CSOK-para: Ez a legjobb döntés, ha biztosra mennénk

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt városi ingatlanra már csak 2023. december 31-ig lehet beadni, de az új építésű házaknál még korábban kell lépnünk, ha nem akarunk elesni a támogatástól. A tervek szerint egy másik kedvezménycsomag váltja majd fel a városi CSOK-ot, de addig sem érdemes kifutni a határidőkből a jobb lehetőségre várva.

A falusi CSOK ugyan már most is létezik, 2024. január elsejétől azonban megemelik a támogatás összegét: a 10 milliós háromgyermekes CSOK-ot 15 millióra növelik, de a kettő és az egy gyerekre járó összeg is több lesz. A támogatás igénylésén gondolkodó családok 2023. december 31-ig adhatják be a kérelmüket „városi“ CSOK-ra, utána ez a támogatási lehetőség megszűnik. A kormány utalt rá, hogy januártól új támogatási formát vezetnek be, de erről még nem született kormányrendelet, egyelőre annyit lehet tudni, hogy vállalt gyermekre jár majd támogatás, és a kedvezményes hitelek is nagyobb hangsúlyt kapnak majd.

Még nem késő!



„Úgy látjuk, sokan januárig várnak, hogy beadhassák majd a falusi CSOK nagyobb összegére a kérelmet. Emellett jelentős a hezitálók száma is, akik nem tudják, jövőre milyen támogatásra lesznek jogosultak, és még gondolkodnak azon, hogy a mostani vagy az új támogatásokra adjanak-e be kérelmet.

Aki azonban arra vár, hogy jövőre jobb lehetősége lesz, mint a jelenlegi CSOK és Babaváró hitel, könnyen két szék között a pad alá eshet, mert nem biztos, hogy megéri várni. Nekik azt tanácsoljuk, hogy inkább töltsenek ki még idén egy kérelmet CSOK-ra, adják be december 31-ig, és igényeljék a most kapható maximális támogatást. Ha jövőre mégis jobb lehetőség adódik, akkor el lehet állni a régi CSOK-kérelemtől, és be lehet adni az új támogatásra a papírokat. Így mindenki bebiztosíthatja magát, hogy megkapja a régit vagy az újat“ – tanácsolja Valkó András jelzáloghitel- és babaváróhitel specialista, a hitelesandras.hu hitelszakértő oldal alapítója.



Utolsó hajrá



A szakember szerint a döntés meghozatalához érdemes a kamatokat is figyelembe venni. A kamatok év elején 8,3-8,5% körül voltak éves kamatperiódusban, most lecsökkentek: jelenleg 7-7,5%, ami persze függ a hitelösszegtől és futamidőtől is, de mindenképp csökkenő a tendencia.

Október 9-től elindult a THM-plafon is, amit ugyan a bankok önként választhatnak, de a legtöbb bank így is csatlakozott a programhoz. Ez azon hiteligénylőknek lesz érdemi segítség, akik kisebb hitelösszeget vesznek fel és/vagy kisebb jövedelemmel rendelkeznek.

A banki profitok csökkenésével és a külföldi kamatemelések következtében várhatóan lassulni fog vagy – átmenetileg – le is állhat a banki hitelkamatok csökkentése. Amennyiben a gazdaság működése visszafordul normál mederbe, további kamatcsökkenés várható.



„Inkább érdemes most megvenni a lakást, házat, hiszen ha a kamatok csökkennek, akkor az ingatlanárak emelkedni fognak. Vagyis hiába csökken a kamat ára, ha az ingatlan ára nő, mert akkor több hitelt kell felvenni, hogy kifizessük a lakást. Aki most vásárol viszonylag jó áron, de kicsivel magasabb kamattal, az sem jár rosszul, mert amikor lecsökkennek a kamatok, akkor a hitelt kiválthatjuk egy kisebb kamatú hitellel és a visszafizetett végösszeg sokkal kevesebb lesz végeredményben“ – tanácsolja Valkó András.

Közelednek a határidők



Ingatlanvásárlásnál a bankba a kérelmet 2023. december 31-ig be kell nyújtani, de ha a CSOK-szerződéskötés és kiutálás átcsúszik jövőre, az sem jelent problémát. Ahhoz, hogy a bankba be tudjuk adni a kérelmet, szükséges egy földhivatal által érkeztetett adás-vételi szerződés, ha a földhivatalban széljegyre kerültek az ügyfelek, akkor lehet menni a bankba beadni a kérelmet – tehát idén még be kell fogadnia a pénzintézeteknek a kérelmet.

„Azt szoktam tanácsolni, hogy mindenképp szakértővel adják be családok a kérelmet, mert ha nem hibátlan a dokumentáció, akkor formai okokra hivatkozva elutasíthatják a kérelmünket, amit jövőre már nem tudunk pótolni és eleshetünk a kedvezménytől. Újra beadni pedig nem lehet, tehát az javaslom, hogy mindenki november végéig adja be a kérelmet, mert így ha hiánypótlásra lenne szükség, akkor sem futunk ki az időből“ – teszi hozzá Valkó András.

Új ház építése esetén is idén év vége a határidő, viszont a kérelem beadásához fontos, hogy a teljes tervdokumentációt is csatoljuk. Az építési engedélyt már kiváltotta az ÉTDR-rendszer, erre a felületre kell a terveket feltöltetni, majd várni kell 15 napot, és csak ezután lehet beadni a bankhoz a kérelmet.

November közepéig, de maximum a hónap végéig érdemes a terveket feltölteni az ÉTDR-be, mert gyakoriak a hibák – például egy oldalt nem tölt fel a kérelmező –, és utána nem hiánypótlást kérnek, hanem elutasítják az egész kérelmet, ekkor pedig újra be kell adni a teljes dokumentációt, és ismét ketyeg a 15 nap várakozási idő. A hitelszakértő hangsúlyozta: ha valaki december elején tölt fel hibás kérelmet, már nem tud CSOK-ot igényelni újépítésű házra.