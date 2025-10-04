Kezdőlap Hírek Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps...
Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

AzÜzlet.hu

„Nem az az izgalmas kérdés, hogy sokan lettek milliárdosok, hanem az, hogy milyen gyorsan” – hangsúlyozza Karagich István. A Forbes ma megjelent vagyonos listája igazolja a Blochamps Capital előrejelzéseinek pontosságát: a társaság már 2019-ben – egyedüliként a piacon – azt jelezte előre, hogy 2025-re legalább öt magyar átlépi a 300 milliárdos vagyonhatárt.

A magyar elit vagyonosodásának üteme egyébként világcsúcstartó, s ez a folyamat a következő évben – a választások ellenére – sem tompul, átrendeződésre először 2027-től lehet számítani.

A Forbes Magyarországon ma megjelent legújabb vagyonos-listája igazolta, hogy Magyarország piacvezető privátbanki tanácsadó cége, a Blochamps Capital szokásos éves prognózisa modellezi a legnagyobb pontossággal a hazai ultragazdag vagyonos réteg számának és vagyonának alakulását. A társaság már a 2019-ben közzétett előrejelzéseiben arra hívta fel a figyelmet, hogy 2025-re öt magyar vagyona is meg fogja haladni a 300 milliárd forintot – a piac többi elemzőcége akkor nem osztotta, hogy ilyen vagyoni elit épülhet föl. A 2019 tavaszi vagyonos top100-as listán egyedül Csányi Sándor birtokolt 300 milliárd feletti vagyont.

A Forbes friss listája szerint friss a lista ötödik helyezettje, Szíjj László 416,1 milliárd forintot tudhat magáénak, miközben a 2019-es értéken számolt 300 milliárd forint ma bő 450 milliárd forintnak felel meg – emlékeztet Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója.

A vagyonkoncentráció önmagában nem új jelenség a világgazdaságban, azonban a mértéke és különösen a gyorsasága Magyarországon figyelemre méltó. A koncentrációs trendek nemcsak, hogy fennmaradtak az elmúlt években, hanem még fel is gyorsultak – hívta fel a figyelmet Karagich István.

A mostani lista így nemcsak a leggazdagabbak körének bővüléséről szól, hanem arról a rendkívüli dinamikáról is, amely a magyar elit vagyonosodását jellemzi. Erre látványos példa Mészáros Lőrinc vagyona, amely tíz év alatt közel 150-szeresére nőtt – gyorsabban, mint a világon a friss Forbes elemzés szerint először 500 milliárd dollár fölé kerülő Elon Musk esetében, aki ugyanezen időszakban „csupán” 38-szoros növekedéssel büszkélkedhet. Bár abszolút értékben a magyar üzletember vagyona még mindig eltörpül a világ vezető milliárdosai mellett, a gyarapodás üteme rendkívüli.

Bár Magyarországon jövő tavasszal országgyűlési választásokra kerül sor, a Blochamps Capital szerint ez a 2026-os szokásos nyári 50-es és 100-as vagyonlisták összetételét és az azokon látható trendeket alapvetően nem igazán érinti még. Az elmúlt években kirajzolódott folyamatok folytatódnak, és a vagyonkoncentráció további erősödésére lehet számítani.

Az érdemi átrendeződés a vagyonos elit körében legkorábban 2027-től kezdődhet meg, amikor a választások utáni politikai és gazdasági változások már ténylegesen hatással lesznek az állami és a reálszféra aktuális erőviszonyainak fényében. A megrendelési, fejlesztési és beruházási preferenciák a büdzsé állapotától függve pedig 1-2 év alatt át tudják írni a vagyoneloszlási dinamika csatornáinak térképét – vélekedett Karagich István.

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő. Miközben a világ milliárdosainak összvagyona az elmúlt tíz évben átlagosan 2,3-szorosára nőtt, a magyar elit legvagyonosabb szereplői nagyságrendekkel gyorsabb növekedést produkáltak. A folyamat tíz éve lankadatlan dinamikát mutat, a legfelső vagyondecilis 420.000 háztartása például a 2014-es hazai GDP 35.000 milliárdos összegéhez közeli 41.000 milliárdos nettó vagyonnal bírt, mára a 82.000 milliárdos GDP-t jelentősen meghaladó nettó 127.000 milliárdos vagyoni erőt tud magáénak.

Ez egyszerre mutatja a hazai gazdasági átalakulások dinamikáját és a tőke erőteljes koncentrálódását. Karagich István továbbra is arra számít, hogy a magyar vagyonos elit létszáma a következő években is bővülni fog – előrejelzésük szerint a dollárban mért milliomosok (350 millió forint feletti vagyonnal bíró magyarok) száma 16-17 százalékkal nő majd és előrejelzésük szerint 2030-ra meghaladja a 30.500 főt, ezen belül pedig az ultragazdag dollármilliárdosok száma a mostani 5-ről minimum megduplázódik – a Forbes listája szerint ez azt jelenti, hogy a TOP 10 esetében harmadával tovább nő majd a vagyon – hiszen jelenleg az első10-be kerüléshez 300 milliárd forintos vagyonra volt szükség.

