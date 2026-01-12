Csaknem 150 közös akciót tartott a BKK és a BRFK tavaly

Csaknem 150 közös akciót tartott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tavaly, az együttműködés során közösen ellenőriztek járatokat, buszsávokat és taxikat.

A BKK és a BRFK közös közleménye szerint 2025-ben 52 alkalommal szerveztek közös járatellenőrzést, amely során a rendőrjárőrök 2558 embert igazoltattak, 41 embert elfogtak, valamint 29 embert állítottak elő bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja miatt, 19 esetben tettek szabálysértési feljelentést – többek között közterületi alkoholfogyasztás és köztisztasági szabálysértés miatt -, továbbá 149 alkalommal szabtak ki helyszíni vagy közigazgatási bírságot.

A BRFK, a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) munkatársai a közösségi közlekedési járatok mellett egész évben figyelemmel kísérték a buszsávok szabályos használatát is, az összehangolt ellenőrzések során a reggeli és délutáni csúcsidőszakban a leginkább problémás helyszínekre összpontosítottak, napközben pedig az árurakodás szempontjából kritikus vonalakon járőröztek: a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt 423 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, valamint 8 esetben tettek feljelentést – olvasható a közleményben.

Közölték azt is, hogy a közlekedésszervező és a rendőrség 69 akció során összesen 1577 taxist ellenőrzött 2025-ben, öt embert elfogtak, hármat előállítottak, 10 szabálysértési feljelentést tettek , továbbá 4 közigazgatási bírságot és 40 helyszíni bírságot szabtak ki.

Az akciók 2026-ban is folytatódnak, az együttműködésben részt vevők célja, hogy – a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve – tovább növeljék az ellenőrzések hatékonyságát – emelték ki a közleményben.