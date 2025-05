Családban marad a pénz: ennyit nyerhetnek a családtagok, ha közösen bankolnak

Hatékonyan menedzselhetők akár egy többgenerációs család pénzügyei is, ma már több bank is kínál erre alkalmas szolgáltatásokat. A közös bankolással akár több ezer forintot is spórolhatnak havonta, emellett a pénzügyi tudatosságot is fejleszthetik – írja a Bank360.hu pénzügyi szakportál.

Olcsóbban, sőt plusz kedvezményekkel bankolhatnak a családok, ha közösen választanak számlacsomagot. Ez a mindennapi teendőket tekintve is praktikus, hiszen a családon belüli pénzügyek gyakran gyors intézkedést, nagyobb összegek átutalását igénylik, legyen szó arról, hogy a külföldön tanuló gyereknek lesz szüksége váratlanul pénzre, vagy arról, hogy az online világban nem elég magabiztosan mozgó nagyszülők helyett kell befizetnünk egy számlát, megvásárolnunk valamit. De egy új házasságban is jogosan merül fel a kérdés, hogy ezentúl a felek milyen rendszerben, milyen számlákról menedzseljék a pénzügyeiket, fedezzék a közös kiadásokat – magyarázzák a Bank360 szakértői.

Az, hogy családon belül minél olcsóbban és hatékonyabban lehessen bankolni, egybevág a kormány elképzeléseivel is. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis nemcsak az élelmiszerboltokban és a drogériákban szeretne olcsóbb árakat látni, hanem a pénzügyi szolgáltatóknál is. Az egyik elvárásának már eleget tettek a bankok: az idén nem érvényesítik az inflációs díjemelést a lakossági számlacsomagokban, sőt a díjak 2026 közepéig változatlanok maradnak. Akinek esetleg emelkedtek a számlaköltségei az idén, azok visszakapják a pénzüket.

A miniszter emellett családi számlacsomagot is kért a bankoktól, amire ettől a kívánságtól függetlenül is lehet már kedvező megoldásokat találni. A bankok az ügyféligények alapján is fejlesztik a szolgáltatásaikat, ezeket kihasználva pedig jelentős összeget spórolhatnak a családok, hiszen a közös számlacsomag vagy flotta olcsóbb, mintha mindannyian különböző csomagban bankolnának.

Így spórolhatnak a családok a közös bankolással

Az egyik kifejezetten családoknak kínált számlacsomag a CIB Bank Családi Flottacsomagja, amellyel a család több generációjának pénzügyei intézhetők kényelmesen és kedvezményesen. A flottába négy nagykorú és három kiskorú lakossági számlája tartozhat, de havi 500 forint/fő díjért ez a létszám akár tovább is bővíthető. A standard havidíj 2025 év végéig 0 forint, emellett a családi csomagban a tagok egymás között forintban a bankon belül ingyen utalhatnak. Szintén a költségek csökkentését segíti, hogy a flottatagok 50 százalékos díjkedvezményt kapnak a csoportos és állandó átutalási megbízások díjaiból. Év végéig a bankon belüli és bankon kívüli elektronikus csatornán történő forint átutalás díjmentes a családi flották számára 1 000 000 forint/flotta/hó értékhatárig.

További előnye a családi csomagnak a rugalmasság, hiszen lehetőség van például arra, hogy az online pénzügyekben jártasabb családtag levegye az idős családtagok válláról egyes napi pénzügyi tranzakciók intézésének terhét.

Emellett most akciósan 2025. június 15-ig minden újonnan CIB ECO vagy CIB ECO Plusz bankszámlát nyitó és a Családi Flottacsomagba lépő ügyfél, aki teljesíti a promóciós szabályzatban rögzített egyéb feltételeket is, 40 000 forintos jóváírást kap. Ehhez engedélyezni kell, hogy a bank üzletszerzési céllal, nem postai úton megkeresse az ügyfelet, igényelni kell egy Visa Inspire bankkártyát, további feltétel még, hogy a számlanyitást követő három hónapon belül legalább háromszor vásároljon a bankkártyával az ügyfél, alkalmanként minimum 3 ezer forint értékben, és adjon meg díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozatot a banknál.

Szintén a családokat célozza a Gránit Bank Family applikációja, mely főként a szülők és gyermekek közötti tranzakciókat teszi egyszerűbbé. A gyermekek 6-18 év között élvezhetik a Family Junior számlacsomag előnyeit, miszerint számlavezetési díj megfizetése nélkül bankolhatnak és a bankkártyáért sem kell fizetniük. A szülők pedig a Family appot használva díjmentesen utalhatnak gyermekük számlájára 50 ezer forintig, illetve ugyanez a kedvezmény él bármelyik eseti átutalásnál is. A szülők természetesen felügyelhetik a fiatalkorúak költéseit, limitet állíthatnak be vagy zárolhatják is a kártyát, ha ennek szükségét érzik.

A Family applikációban a pénzügyek intézése mellett a szülők feladatot is kioszthatnak a gyermeknek, amelyért utána jutalmat is adhatnak. Az összegyűjtött pénzt a fiatalok elhelyezhetik egy virtuális malacperselyben, ahol kamatoztathatják is az összeget. Az éves kamat és EBKM 5,00 százalék a 2025. július 1-jéig tartó akció keretében. A CIB-hez hasonlóan jóváírási akció itt is van: a Gránit Family Junior bankszámla nyitása esetén 40 ezer forint jóváírást lehet szerezni az akció időtartama alatt, a feltételek betartása mellett.

A kedvező díjak mellett az is fontos szempont, hogy a családtagok a pénzügyek intézése közben többet is beszélnek erről a témáról, amely sok családban még mindig tabu vagy gyakori feszültségforrás. Egy közösen használt szolgáltatás ezen jó irányba változtathat, emellett a család fiatalabb tagjait is bevonja a pénzügyi kérdésekbe, ami a pénzügyi edukációt segíti elő – írják a Bank360.hu szakértői.