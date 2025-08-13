Kezdőlap Agrár Csemegekukorica körkép
Csemegekukorica körkép

Az ország északi részében kifejezetten jó csemegekukorica-terméseredmény várható, míg délebbre nem ennyire jó a helyzet. Az itthon megtermelt csemegekukorica jelentős részét a konzervipar dolgozza fel, de a fogyasztók körében rendkívül népszerű a friss, csöves kukorica is. A frisspiacra szánt terméket elsősorban kistermelők állítják elő, a különböző termesztési módszerek alkalmazásának, illetve az ütemezett vetésnek köszönhetően május végétől október elejéig elérhető a magyar csemegekukorica a boltokban, piacokon.

 Kedvező terméseredményekben bíznak idén a hazai csemegekukorica-termesztéssel foglalkozó gazdálkodók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint az ország északi részében az időjárás kifejezetten jól alakult idén ezen növények fejlődése szempontjából. A tartós hőhullámok csak kisebb mértékben érték a térséget, ráadásul az éjszakák is hűvösek, így az öntözött területeken – ahol már megkezdődött a betakarítás – átlag feletti terméseredmények várhatók. Az ország déli részén sajnos nem ennyire fényes a helyzet. Bár a termőterület jelentős részén öntözött körülmények között termesztik a növényt, a légköri aszályt, a tartós hőséget így sem lehet kompenzálni. Így az ország déli vármegyéiben gyengébb termésre számíthatnak a gazdák. A várakozások szerint országos átlagban a tavalyi termésmennyiség valószínűsíthető.

A szezon már megkezdődött, a friss piacra szánt csemegekukorica ára az idény kezdetére jellemzően még magasan van, augusztus közepétől azonban csökkenni fognak az árak is. A frisspiacra szánt terméket elsősorban kistermelők állítják elő, jellemzően 0,5-1 hektáros területeken. Annak érdekében, hogy minél előbb meg tudjanak jelenni a piacon a csemegekukoricával, néhány helyen fólia alatt is nevelik. Ennek köszönhetően az első szállítmányok már május végén, június elején megjelenhetnek a boltokban. Ezt követi a palántázott kukorica, amivel ma már egyre több gazdaságban foglalkoznak.
A különböző termesztési módszerek alkalmazásának, illetve az ütemezett vetésnek köszönhetően a termelők május végétől október elejéig el tudják látni a hazai piacot friss csemegekukoricával.

Az itthon kapható csemegekukorica szinte kizárólag hazai termesztésből származik, az import aránya elhanyagolható. Az úgynevezett csuhés kukorica mellett ma már fagyasztva és tisztított állapotban, fóliás csomagolásban is elérhető a zöldség az egyes kereskedőknél. A fogyasztói igény jelentős, nem mindegy azonban, hogy honnan szerezzük be az édes zöldséget, hiszen az ügyeskedők ezen a területen is jelen vannak. Lehetőség szerint közvetlenül a termelőtől, vagy megbízható kereskedőktől, áruházakban vásároljunk.

Hazánkban mintegy 24 ezer hektáron foglalkoznak csemegekukorica-termesztéssel, Magyarország klimatikus és talajadottságai kedvezőek, ami a magas termesztéstechnológiai színvonallal és a feldolgozóipar műszaki, technológiai szintjével együtt garantálja a jó hozamokat és a kiváló minőséget. Az itthon megtermelt csemegekukorica jelentős részét a konzervipar dolgozza fel. Az idény már a feldolgozóknál is megkezdődött, s úgy tűnik, hogy az elmúlt években tapasztalt kínai import-nyomás is enyhül, miután az Európai Unió visszamenőleges vámot vetett ki a Kínából érkező csemegekukorica konzervre.

A csemegekukorica ízét elsősorban a benne lévő cukortartalom határozza meg, amely zsenge, úgynevezett tejes-érési állapotában a legnagyobb. Ennek megfelelően – a piaci trendeket követve – az elmúlt évtizedben fokozatosan terjedtek a szuperédes fajták, és mára már meghatározóak a magyar termesztésben is. (NAK Sajtó)

