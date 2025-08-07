Kezdőlap Gazdaság Célzott támogatás segíti a díszkertész kisvállalkozókat
Célzott támogatás segíti a díszkertész kisvállalkozókat

Fotó: Mészáros Cecília

Több szempontból kiemelten fontosak a zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai, ezért fejlődésüket az Agrárminisztérium is elkötelezetten támogatja. Így a díszkertészeti pályázat első körében csaknem 600 millió forint támogatást ítélt meg 30 kisvállalkozás részére.

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben, a korábbi támogatási időszakhoz képest, új intézkedésként jelent meg a díszkertész ágazat kisvállalkozásainak támogatása. Bár az ágazati szereplők tevékenysége nem minősül mezőgazdasági termelésnek, de a szektor fontos szerepet tölt be a vidéki térségek gazdasági fejlődésében és a helyi foglalkoztatásban. A zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek.

Mindezek miatt az agrártárca, érzékelve az e téren is jelentkező igényeket, 2024-ben pályázati felhívást hirdetett a növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen díszkertész ágazat modernizációja, a termelési módszerek és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A felhívás alapján a dísznövény-előállítással, kereskedelemmel vagy zöldfelület kezeléssel foglalkozó vállalkozások a működésükhöz szükséges létesítmények építéséhez, telephelyük bővítéséhez, felújításához és gépek, eszközök beszerzéséhez igényelhettek támogatást.

Az eredetileg 1,6 milliárd forinttal meghirdetett új felhívás népszerű volt a szektor szereplői körében. Összesen 3,2 milliárd forint támogatási igény érkezett be, 179 támogatási kérelem tekintetében, melyek támogatására források átcsoportosításával teremt lehetőséget az agrártárca.

A határidőig beérkezett kérelmek közül az Agrárminisztérium első körben 30 kérelem támogatásáról döntött, mintegy 600 millió forint értékben. A pályázatok elbírálása ütemezetten folytatódik, a támogatói döntések meghozatala a következő hetekben is folyamatos lesz.(Agrárminisztérium )

