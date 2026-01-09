Hirdetés
Kezdőlap Agrár Célzott támogatásokkal segíti a kormány a szőlő- borágazatot
AgrárGazdaságHírek
No menu items!

Célzott támogatásokkal segíti a kormány a szőlő- borágazatot

AzÜzlet.hu

Fotó: Pelsőczy Csaba

A magyar bor nemzeti identitásunk része, hozzátartozik a kultúránkhoz, ezért az ágazat támogatása, a termékek piaci pozícióinak erősítése kiemelt feladata az agrártárcának – mondta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára Marcaliban, a Somogy vármegyei gazdáknak rendezett fórumon.

Hubai Imre véleménye szerint itt, a Somogyi- dombság dűlőin, a Balatonboglári borvidéken mintegy 3000 hektáron termelt szőlőfajták versenyképesek, a bortermelő vállalkozások a korábbi évek Vidékfejlesztési Programjában 6,8 milliárd forint összköltségű technológiai fejlesztést hajtottak végre.

A szőlő- borágazatot érintő támogatásokról elmondta, szerkezetátalakításra, borászati beruházásokra, melléktermék lepárlásra, kül- és belpiaci promócióra a Közös Agrárpolitika keretében már megjelentek a felhívások, ezek közül számos jogcím idén is nyitott vagy újra meghirdetésre kerül. A szőlő szerkezetátalakítás esetén a növényegészségügyi okból történő kivágás utáni újratelepítés is elszámolható – húzta alá Hubai Imre. Ez különösen fontos a 2025 őszén megjelent, a szőlőültetvényeket érintő aranyszínű sárgaság betegség visszaszorítása, az érintett termőterületek újratelepítése érdekében.

Az államtitkár ismertette, a kormányzat egy hét elemből álló országos akciótervet fogadott el 2025 őszén az aranyszínű sárgaság visszaszorítása érdekében. A program részei a fertőzéssel érintett ültetvények intenzív felderítése, a laboratóriumi kapacitások növelése, egy országos növényvédőszeres védekezési program, ennek kapcsán pedig az elérhető növényvédőszerek körének bővítése.

Hozzátette, a szaporítóanyag-ellenőrzés kiemelt feladata a hatóságoknak, a fertőzött és a veszélyt jelentő, elhagyott ültetvények a hegyközségi rendszer koordinálása mellett kivágásra kerülnek.

Az idei évben megjelenő, az ágazatot érintő új pályázatokról szólva elmondta, 2026 első negyedévében innovációra és szakmaközi szolgáltatásokra – köztük tanácsadásra, piaci ismeretek oktatására, valamint borturisztikához kapcsolódóan lehet támogatást igényelni.

A generációváltás ösztönzése a szőlő- borágazatban is kiemelten fontos, ezért ez a jogcím még idén pályázható – tette hozzá az államtitkár. Támogatás üzemmérettől függően, 4 és 20 millió forint között igényelhető – húzta alá Hubai Imre.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Hóember- és hóállatépítő versenyt rendeznek a Budakeszi Vadasparknál

Az eredményhirdetésre várva, belépőjegy vásárlása mellett az érdeklődők a Vadaspark büféjében előadást hallgathatnak meg arról, hogy milyen túlélési stratégiákat vetnek be az állatok a hideg ellen.
Tovább
Gazdaság

Az Otthon Starttal új, megfizethető lakások tízezrei érkeznek, ez pedig megtörte a lakásárakat is

Ez azt is jelenti, hogy 2025 negyedik negyedévében Budapesten nem emelkedtek a lakásárak, ami sok éves trendforduló
Tovább
Gazdaság

A kiskereskedelmi forgalom novemberi adatait közli a KSH

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Célzott támogatásokkal segíti a kormány a szőlő- borágazatot

Agrár
A Somogyi- dombság dűlőin, a Balatonboglári borvidéken mintegy 3000 hektáron termelt szőlőfajták versenyképesek, a bortermelő vállalkozások a korábbi évek Vidékfejlesztési Programjában 6,8 milliárd forint összköltségű technológiai fejlesztést hajtottak végre.
Tovább

Hóember- és hóállatépítő versenyt rendeznek a Budakeszi Vadasparknál

Hírek
Az eredményhirdetésre várva, belépőjegy vásárlása mellett az érdeklődők a Vadaspark büféjében előadást hallgathatnak meg arról, hogy milyen túlélési stratégiákat vetnek be az állatok a hideg ellen.
Tovább

Az Otthon Starttal új, megfizethető lakások tízezrei érkeznek, ez pedig megtörte a lakásárakat is

Gazdaság
Ez azt is jelenti, hogy 2025 negyedik negyedévében Budapesten nem emelkedtek a lakásárak, ami sok éves trendforduló
Tovább

A kiskereskedelmi forgalom novemberi adatait közli a KSH

Gazdaság
A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Célzott támogatásokkal segíti a kormány a szőlő- borágazatot

A Somogyi- dombság dűlőin, a Balatonboglári borvidéken mintegy 3000 hektáron termelt szőlőfajták versenyképesek, a bortermelő vállalkozások a korábbi évek Vidékfejlesztési Programjában 6,8 milliárd forint összköltségű technológiai fejlesztést hajtottak végre.
Tovább
Hírek

Hóember- és hóállatépítő versenyt rendeznek a Budakeszi Vadasparknál

Az eredményhirdetésre várva, belépőjegy vásárlása mellett az érdeklődők a Vadaspark büféjében előadást hallgathatnak meg arról, hogy milyen túlélési stratégiákat vetnek be az állatok a hideg ellen.
Tovább
Gazdaság

A kiskereskedelmi forgalom novemberi adatait közli a KSH

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit.
Tovább
Gazdaság

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány

A Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.
Tovább
Edukáció

Több mint 11 ezer látogató a nyíregyházi erdei iskolában

2021 őszén indult az Erdőjáró Szakkör, melyet átlagosan 20 résztvevővel minden hétfőn megtartanak, s bár már jó néhányan ,,kinőtték” ezt, az utánpótlás biztosított.
Tovább
Hírek

Tavaly novemberben a vendégek száma (közel 1,4 millió) 7,9, a vendégéjszakáké (3,0 millió) 5,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Tovább
Gazdaság

Kiemelkedő kereslet és túljegyzés volt a 3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátáson

Az eurókötvényeket a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően az eredeti árindikációnál 30, illetve 25 bázisponttal kedvezőbben sikerült árazni.
Tovább
Élelmiszeripar

Négy rangos gasztronómiai verseny indul a „Magyarország étele” programsorozat égisze alatt

A négy verseny különböző területeket szólít meg, de közös bennük, hogy erősítik a hazai alapanyagok szerepét, támogatják az innovációt, és növelik Magyarország gasztronómiai presztízsét.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Célzott támogatásokkal segíti a kormány a szőlő- borágazatot

A Somogyi- dombság dűlőin, a Balatonboglári borvidéken mintegy 3000 hektáron termelt szőlőfajták versenyképesek, a bortermelő vállalkozások a korábbi évek Vidékfejlesztési Programjában 6,8 milliárd forint összköltségű technológiai fejlesztést hajtottak végre.

Hóember- és hóállatépítő versenyt rendeznek a Budakeszi Vadasparknál

Az eredményhirdetésre várva, belépőjegy vásárlása mellett az érdeklődők a Vadaspark büféjében előadást hallgathatnak meg arról, hogy milyen túlélési stratégiákat vetnek be az állatok a hideg ellen.
© 2026 | www.azuzlet.hu