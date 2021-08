A BKK csökkenti a jegyautomaták számát – a maradék megújul

A jegy- és bérletkiadó automaták működését a vásárlók igényeihez igazítják, a hálózat üzemeltetése pedig kiszámíthatóbb és gazdaságilag fenntarthatóbb lesz – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), amely 15 százalékkal csökkenti a készülékek számát.

Az új rendszert gyorsabb használat, megbízhatóbb működés, rugalmasabban módosítható felhasználói felület jellemzi majd – tették hozzá.

A BKK tájékoztatása szerint a jelenlegi rendszer már 7 éves, ezért időszerű a megújítása. Külsőleg nem változnak az automaták, de belülről átépítik azokat. A gépekbe korszerű vezérlőegységet szerelnek be, amely stabilabbá teszi a hálózat működését, a fejlesztés révén egyszerűbben és gyorsabban lehet javítani a hibákat.

A rendszer a mobiltelefon képernyőjéről is be tudja olvasni a QR-kódot. A megújuló készülékek 3G helyett nagy adatátviteli sebességű 4G/5G kommunikációra lesznek képesek, továbbá egyszerűbben lehet majd egy-egy új terméket bevezetni, és a fejlesztési lehetőségek is javulnak.

Hangsúlyozták: megváltoztak a vásárlói szokások, ma már minden tizedik BKK-bérletet mobiljegyként váltanak meg. Nő a bankkártyás fizetések száma is, az automatákból az utasok 70 százaléka így vásárol. Ezért a jövőben nőhet az olyan automaták száma, amelyeknél kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Azonban a készpénzes fizetés lehetősége továbbra is elérhető lesz minden jelenlegi értékesítőponton – tették hozzá.

A BKK szerint az online értékesítés növekedésével a jövőben kevesebb automatára lesz szükség, ezért mintegy 15 százalékkal csökkentik a készülékek számát.

Ha az egymás mellett üzemelő automaták között van kihasználatlan, akkor azt megszüntetik vagy áthelyezik máshová, de az értékesítési helyszínekből nem lesz kevesebb – emelték ki.

Tájékoztatásuk szerint jelenleg 361 jegykiadó automata működik Budapesten és könyékén, ezek üzemeltetését 2014 óta a T-Systems végzi, azonban a szerződés december végén lejár.

Az automaták megbízható működéséhez a felsorolt fejlesztések mellett új alapszoftver szükséges, amelyet térítésmentesen biztosít a T-Systems. Az átállással párhuzamosan elindulhat az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is – tették hozzá.