Célzott támogatásokkal segíti a kormány a szőlő- borágazatot

A magyar bor nemzeti identitásunk része, hozzátartozik a kultúránkhoz, ezért az ágazat támogatása, a termékek piaci pozícióinak erősítése kiemelt feladata az agrártárcának – mondta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára Marcaliban, a Somogy vármegyei gazdáknak rendezett fórumon.

Hubai Imre véleménye szerint itt, a Somogyi- dombság dűlőin, a Balatonboglári borvidéken mintegy 3000 hektáron termelt szőlőfajták versenyképesek, a bortermelő vállalkozások a korábbi évek Vidékfejlesztési Programjában 6,8 milliárd forint összköltségű technológiai fejlesztést hajtottak végre.

A szőlő- borágazatot érintő támogatásokról elmondta, szerkezetátalakításra, borászati beruházásokra, melléktermék lepárlásra, kül- és belpiaci promócióra a Közös Agrárpolitika keretében már megjelentek a felhívások, ezek közül számos jogcím idén is nyitott vagy újra meghirdetésre kerül. A szőlő szerkezetátalakítás esetén a növényegészségügyi okból történő kivágás utáni újratelepítés is elszámolható – húzta alá Hubai Imre. Ez különösen fontos a 2025 őszén megjelent, a szőlőültetvényeket érintő aranyszínű sárgaság betegség visszaszorítása, az érintett termőterületek újratelepítése érdekében.

Az államtitkár ismertette, a kormányzat egy hét elemből álló országos akciótervet fogadott el 2025 őszén az aranyszínű sárgaság visszaszorítása érdekében. A program részei a fertőzéssel érintett ültetvények intenzív felderítése, a laboratóriumi kapacitások növelése, egy országos növényvédőszeres védekezési program, ennek kapcsán pedig az elérhető növényvédőszerek körének bővítése.

Hozzátette, a szaporítóanyag-ellenőrzés kiemelt feladata a hatóságoknak, a fertőzött és a veszélyt jelentő, elhagyott ültetvények a hegyközségi rendszer koordinálása mellett kivágásra kerülnek.

Az idei évben megjelenő, az ágazatot érintő új pályázatokról szólva elmondta, 2026 első negyedévében innovációra és szakmaközi szolgáltatásokra – köztük tanácsadásra, piaci ismeretek oktatására, valamint borturisztikához kapcsolódóan lehet támogatást igényelni.

A generációváltás ösztönzése a szőlő- borágazatban is kiemelten fontos, ezért ez a jogcím még idén pályázható – tette hozzá az államtitkár. Támogatás üzemmérettől függően, 4 és 20 millió forint között igényelhető – húzta alá Hubai Imre.