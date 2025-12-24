CPI Hotels új design szállodát nyit Budapesten

Európa egyik vezető szállodacsoportja, a CPI Hotels a.s. tovább erősíti jelenlétét a magyar piacon: büszkén jelenti be a vadonatúj Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest megnyitását.

A modern, négycsillagos szálloda Budapest szívében, a Mérleg utca 4. szám alatt található, mindössze néhány lépésre a Duna-parttól és az ikonikus nevezetességektől, mint például a Szent István-bazilika vagy a Lánchíd. A hotel VIBE koncepciója a retró design és a modern városi életérzés ötvözésével kínál friss és kreatív szállodaélményt.

„A Mamaison Vibe Hotel Downtown új üde színfoltja a portfóliónknak. Stílusában játékos, inspiráló és tele van pozitív energiával. Olyan hely, ahol a modern, trendi vendéglátás harmonikusan találkozik Budapest retró hangulatával” – mondta Jan Kratina, a CPI Hotels vezérigazgatója.

Stílus, kényelem és karakteres design

A szálloda retró, de egyben fiatalos designú 96 szobával és lakosztállyal rendelkezik, amelyek trendi karakterrel bírnak. A szobák falán a Körhinta című film egyik jelenete látható – ez a film abban az időszakban nemzetközileg is kiemelkedően sikeres volt, és az egyik legismertebb magyar alkotás. A belső terek a retró Budapest nosztalgiáját ötvözik a legmodernebb technológiával, hogy a vendégek kényelmét mindenek fölé helyezzék.

A szálloda gasztronómiai központja a Funky Budapest Bistro & Bar, amely trendi és kreatív koncepcióval hozza vissza a ’70-es és ’80-as évek budapesti életérzését, modern és könnyed stílusban újragondolva. A lobby lenyűgöző látványeleme az ikonikus körhinta-installáció, amely bárpultként szolgál, és egyúttal a közösségi tér vizuális fókuszpontja.

A Funky Budapest Bistro & Bar egész nap és késő estig várja vendégeit. A kínálat középpontjában az újragondolt magyar konyha áll: a klasszikus ízek játékos, modern és street food ihletésű formában jelennek meg, közös élménnyé téve a gasztronómiát.

A szállodakoncepció szerves része az utcáról közvetlenül megközelíthető bárzóna, amely részben nyitott, fedett teraszként működik. A helyszín a zenétől és a késő esti mini DJ-szettektől kel életre, különleges látványvilágával és a hagyományos vidámparki élmények által ihletett koktélokkal a szálloda természetes találkozási pontjává válik

A szállodában továbbá található a Duna konferenciaterem, amely akár 50 fő befogadására alkalmas, és korszerű audiovizuális és streaming technológiával felszerelt. A vendégek 24/7 nyitva tartó recepciót, valamint a szálloda -1. szintjén lévő Sunbeam Spa & Fitness.

Budapest VIBE-ja

A Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest tökéletes választás az élményeket kereső városi utazók, az üzleti vendégek és a stílusos kikapcsolódásra vágyó párok számára.

„Célunk, hogy olyan szállodai élményt nyújtsunk, amelyben vendégeink igazán megérezhetik a mai Budapest varázsát, egy városét, amely folyamatosan fejlődik, mégis örök bájjal rendelkezik.”– tette hozzá Jan Kratina CPI Hotels vezérigazgatója.