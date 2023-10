Csőrendszer felületfűtéshez

Amennyiben felületfűtést szeretnénk az otthonunkba, az ehhez szükséges termékeket a Radopress Watt felületfűtési és hűtési rendszer kínálata biztosítja.Ez lehet padló-, fal- vagy mennyezet fűtés, de akár hűtés is.

Padlófűtési rendszerünk segítségével könnyen és gyorsan lefektethetők a fűtési körök. Az acélhálóra kötözgetés helyett, mi egy hajlongás mentes, kényelmesen és gyorsan fektethető megoldást kínálunk, ahol szálerősített és alukasírozott, hőtükrös hőszigetelő lemezre, egy tűzőgéppel rögzítjük a padlófűtés csöveket.

Fal vagy mennyezet fűtés esetén a vakolatba kerülő csöveket az előre felszerelt sínekbe pattintva rögzítjük. Ezeket a csöveket is présidomokkal csatlakoztatjuk az őket vízzel ellátó elosztóvezetékekhez. Szintén gyorsan és egyszerűen elkészíthetők a kötések. Az elosztó vezetékek a lábunk alatt, a fal mentén a padlóban futnak. Ezeket soha ne felejtsük el elegendő (9 v. 13mm vastag) hőszigeteléssel ellátni. Ez legyen ún. zárt cellás anyagú, hogy a csövet elfedő beton nedvessége ne jusson át rajta.

Ha nem lehet vagy nem akarunk vakolt felületet készíteni, akkor sem kell lemondani a felületfűtésről.

Ekkor választhatjuk a gipszkarton fűtő-hűtő paneleket, amelyekbe ugyanaz a cső van integrálva, mint amit a vakolatba használunk. A panelek négy különböző méretben kaphatók és a gipszkartonozás szabályai szerint szerelhetők.

Figyelmébe ajánljuk a Pipelife új, SLAB-16 névre hallgató födémfűtő és –hűtő rendszerét is, ahol a csövek a monolit vasbeton födémben, annak alsó síkjától kb. 10mm-re futnak, ennek köszönhetően egy rugalmasan reagáló, jól szabályozható mennyezetfűtési megoldást kapunk. Az új építésű lakó- és középületeknél, valamint ipari létesítményeknél egyaránt alkalmazható rendszert tervezőink az építész rajzok alapján leméretezik, és az előre gyártott fűtő-hűtő modulokat rövid határidővel a helyszínre szállítjuk.

Ha hűteni is szeretnénk az nagyobb becsövezett felületet igényel. Hűteni fallal és mennyezettel, de még a padlóval is lehet. Bármelyiket is választjuk ügyelnünk kell a páralecsapódás elkerülésére. Ennek érdekében megfelelő szabályozó rendszert kell alkalmazni amely, (figyeli a harmatpontot) nemcsak a hűtésnél tesz jó szolgálatot, hiszen akár hűtünk, akár fűtünk, a megfelelő komfortot (pl. helyiségenként eltérő szabályozhatóságot) csak így kaphatjuk meg korszerű fűtési rendszerünktől.

Legyen Ön házépítő vagy kivitelező, tervezőink – költségmentesen – elkészítik a Pipelife termékekből álló felületfűtési rendszerek hidraulikai méretezését, beszabályozását és pontos anyaglistát készítenek előre egyeztetett határidővel.

