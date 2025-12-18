Kezdőlap Bank Csökkentette alapkamatát a Bank of England
Csökkentette alapkamatát a Bank of England

A várakozásoknak megfelelően, negyed százalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette alapkamatát a Bank of England monetáris tanácsa.

A brit jegybank csütörtöki tájékoztatása szerint a kilenctagú pénzügypolitikai tanács minimális többséggel döntött: öten szavazták meg a 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésről szóló indítványt, négy tanácstag az eddigi kamat fenntartására voksolt.

A Bank of England – az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja – tavaly augusztusban kezdte jelenlegi enyhítési ciklusát az addigi 5,25 százalékos alapkamatról, és azóta a mostani kamatcsökkentéssel együtt eddig hatszor csökkentette alapkamatát, mindegyik alkalommal negyed százalékponttal.

A csütörtökön bejelentett kamatcsökkentés nyomán 2023 januárja óta először került 4,00 százalék alá a brit jegybanki alapkamat.

Szálló por – Az ország több pontján is veszélyessé vált a levegő minősége

A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen.
NAV: Januártól a 40 év alatti kétgyerekes anyák is csatlakoznak az szja-mentességhez

A kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az "anyakedvezményről", valamint a családi adókedvezményről is - emelte ki a hivatal.
Januártól majd a kkv-k is fordulhatnak a békéltető testületekhez

A hosszabb határidőnek köszönhetően saját jogi részleggel nem rendelkező kisebb vállalkozásoknak több idejük lesz érdemi álláspontjuk kialakítására, míg az összetettebb ügyekben is több idő áll rendelkezésre a válaszirat elkészítésére, és megküldésére.
