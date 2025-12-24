Kezdőlap Turizmus CPI Hotels új design szállodát nyit Budapesten
Turizmus
No menu items!

CPI Hotels új design szállodát nyit Budapesten

AzÜzlet.hu

Fotó: CPI Hotel

Európa egyik vezető szállodacsoportja, a CPI Hotels a.s. tovább erősíti jelenlétét a magyar piacon: büszkén jelenti be a vadonatúj Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest megnyitását.

A modern, négycsillagos szálloda Budapest szívében, a Mérleg utca 4. szám alatt található, mindössze néhány lépésre a Duna-parttól és az ikonikus nevezetességektől, mint például a Szent István-bazilika vagy a Lánchíd. A hotel VIBE koncepciója a retró design és a modern városi életérzés ötvözésével kínál friss és kreatív szállodaélményt.

„A Mamaison Vibe Hotel Downtown új üde színfoltja a portfóliónknak. Stílusában játékos, inspiráló és tele van pozitív energiával. Olyan hely, ahol a modern, trendi vendéglátás harmonikusan találkozik Budapest retró hangulatával” – mondta Jan Kratina, a CPI Hotels vezérigazgatója.

Stílus, kényelem és karakteres design

A szálloda retró, de egyben fiatalos designú 96 szobával és lakosztállyal rendelkezik, amelyek trendi karakterrel bírnak. A szobák falán a Körhinta című film egyik jelenete látható – ez a film abban az időszakban nemzetközileg is kiemelkedően sikeres volt, és az egyik legismertebb magyar alkotás. A belső terek a retró Budapest nosztalgiáját ötvözik a legmodernebb technológiával, hogy a vendégek kényelmét mindenek fölé helyezzék.

A szálloda gasztronómiai központja a Funky Budapest Bistro & Bar, amely trendi és kreatív koncepcióval hozza vissza a ’70-es és ’80-as évek budapesti életérzését, modern és könnyed stílusban újragondolva. A lobby lenyűgöző látványeleme az ikonikus körhinta-installáció, amely bárpultként szolgál, és egyúttal a közösségi tér vizuális fókuszpontja.

A Funky Budapest Bistro & Bar egész nap és késő estig várja vendégeit. A kínálat középpontjában az újragondolt magyar konyha áll: a klasszikus ízek játékos, modern és street food ihletésű formában jelennek meg, közös élménnyé téve a gasztronómiát.

A szállodakoncepció szerves része az utcáról közvetlenül megközelíthető bárzóna, amely részben nyitott, fedett teraszként működik. A helyszín a zenétől és a késő esti mini DJ-szettektől kel életre, különleges látványvilágával és a hagyományos vidámparki élmények által ihletett koktélokkal a szálloda természetes találkozási pontjává válik

A szállodában továbbá található a Duna konferenciaterem, amely akár 50 fő befogadására alkalmas, és korszerű audiovizuális és streaming technológiával felszerelt. A vendégek 24/7 nyitva tartó recepciót, valamint a szálloda -1. szintjén lévő Sunbeam Spa & Fitness.

Budapest VIBE-ja

A Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest tökéletes választás az élményeket kereső városi utazók, az üzleti vendégek és a stílusos kikapcsolódásra vágyó párok számára.

„Célunk, hogy olyan szállodai élményt nyújtsunk, amelyben vendégeink igazán megérezhetik a mai Budapest varázsát, egy városét, amely folyamatosan fejlődik, mégis örök bájjal rendelkezik.”– tette hozzá Jan Kratina CPI Hotels vezérigazgatója.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Így készül Bécs a szilveszterre

A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább
Turizmus

Esztergomba jártunk, az Adventi vásárban

Ami egyből szembetűnő, hogy több közintézmény is pompázatos fényfestésben tündököl! Sajnos ez a kép nappal nem minden épület esetében ilyen csodálatos, de most élvezzük az Adventi hangulat fényeit!
Tovább
Hírek

Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen

A kézműves termékeket kínáló standok, harapnivalók és a belvárosi éttermek különleges ajánlatai tovább erősítik ezt az élményt.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Agrár
Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább

CPI Hotels új design szállodát nyit Budapesten

Turizmus
Európa egyik vezető szállodacsoportja, a CPI Hotels a.s. tovább erősíti jelenlétét a magyar piacon: büszkén jelenti be a vadonatúj Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest megnyitását.
Tovább

Így készül Bécs a szilveszterre

Hírek
A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább

Vaddisznók a városban: ki fizet, ha kárt okoznak?

Gazdaság
A Bank360 kérdésére a biztosító azt is elárulta, hogy az elmúlt 3-5 évben a vadállatok által okozott károk száma nagyjából stagnált, leszámítva két kiugró évet, 2022-őt és az idei évet, amikor is nagyjából másfélszer annyi káresemény történt, mint előtte általában.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább
Hírek

Így készül Bécs a szilveszterre

A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább
Gazdaság

Vaddisznók a városban: ki fizet, ha kárt okoznak?

A Bank360 kérdésére a biztosító azt is elárulta, hogy az elmúlt 3-5 évben a vadállatok által okozott károk száma nagyjából stagnált, leszámítva két kiugró évet, 2022-őt és az idei évet, amikor is nagyjából másfélszer annyi káresemény történt, mint előtte általában.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Fényfüzéreket és karácsonyi dekorációs eszközöket vizsgáltak

Díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma: az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek.
Tovább
Gazdaság

NAV: jövőre megduplázódik a családi adókedvezmény

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.
Tovább
Bank

Nagy év végi hajrá várható a bankfiókokban és a földhivatalokban!

Fontos, hogy az igazgatási szünet nem számít bele az ingatlanügyi és egyéb földhivatali eljárások ügyintézési határidejébe.
Tovább
Edukáció

Ponthatármentes oktatás: 3000 magyar diák tanul Pozsonyban

Az intézmény 2021-ben indult 23 fővel, mára pedig a legtöbb magyarországi diákot képző külföldi egyetemmé vált. A hallgatók többsége munka mellett tanul, a képzés gyakorlatorientált, a diploma pedig kizárólag teljesítmény alapján szerezhető meg.
Tovább
Hírek

BÉT – a magyar tőzsde enyhén felülteljesített az európai piacokhoz képest, újabb csúcson a BUX

A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.

CPI Hotels új design szállodát nyit Budapesten

Európa egyik vezető szállodacsoportja, a CPI Hotels a.s. tovább erősíti jelenlétét a magyar piacon: büszkén jelenti be a vadonatúj Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest megnyitását.
© 2025 | www.azuzlet.hu