Csak hétfőn 206 milliárd dollárt vesztett a világ 500 leggazdagabb embere

A Bloomberg Billionaires Index szerint a világ 500 leggazdagabb embere idén eddig 1,4 billió dollárt veszített. Ebből csak hétfőn 206 milliárd dollárt, mivel a globális pénzügyi piacok meginogtak a magasabb kamatlábak és az inflációs aggodalom súlya alatt.

Ez szöges ellentétben áll a tavalyi évvel, amikor a Capgemini World Wealth kedden közzétett jelentése szerint a piacok szárnyalása mintegy 8 százalékkal növelte a világ szupergazdagainak számát, beleértve Észak-Amerikát 13 százalékkal. Az adatok azt mutatják, hogy az ázsiai-csendes-óceáni térségben mindössze 4,2 százalékkal nőtt a gazdagok száma – lemaradva Európa mögött és még inkább lemaradva Észak-Amerikától -, noha az elmúlt évtizedben éppen bben a térségben növekedett leginkább a gazdagok száma.

Részben a technológiai vállalatokkal szembeni kínai szigorítás, részben pedig a lehűlő ingatlanpiac volt az ok, de ez tükrözte az amerikai tőzsde vad emelkedését is, amely a kriptovalutáktól kezdve az ingatlanok értékéig mindent felpörgetett. Ez most gyorsan megfordult, mivel az infláció felpörgött, ami aggodalomra ad okot azzal kapcsolatban, hogy a Federal Reserve milyen meredeken fogja emelni a kamatlábakat.

Mégis, a Capgemini-jelentés jól szemlélteti, hogy a Covid-19-járvány és a monetáris válaszlépések mennyire a gazdasági elitnek és annak a helynek kedveztek, ahol túlnyomórészt tartózkodnak.

Az Egyesült Államok, Japán, Kína és Németország továbbra is a top országok közé tartozik, ahol a világ legtöbb gazdagja él. A Capgemini jelentése szerint e négy országban él a globálisan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek közel 64 százaléka.

Ráadásul a világ nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyei közül is a nagyon gazdagok részesültek a legtöbb előnyben. A 30 millió dolláros vagy annál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkezők vagyona 9,6 százalékkal nőtt 2020-hoz képest, ami a jelentésben vizsgált kohorszok közül a leggyorsabb ütemű növekedés. Az 1 millió és 5 millió dollár közötti vagyonnal rendelkezők vagyona a leglassabban, 7,8 százalékkal nőtt.

A jelentés azt is kiemelte, hogy a következő két generációban a nők minden csoportban a globális vagyon 70 százalékát fogják örökölni. A jól menő technológiai cégek és startupok hatalmas vagyona több fiatalt is gazdaggá tett, elsősorban a kriptotérben.

Persze ez a gyors felemelkedés most ostrom alatt áll, mivel a Bitcoin, az Ether és a kriptotér többi része is zuhan, és a technológiai startupok úgy találják, hogy az új tőkebevonás sokkal drágább lesz. (Bloomberg)