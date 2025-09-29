Kezdőlap Fogyasztóvédelem Csaknem 1400 fogyasztói beadvány érkezett fél év alatt a fogyasztóvédelmi hatósághoz
Csaknem 1400 fogyasztói beadvány érkezett fél év alatt a fogyasztóvédelmi hatósághoz

Az év első fél évben 1383 fogyasztói beadvány érkezett a kormányhivatalokhoz, a legtöbb panasz a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó számlázással, és elszámolással volt összefüggésben – tájékoztatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-t.

2025-ben a NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok fókuszában a közszolgáltatások – villamosenergia-, földgáz-, víziközmű- és hulladékgazdálkodási szolgáltatások – ellenőrzése került.

A 1383 fogyasztói beadvány közül 672 a villamosenergia-, 292 a földgáz-, 296 a víziközmű- és 123 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokkal volt kapcsolatos.

A villamosenergia-szolgáltatással összefüggésben leggyakrabban a számlázás (104 ügy), az elszámolás (45 ügy), valamint a panaszkezelés (33 ügy) okozott vitás helyzetet, de gyakran merültek fel kérdések a mérőkkel, méréssel és leolvasással kapcsolatban is. A földgáz – és a víziközmű-szolgáltatásoknál hasonló arányok figyelhetők meg – közölték. A hulladékgazdálkodás területén a legtöbb beadvány a szolgáltatásnyújtási kötelezettség és a számlázás teljesítésére (8 ügy) vonatkozott, de előfordultak díjhátralék-kezelésre vonatkozó panaszok is.

A fogyasztói tudatosság növelését célzó tájékoztatás keretében a kormányhivatalok 800 esetben küldtek tájékoztató levelet az érintetteknek, ami azt mutatja, hogy a beadványok több mint fele (57 százalék) ilyen módon volt rendezhető.

Az NKFH és a kormányhivatalok a jövőben is folytatják az átfogó vizsgálatokat, hogy javítsák a közszolgáltatások megbízhatóságát, minőségét és átláthatóságát, valamint elősegítsék a fogyasztói jogok hatékony érvényesítését – áll az MTI közleményben.

