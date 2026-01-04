Kezdőlap Hírek Bulgáriában euróval fizethetünk. Az út hosszú volt, de sikeres.
Bulgáriában euróval fizethetünk. Az út hosszú volt, de sikeres.

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó: facebook/ Európai Bizottság

Bulgária – az Európai Unió legszegényebb tagállama – január 1-jével az eurózóna 21. tagjává vált, megelőzve olyan, gazdaságilag fejlettebb országokat, mint Lengyelország, Csehország vagy Magyarország. A bolgár üzletekben már tavaly augusztus óta kettős árazás szerepelt a pénzváltás előkészítéseként.

A BBC beszámolója szerint a lépést sok fiatal, városi és vállalkozó szellemű bolgár optimizmussal fogadta. Számukra ez a folyamat utolsó nagy állomása az ország európai integrációjában: a NATO- és EU-tagság, a schengeni csatlakozás után immár a közös európai fizetőeszköz bevezetése is megtörtént.

Az idősebb, vidéki és konzervatívabb társadalmi rétegek azonban aggodalommal és ellenérzésekkel tekintenek a változásra. A leva – amelynek neve „oroszlánt” jelent – 1881 óta Bulgária pénzneme, ugyanakkor 1997 óta rögzített árfolyamon követték előbb a német márkát, majd az eurót.

A közvélemény-kutatások szerint a mintegy 6,5 milliós lakosság nagyjából fele támogatja, fele ellenzi az euró bevezetését. A helyzetet bonyolítja a politikai instabilitás is: az ország négy év alatt hét választást tartott, és a jelenlegi koalíciós kormány december 11-én bizalmi szavazást veszített a 2026-os költségvetés körüli tiltakozások nyomán. Újabb választás valószínű a közeljövőben.

A BBC-nek nyilatkozó Todor, egy 50 éves kisvállalkozó a közép-bulgáriai Gabrovóból úgy fogalmazott: „Nem akarom az eurót, és azt sem szeretem, ahogy ránk erőltették. Ha lenne referendum, szerintem az emberek 70%-a elutasítaná.” Saját vállalkozásában – amely színes műanyag termékeket gyárt – a tavalyi év gyengébben alakult, amit az infláció mellett szerinte az eurótól való félelem is erősített.

Mások viszont jóval nyugodtabban állnak a váltáshoz. A 60 éves szófiai teabolt-tulajdonos, Ognian Enev úgy fogalmazott: „Összességében jó dolog. Csak technikai váltás. Engem nem zavar.” Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ingatlan- és autóárakat már eddig is gyakran euróban tüntették fel, és a külföldön élő, mintegy 1,2 millió bolgár is jellemzően euróban küldi haza jövedelmét.

Az átmeneti időszak során januárban még lehet levában is fizetni, ám a visszajárót már euróban adják. Február 1-től azonban kizárólag az euró lesz hivatalos fizetőeszköz.

Ognian Enev abban bízik, hogy a csatlakozás elősegíti a kereskedelmet is: teái nagy részét euróövezeti beszállítóktól szerzi be, míg a prémium termékek Kínából és Japánból érkeznek – most egyszerűbbé válhat az elszámolás.

Bulgária ezzel egy újabb fontos lépést tett az európai gazdasági integráció útján – még ha a társadalmi megítélés továbbra is megosztott.

é.m.z.

Bulgáriában euróval fizethetünk. Az út hosszú volt, de sikeres.

Fotó: facebook/ Európai Bizottság Bulgária – az Európai Unió legszegényebb tagállama – január 1-jével az eurózóna 21. tagjává vált, megelőzve olyan, gazdaságilag fejlettebb országokat, mint...

A francia családi prémium találkozása a villanyautózással. Peugeot E-5008 GT teszt.

A Peugeot E-5008 pontosan az az autó, ami a maga természetes eleganciájával, sallangmentesen ígéri a maximális komfortot. Elegáns dizájnjával úgy tűnik nem akar kitűnni...
