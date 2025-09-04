Kezdőlap Bank Csökkent a K&H Bank adózás utáni nyeresége az első fél évben
Csökkent a K&H Bank adózás utáni nyeresége az első fél évben

A K&H Bank adózás utáni nyeresége 50,2 milliárd forintra csökkent az első fél évben az egy évvel korábbi 66,9 milliárd forint után, a pénzintézet eredményét 31 milliárd forinttal rontották az időszakban elszámolt kormányzati intézkedések – közölte a pénzintézet az MTI-vel.

Peter Roebben, a K&H Csoport vezérigazgatója a közlemény szerint kifejtette: a gazdasági kihívások, a stagnáló gazdasági növekedés és a vártnál magasabb infláció ellenére a pénzintézet kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az adózott eredmény csökkenését a kormányzati terhek mellett az informatikai beruházások költségei befolyásolták.

Tájékoztatása szerint a bank ügyfeleinek száma 4 százalékos emelkedéssel elérte az 1 milliót, a digitálisan aktívaké a teljes állomány 80 százalékát teszi ki. A K&H jelenleg közel 600 ATM-et üzemeltet és további 117-et helyez ki jövő év végéig az MNB előírásainak értelmében. Számításaik szerint az ATM-ek fenntartása éves szinten közel 2 milliárd forintba kerül.

A bank teljes hitelállománya éves szinten 7 százalékkal 3193 milliárd forintra bővült, a betétek állománya hasonló ütemű növekedéssel 4038 milliárd forintra nőtt. Az első fél évben a K&H közel 413 milliárd forint új hitelt folyósított, a befektetési alapokban kezelt vagyon 20 százalékkal 1872 milliárd forint fölé emelkedett-közölte az MTI.

A vállalati hitelek iránti kereslet a bankszektor átlagát meghaladva 4 százalékkal bővült, és a K&H aktívan vesz részt az államilag támogatott finanszírozási konstrukciókban – idézte a közlemény Gombás Attilát, a K&H Csoport pénzügyi vezetőjét.

A Széchenyi Kártya program keretében 330 milliárd forint összegű szerződést kötöttek, a projektfinanszírozási állomány 431 milliárd forintot ért el, ami több mint 12 százalékos piaci részesedés. A K&H mintegy 73 milliárd forintra kötött szerződéseket a Demján Sándor programban, ezzel részesedése 18 százalékot ért el. A lízingportfólió értéke június végén meghaladta a 111 milliárd forintot, az új lízingkihelyezések volumene a 21 milliárd forintot.

A K&H lakáshitel-állománya 13 százalékkal bővült, a bankszektor 11 százalékos átlaga feletti ütemben, és arra számítanak, hogy a lakáshitelpiac akár 50 százalékkal is bővülhet az év végére az Otthon Start-hitel hatására. A személyi kölcsönök kihelyezése éves szinten 34 százalékkal nőtt, a munkáshitel-állomány júniusban 15 milliárd forintot tett ki, amivel a bank piaci részesedése ebben a szegmensben 14 százalékot ért el.

Az ügyfélbetétek állománya elérte a 1569 milliárd forintot, 11 százalékkal nőtt.

A közleményben Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója elmondta: a társaság első félévi 5,2 milliárd forintos eredménye 3,8 milliárd forint különadót tartalmaz, míg egy évvel korábban 0,7 milliárd forintos veszteséget mutattak ki az egész év extraprofitadójának könyvelése miatt. A nem-életbiztosítási ágazat díjbevétele éves szinten 8 százalékkal 43 milliárd forintra nőtt, az életbiztosításoknál az éves növekedés elérte a 18 százalékot, amit főként a rendszeres díjas, unit-linked nyugdíj- és nem-nyugdíjtermékek, valamint a rendszeres díjas kockázati biztosítások húztak. A bank tájékoztatása szerint a mobilbanki felhasználók száma 12,6 százalékkal 700 ezer fölé emelkedett.

