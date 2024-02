Csúcsot döntő rekordeladás, GDP méretű forgalom a Toyotánál

2023-ban a Toyota Csoport megdöntötte a valaha egyetlen autógyártó által világszinten értékesített autók rekordját.

A Toyota, Lexus, Daihatsu és Hino márkákat csokorba fogó csoport minden előzetes várakozást túlszárnyaló, 11.23 millió darab új autó adott el világszerte. Ebből a 17 vállalatból álló cégcsoport első számú vállalata, a Toyota Motor Company 10,3 millió új autóval (9,48 millió Toyota és 0,82 millió Lexus) vette ki a részét. A pénzügyi eredmények tekintetében ugyanakkor a Toyota Motor Company és társvállalatai is az áprilistól március tartó japán üzleti évet követik, így ennek kapcsán még nem elérhető végleges adat.

Az eddig is történelmi rekordprofittal számoló Toyota azonban még tovább javította profitvárakozásait, így a 2023. április 1.-től 2023 március 31.-ig tartó 2024-es japán üzleti évben a Toyota Motor Company adózás előtti eredménye elérheti a 4900 milliárd jent, ami mai árfolyamon mintegy 32,83 milliárd dollár, avagy 11.900 milliárd forint.

Sosem zárt akkora profittal üzleti évet autógyártó, mint amennyivel a Toyota számol a 2023. április 1.-től 2023 március 31.-ig tartó 2024-es japán üzleti évben. A jövőképében önmagát a világ vezető mobilitási szolgáltatójaként definiáló japán autógyártó immáron negyedik egymást követő évben bizonyult a világ legnagyobbjának, a Toyota márka pedig immáron tizennégy éve nem talál legyőzőre.

Autógyártók mellett már fintech vállalatok is versenytársak

Ahogyan az ügyvezetői feladatokat tavaly áprilisban az igazgatótanács elnöki pozíciójára cserélő, így az operatív feladatokból eggyel hátrébb lépő, ám a vízió és a stratégiai célok meghatározásában továbbra is kulcsszerepet betöltő Akio Toyoda korábban emlékeztetett, az autóipar százéves történetének legnagyobb átalakulásának időszakában a Toyota versenytársai immáron nem csupán a többi autógyártó, hanem a mesterséges intelligencia, a robotika és az autonóm mobilitás fejlesztésére a Toyotához hasonlóan hatalmas összegeket fordító fintech szektor vezető szereplői közül kerülnek ki. Az ott megszokott profitszintek pedig jellemzően jóval magasabbak, mint a valódi ’hardvert gyártó’ iparágakban, így a világ leginnovatívabb és legzöldebb autógyártójaként ismert Toyota számára kiemelten fontos, hogy elegendő jövedelmet termeljen ahhoz, hogy ezekkel a szereplőkkel is versenyben maradjon a fejlesztések tekintetében.

Fontos szempont emellett a profitabilitás magasra tornázásában az is, hogy a piac legszélesebb elekrtrifikált modellportfólióját jegyző, a személy és áruszállítás szinte valamennyi szegmensét lefedő Toyotának olyan közvetlen autóipari versenytársakkal is meg kell küzdenie, amelyek a jóval szűkebb, csupán néhány darabból álló modellportfóliónak, és az ennek köszönhető alacsony gyártási és disztribúciós költségeknek köszönhetően a Toyotánál jóval magasabb profit/autó szinttel működnek.

Csak 50 ország éves GDP-je volt nagyobb a Toyota éves forgalmánál

Megdöbbentő adat, hogy a világ országainak túlnyomó része által előállított bruttó hazai össztermék (GDP) kisebb volt 2023-ban, mint a Toyota által várt éves forgalom, ami elérheti a 43.500 milliárd jent (ma árfolyamon 291,45 milliárd dollár) – érdekességként a 2023-ra várt magyar GDP 204 milliárd dollár.

Elképesztően sokatmondó adat, hogy miközben a Toyota bevételei az előző évhez képest „mindössze”’ 17,1%-al nőnek a várakozások szerint, addig a vállalat által elért nyereség növekedése elérheti a 79,8%-ot, azaz a vállalat 4,6-szor gyorsabban növelte profitját mint a forgalmát. A Toyota működési nyeresége így elérheti a 32,83 milliárd dollárt – miközben néhány hónappal ezelőtt a vállalat még csupán azzal számolt, hogy minden idők legnagyobb nyereségét elérve megközelítheti a 30 milliárd dollárt.

A 2024-es japán üzleti év első 9 hónapjára (azaz a 2023 április 1. és 2023.12.31. közötti időszakra) vonatkozó, immár elérhető konszolidált adatok szerint a Toyota ebben az időszakban mintegy 4240 milliárd jen (28,4 milliárd dollár) nyereséget ért el, ami 102,1%-os növekedést, azaz a működési bevétel megduplázását jelenti. Erre az időszakra vonatkozóan a profitráta (működési bevétel/forgalom) 12,5%-os volt, míg a teljes üzleti évre vonatkozóan 11,3%-os lehet. 2023. december 31.-el a vállalat rendelkezésére álló készpénzállomány meghaladta a 7.500.000 jent, azaz 50 milliárd dollárt.

Befektetés a jövőbe

A Toyota hagyományosan a bevételeinek legnagyobb százalékát a kutatási és fejlesztési fordító autógyártó, a 2024-es japán üzleti évre várt kimagasló profit pedig lehetővé teszi hogy ez a jövőben is így maradjon, a Toyota pedig továbbra is nem csupán az autóipari, hanem a fintech szektorból érkező versenytársakkal is felvehesse a versenyt az innováció terén. A nyereségesség szintjének drasztikus növelésére tett erőfeszítések már egy év után elkezdtek gyümölcsöt hozni, a vállalat reményei szerint pedig ez a jövőben is folytatódat. Ennek a Toyota azért is kiemelt szerepet tulajdonít, mert ez lehetővé teszi, hogy a profit/autó szint tekintetében is közelítsen az e tekintetben leghatékonyabban működő, méretükben jóval kisebb gyártókhoz, ami kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a vállalat megőrizze pozícióját és továbbra is az iparági zöldülés motorja lehessen.

