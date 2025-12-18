A várakozásoknak megfelelően, negyed százalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette alapkamatát a Bank of England monetáris tanácsa.

A brit jegybank csütörtöki tájékoztatása szerint a kilenctagú pénzügypolitikai tanács minimális többséggel döntött: öten szavazták meg a 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésről szóló indítványt, négy tanácstag az eddigi kamat fenntartására voksolt.

A Bank of England – az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja – tavaly augusztusban kezdte jelenlegi enyhítési ciklusát az addigi 5,25 százalékos alapkamatról, és azóta a mostani kamatcsökkentéssel együtt eddig hatszor csökkentette alapkamatát, mindegyik alkalommal negyed százalékponttal.

A csütörtökön bejelentett kamatcsökkentés nyomán 2023 januárja óta először került 4,00 százalék alá a brit jegybanki alapkamat.