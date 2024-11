Csaknem 100 vasúti kocsit újítanak fel

Csaknem 100 vasúti kocsi felújítása kezdődött el, hogy mihamarabb ismét forgalomba állhassanak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára szombaton a közösségi oldalán.

Nagy Bálint a projektet azzal indokolta, hogy a közlekedési akcióterv egyik legjelentősebb részét képező, csaknem 800 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztés mellett szükség van járműfejlesztésre is. Az új járművek beszerzése ugyanakkor hosszú folyamat, egy most megvásárolt vasúti jármű legjobb esetben 2028-ra állhat forgalomba. Érdemes tehát azokat is számításba venni, amelyek a MÁV tulajdonát képezik, de felújításra várva nem közlekednek. Országszerte csaknem 100 ilyen vasúti kocsi van, ezek felújításával időt lehet nyerni – mondta az államtitkár.

Hozzátette, az erősítésre nagy szükség van, mert az ország- és vármegyebérleteknek, valamint az új kedvezményrendszernek köszönhetően ma többen utaznak a MÁV vonatain, mint a járvány előtti rekordidőszakban.

Bár évtizedes hátrányokat kell ledolgozni a vasúttársaságnál, a kormány mindent megtesz, hogy a vasúti szolgáltatás ne csupán olcsóbb legyen, de folyamatosan javuljon is – fogalmazott Nagy Bálint.

A MÁV Zrt. vezérigazgatója szintén azt emelte ki az államtitkár videóüzenetében, hogy a vasúti közlekedés Magyarországon egyre népszerűbb az ország- és vármegyebérleteknek, valamint a tarifareformnak és a budapesti tarifaközösségnek köszönhetően.

Hegyi Zsolt szerint a vasúttársaságnak az a feladata, hogy ezt a népszerűséget megszolgálja, ezért “hadrendbe kell állítani minden járművet”, amellyel a MÁV rendelkezik.

Ennek érdekében kezdődött el annak a mintegy 100 vasúti szerelvénynek a felújítása, amelyeket alkatrészhiány miatt eddig nem lehetett korszerűsíteni. Ezeknek körülbelül a fele korszerű, első- és másodosztályú intercity-kocsi.

A felújítandó járművek a tervek szerint a következő nyáron már forgalomba is állhatnak, így még több légkondicionált vasúti kocsi közlekedhet jövőre. Ez a projekt lesz tehát a következő 9 hónap legfontosabb feladata – tette hozzá a MÁV vezérigazgatója.