés itt érhető el: https://www.gdn-ingatlan.hu/hirek/a-budapesti-agglomeracio-ingatlanpiaca-85/

