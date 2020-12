Családiház – felújítás. Az otthonteremtési támogatást a többség igénybe venné

Élénk az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt a családi házban élő, legalább egy gyermeket nevelő családok körében. A megkérdezettek csaknem háromnegyede szerint van rá esély, hogy az 50 százalékos segítség kihasználásával tegyék rendbe otthonukat vagy annak egy részét – mutat rá a Wienerberger Téglaipari Zrt. friss kutatásának eredménye. A válaszok szerint belső falak szebbé tétele mellett a tetőrekonstrukció az, amit a legtöbben elvégeznének.

A családi házban élő szülők, vagyis a potenciális célcsoportnak tartott emberek 72 százaléka lát esélyt arra, hogy felhasználja azt az állami támogatást, ami a jövő év elejétől az otthonok felújításához lehet igényelni, és aminek az alapjait a kormány a napokban jelentette be. A válaszadók negyede már most – néhány nappal az első hírek után, a részletes szabályozás közzétételét megelőzően készült a felmérés – egészen biztos volt benne, hogy él ezzel a lehetőséggel – derül ki a Wienerberger Téglaipari Zrt. által készített kutatásból. A közepes gazdasági státuszúak körében ez az arány jóval magasabb. Esetükben 43 százalék jelezte, hogy mindenképpen szeretné kihasználni ezt a lehetőséget.

A felmérésben 500, családi házban élő szülő vett részt. A kormány képviselői által ismertetett információk szerint januártól a legalább egy gyermeket nevelő családok, lakásuk rekonstrukciójához a kiadásaik 50 százalékát – 3 millió forintig – állami támogatásként igényelhetik vissza.

A kutatásban megkérdezettek legnagyobb arányban – a válaszadók több mint háromnegyede – a belső falazat rendbetételét tartanák a legfontosabbnak, ám közel hasonló kör (72-72%) jelezte, hogy a tetőn és a külső homlokzaton is lenne mit javítani.

A felmérés adatai szerint a legtöbben (56%) 2 millió forint vagy az alatti állami forrás lehívásában gondolkodnak. A válaszok szerint viszont a tető esetében költségesebb ráfordítással kalkulálnak az emberek. Akik ilyen munkát terveznek döntően ennél nagyobb, akár a jogszabály adta felső határt is igényelnék. A tetőfelújítással kalkulálók harmada ugyanakkor úgy gondolja, hogy maximum 1 millió forintos költséggel el lehet végezni a szükséges munkálatokat.

A tetőfelújítási szándék mögött – a válaszok alapján – alapvetően az elöregedett szerkezet húzódik meg, akik ugyanis elsődlegesen erre szeretnék fordítani az állami forrásokat, azok jellemzően 30 évnél régebbi házban laknak. Ráadásul ezek jelentős részén ­olyan palatető van, amely rekonstrukcióra szorul, mert évtizedek óta a házon vannak.

Azoknak a családoknak, akiknek tetőfelújításai terveik vannak a Tondach cserepeket gyártó Wienerberger weboldalán részletes tájékoztatást találhatnak arra, hogyan használhatják fel a támogatást a munkához.

„Érezhetően az emberek szeretnék csinosítani, rendbe tenni házukat. Az erős szándéknak azonban nem szabad kapkodásba átcsapni. A felújítási munkák sokszor komoly beavatkozásokat jelentenek, ezért mindenképpen érdemes jól körbejárni a kérdést, több forrásból tájékozódni. Ha már egy család belevág ekkora munkába, azt úgy kellene megtennie, hogy a szóba jöhető megoldásokat végigvette és körültekintően dönt. Ez az alapja annak, hogy műszakilag helyes megoldást válasszanak, amely esztétikailag is tartós eredményt nyújt. Arról nem beszélve, hogy összességében így lehet a leginkább költséghatékony döntést meghozni. A kutatás szerint sokan idősebb házban élnek, de ez nem jelenti azt, hogy tetőfelújítás esetén például minden szerkezeti elemet cserélni kellene. Lehet olyan cserepet is választani, ami magas esztétikai élményt nyújt és műszakilag is tökéletesen megfelel az eredeti szerkezetnek. Így a háztulajdonos számára összességében a rekonstrukció költségszempontból jóval előnyösebb lehet, mint más megoldások” – mutat rá Nagy Zsolt István a Wienerberger Zrt., marketingvezetője.

A Wienerberger felmérése szerint a felújítást tervezők negyede (24%) úgy gondolta, hogy családi házuk esetében a munkálatok halaszthatatlanok, s azokat támogatás nélkül is el kellene végezni. A megkérdezettek egyharmada úgy látta, hogy támogatás nélkül csak részlegesen tudná a javításokat megtenni. Összesen 35 százalék azonban azon a véleményen van, hogy az állami támogatás nélkül nincs esélye a rekonstrukciós feladatok elvégzésére.