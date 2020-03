Csúcsterhelés. Sosem látott adatforgalom a világhálón

A korona-járvánnyal összefüggésben elrendelt lakóhelyelhagyási korlátozások és a cégeknél alkalmazott home-office munka miatt drámain nő az internetes adatforgalom. Magyarországon a nagy terhelés miatt Orbán Viktor videoüzenete akadozva jelent meg a hálón. Svájc némi korlátozást is fontolgat. Meddig bírja a terhelést a NET?

Új világrekord itthon, és Németországban is

Az elmúlt héten 10 százalékkal nőtt a netes adatforgalom. A világ legnagyobb szerverközpontja, a frankfurti De-Cix még nagyobb növekedést jelentett.

Az otthoni munkavégzés miatt jóval több a videokonferencia. A piacvezető Skype forgalma 50 százalékkal nőtt. Egyre több felhasználó kapcsolódik a VPN technológia segítségével, tehát virtuális magánhálózaton keresztül a munkahelyi szerveréhez. Ez is jelentősen megterheli a hálózatot. Nem kevésbé adatforgalom intenzívek az online videojátékok. Utóbbiak volumene 25 százalékkal nőtt egy hét leforgása alatt. Hasonló a növekedés a közösségi médiáknál. Viszont ezek részesedése a teljes adatforgalomban jóval kisebb. A De-Cix-nél elmondták, hogy az összes növekedésben kiugró a videómegosztók, elsősorban a YouTube és a Netflix részesedése.

A De-Cix-nél új világrekord is született: 91 terabit. Ennyi adatot egyetlen nap leforgása alatt egy szerverbázis még sosem továbbított. A De-Cix mellett más szerverszolgáltatók is igyekeznek megnyugtatni a felhasználókat: A rendszereket, ahogy eddig is, dinamikusan építik ki; fel vannak készülve a megnövekedett adatforgalomra.

Svájcban nem kizárt a korlátozás

Mindennek ellenére Svájcban a hatóságok már mérlegelik a rendkívül nagy adatforgalmat generáló videómegosztók, különösen a Netflix korlátozását. A streaming, tehát az azonnali adatfolyam sokkal jobban terhelik a hálózatot, mint a videókonferenciák, vagy egyéb, az otthoni munkavégzéssel összefüggő online aktivitás.

„Az ügyfeleink telekommunikációs magatartása eltér a szokásostól, ezért nem tudunk terveket, előrejelzéseket felállítani” – nyilatkozta a legnagyobb svájci szolgáltató, a Swisscom sajtófőnöke. Ezért azt sem tudta kizárni, hogy egyes helyeken akadozhat az adattovábbítás. A rendszer összeomlásától azonban nem tartanak. Sepp Huber azt is elmondta, hogy nem érkezett hozzájuk hivatalos megkeresés a hatóságoktól, amely bármilyen adatforgalmi korlátozásra kötelezné őket.

Új rekordok nálunk is

Magyarországon is megnőtt az adatforgalom, derül ki a legnagyobb magyar internetes csomópont, a Budapest Internet Exchange (BIX) grafikonjaiból. A Magyar Telekom 20-30 százalékos adatforgalmi bővülésről számolt be. Valamennyi telekommunikációs szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy gőzerővel dolgoznak a kapacitásbővítésen.

Az új magyar rekord szerdán délután 15 és 16 óra között született. Orbán Viktor ekkor jelentette be a miniszterelnök a hiteltörlesztések felfüggesztését. A nagy terhelés miatt a videó akadozott. Az ilyen, kisebb zavarokat nem tudják a jövőben sem kizárni a szolgáltatók, de a rendszer összeomlását valószínűtlennek tartják.