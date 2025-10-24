Csúcsra jár a bolti lopások száma az Egyesült Királyságban. És még erőszak is jár mellé.

Az Egyesült Királyságban az elmúlt évben 13 százalékkal nőtt a bolti lopások száma, derül ki a rendőrség friss adataiból. Az Usdaw, az ország egyik legnagyobb kiskereskedelmi szakszervezete szerint a növekedés aggasztó trendet mutat: a lopások száma a pandémia óta több mint duplájára emelkedett, és ez nemcsak a kereskedőknek, hanem a bolti dolgozóknak is komoly terhet jelent.

A rendőrségi statisztikák szerint a 2021 márciusáig tartó évben 228 250 esetet, míg 2025 júniusáig 529 994 esetet regisztráltak – ez 132 százalékos emelkedés négy év alatt. Az elmúlt tizenkét hónapban is folytatódott a növekedés: a lopások száma 469 788-ról nőtt 13 százalékkal. Bár a növekedési ütem a 2023-as 37 százalékos csúcshoz képest mérséklődött, az Usdaw főtitkára, Joanne Thomas szerint a helyzet továbbra is súlyos.

A szakszervezet évente csaknem 9500 bolti dolgozó körében végez felmérést, amelynek eredményei megerősítik a statisztikai adatokat. A legutóbbi kutatás szerint:

a dolgozók 77 százaléka verbális bántalmazás áldozata lett,

53 százalékukat megfenyegették,

10 százalékukat pedig fizikailag is bántalmazták.

A válaszadók kétharmada úgy vélte, hogy az őket ért erőszakos incidensek lopáshoz vagy fegyveres rabláshoz köthetők. Thomas szerint a lopások már messze nem „kár nélküli bűncselekmények”: a kiskereskedelmi dolgozók számára a mindennapos fenyegetések félelmet, szorongást és testi-lelki megterhelést okoznak.

Az Usdaw és több nagy kiskereskedelmi vállalat évek óta követeli, hogy a kormány határozottabb jogi lépéseket tegyen a növekvő bűnözés ellen. A szervezet üdvözölte, hogy az új munkáspárti kormány bevezeti a Crime and Policing Bill törvényjavaslatot, amely már átment az alsóházon, és jelenleg a Lordok Házában vár bizottsági tárgyalásra. A jogszabály célja, hogy külön védelmet biztosítson a bolti dolgozóknak, megszüntesse a korábbi 200 fontos értékhatárt a bolti lopások büntethetősége alól, valamint több egyenruhás rendőri járőrt és „Respect Ordert” vezessen be a visszaeső elkövetők ellen.

Thomas szerint ezek az intézkedések végre esélyt adhatnak arra, hogy „a bolti dolgozók megkapják a tiszteletet és védelmet, amit megérdemelnek.”

Az Usdaw jelenleg mintegy 360 ezer tagot számlál, többségük a kiskereskedelemben dolgozik, de a szervezet tagjai között megtalálhatók a szállítmányozás, élelmiszeripar és vegyipar munkavállalói is. A szakszervezet november 10–16. között tartja a „Respect for Shopworkers Week” elnevezésű kampányhetét, amelynek keretében friss adatokat és új javaslatokat is bemutat a kiskereskedelmi dolgozók biztonságának erősítésére.