Csúcsra jár az olaj és a gáz ára az orosz lépés hatására

Az olajárak közelítik a hordónkénti 100 dollárt az orosz-ukrán háború veszélye miatt. A földgáz ára ugyancsak megugrott Európában, miután Németország leállította az Északi Áramlat 2 vezetéket. S bár Vlagyimir Putyin orosz elnök egy keddi gázkonferencián továbbra is zavartalan gázszállítást ígért a kontinensnek, Európának fel kell készülnie az esetlegesen kieső orosz gáz pótlására.

Az elmúlt napokban a kőolaj és a földgáz ára is megemelkedett, mivel az orosz-ukrán feszültség fokozódása azzal fenyeget, hogy megszakad ezen erőforrások világpiacokra irányuló áramlása – írja a The Wall Street Journal.

Kedden a Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,5 százalékot emelkedett és hordónként 96,84 dolláron zárt, miután nem sokkal korábban 99,50 dollárra, 2014 óta a legmagasabb szintre ugrott. A Nemzetközi Energiaügynökség közölte, hogy növekvő aggodalommal figyeli Oroszország nyilatkozatait és lépéseit. Mint írták, együttműködnek a tagországokkal – amelyek között az Egyesült Államok is szerepel, de Oroszország és Szaúd-Arábia nem – és a partnerekkel annak érdekében, hogy a piacon elegendő olaj legyen a kereslet kielégítésére.

Szintén kedden Európában a földgáz ára 10 százalékkal, megawattóránként 80 euróra emelkedett, miután Németország az Ukrajna elleni orosz agresszióra válaszul leállította az Északi Áramlat 2 gázvezetéket. Az Oroszországot Németországgal összekötő, vadonatúj tenger alatti csővezetéken a Gazprom eddig még nem küldött gázt, de a kereskedők attól tartanak, hogy az orosz állami energetikai vállalat más útvonalakon keresztül csökkenti az exportot az Északi Áramlat 2 leállítása miatt.

Elemzők szerint sem valószínű, hogy az Oroszországból Európába irányuló gázáramlás megélénkülne az Északi Áramlat 2 leállítása miatt, sőt.

Az orosz gázpótlás nélkül viszont a régiónak harcba kell szállnia azért, hogy a 2022-23-as tél előtt megfelelő mennyiségű áramtermelő és fűtőanyagot tudjon biztosítani.

A Gazprom az elmúlt hónapokban csökkentette az Európába irányuló, alternatív útvonalakon keresztül történő áramlásokat, ami a szerződéses kötelezettségvállalásoknak megfelelően történt, de az árakat is rekordmagasra emelte. Tavaly a Kreml az orosz export növekedését az Északi Áramlat 2 beindításához kötötte.

A Nyugat kényes mérlegelési feladat elé néz, amikor eldönti, hogy milyen egyéb korlátozásokat vezessen be Oroszországgal szemben, és mikor. Az orosz gazdaságot leginkább károsító ágazat – az olaj- és gázipar – sújtása nagy problémákat okozna az Egyesült Államokban és Európában is, ahol vállalatok, kormányok és fogyasztók már most kiugróan magas energiaárakkal küzdenek.

A földgázpiacok nagymértékben ki vannak téve az Oroszországból érkező áramlások bármilyen fennakadásának. A legfrissebb hivatalos adatok szerint Európa 2020-ban gázszükségletének 38 százalékát Oroszországból származó importból fedezte. Északnyugat-Európában az árak majdnem ötször olyan magasak, mint egy évvel ezelőtt.

Vlagyimir Putyin kedden egy gázkonferencián azt mondta, hogy Oroszország továbbra is zavartalan gázszállítást fog biztosítani.