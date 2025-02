Csúcstöltőkkel löki meg a villanyautó-piacot az MVM Mobiliti 

Az elektromos autózás újabb mérföldköveként februártól 10 új helyszínen várja 20, nagy teljesítményű 300 kW-os töltővel a villanyautósokat az MVM Mobiliti, amely egy újabb pályázatot elnyerve, tovább folytathatja az EU által finanszírozott fejlesztéseit. Balogh Szabolcs az MVM Mobiliti Kft. ügyvezető igazgatója Az Üzletnek adott interjújában kiemelte. a céges elektromos autók vásárlásához kötődő állami támogatási program sikeres, ugyanakkor az újonnan üzembe helyezett e-autók mintegy fele még mindig szürkeimportból származik.

„Tavaly tavasszal azért tudtunk egy érezhető árcsökkenést végrehajtani, mert a 2022-23-as extrém magas energiapiaci árak után 2024-re már konszolidálódott a piac, és hosszútávon is lefelé korrigáltak az árak. Ez számunkra azért is kulcskérdés, mert a mi működésünkben a villamosenergia-költség az a legnagyobb tétel, amely lecsapódik a végfogyasztói árakban ” – elemez Balogh Szabolcs, az MVM Mobiliti Kft. t ügyvezető igazgatója.

2024 első negyedévében az energiaárak konszolidációjának hatására az MVM Mobiliti az akár 50 forintos árcsökkentés mellett az e-Mobi töltőkre érvényes egységes árazással, valamint egy kedvezményes lakossági díjcsomaggal reagált. A szakember szerint azonban a villamos energia árát továbbra sem könnyű a hagyományos benzin- és dízelárakkal összevetni, mert korántsem mindegy, hogy valaki hol és hogyan tankol, hiszen a nagy teljesítményű gyorstöltő nagyjából 10%-kal drágább, mint a kisebb teljesítményű DC-töltő. A szakember azonban összességében úgy látja, hogy az elektromos töltőknél az áram ára abszolút versenyképes a hagyományos üzemanyagokéval.

„Folyamatosan felhívjuk a villanyautósok figyelmét arra, hogy töltés előtt mindig nézzék meg a közelükben lévő töltőállomások közötti árkülönbséget, ami elsősorban abból ered, hogy a kút üzemeltetője milyen forrásból tudja beszerezni a villamos energiát. Mivel mi hosszú távú szerződéssel köteleztük el magunkat egy optimális beszerzési csatorna felé, a saját üzemeltetésű töltőállomásainkon a közelmúltban így sikerült végrehajtanunk egy érzékelhető árcsökkenést.”

Balog Szabolcs szerint egyértelműen látszik, hogy az új villanyautók számának folyamatos növekedését a tavalyi állami támogatás is segítette azzal, hogy a jelenleg is futó vállalati villanyautó-vásárlási programban akár 4 millió forintos kedvezményt is igénybe vehetnek a cégek. A támogatás sikereként érezhetően megnőtt a villanyautók száma a céges szektorban.

„Érdekes adat, hogy miközben a zöldrendszámos autók száma 2024 végére meghaladta a 115 ezret, ebből csak valamivel több mint 70 ezer számít tisztán elektromos járműnek. Ugyanakkor ez a szám azt mutatja, hogy egy év alatt 22 ezerrel, azaz 45%-kal nőtt a tisztán elektromos autók száma Magyarországon. A maradék 45 ezer olyan külső töltésű plug-in hibrid, amely még a tavaly őszi szigorítás előtt kapta meg, és 2026 novemberig használhatja a zöldrendszámot. Fontos azonban azt is látni, hogy a frissen üzembe helyezett elektromos autók nem kizárólag céges vásárlások eredményei. A statisztikák szerint ugyanis a például 2023-ban regisztrált tisztán elektromos autók közel 50%-a szürkeimportból, használtan érkezett külföldről. Ezek többsége valószínűsíthetően magánfelhasználókhoz került. Ennek ellenére a vállalati támogatás hatása egyértelmű: a Magyarországon tavaly üzembe helyezett 22 ezer új elektromos autó közel fele céges vásárlást jelent.”

Balogh Szabolcs

A cégvezető tavalyi interjúnkban arról beszélt, hogy az „ingyenáram” megszűnése, vagyis az, hogy a kereskedelmi láncok a parkolóikban elhelyezett oszlopoknál már pénzt kérnek a töltésért, új helyzetet teremt majd a piacon. Ennek kapcsán most így fogalmaz: elősorban marketing- és lélektani hatása volt annak, hogy végre egyértelművé vált, hogy ennek a szolgáltatásnak költségei vannak, amiért fizetni kell. Ugyanakkor azt is tapasztalják, hogy az a rendkívül árérzékeny réteg, amelyik korábban kizárólag az ilyen ingyenes töltőket használta, jellemzően nem tért át a nyilvános, fizetős töltésre, hanem inkább az olcsóbb, otthoni töltésre állt át. Ezek az autósok azonban nem azok, akik hosszabb utakra indulnak, hanem azok, akik inkább csak az otthonukhoz közel használják az elektromos autójukat.

„A másik fontos tényező, ami miatt az ingyenáram vége önmagában nem hozott forgalomemelkedést, a piaci verseny erősödése” – emeli ki a cégvezető. Miközben a legnagyobb versenytársaik is jelentős hálózatbővítést végeztek tavaly, mellettük új szereplők is beléptek a piacra. Mindennek hatására nőtt a töltési kínálat és erősödött az árverseny.

„Ennek ellenére örömmel mondhatjuk, hogy a Mobiliti töltőinek kihasználtsága 2024-ben magasabb volt, mint 2023-ban. Ugyanakkor nehéz pontosan meghatározni, hogy ez a növekedés milyen arányban köszönhető az ingyenes töltés megszűnésének, illetve annak, hogy egy év alatt 20 ezerrel több elektromos autó került az utakra.”

Ezzel párhuzamosan egy markánsabb tendencia figyelhető meg, hiszen egyre több villanyautós telepít napelemet az otthonára, hogy azzal fedezze villanyautójának mindennapi városi használatát. Már csak azért is, mert azok, akiknek van otthoni napelemes rendszerük, és napi szinten legfeljebb 50-200 kilométert közlekednek, szinte teljes egészében az otthoni töltéssel tudják megoldani elektromos mobilitásukat.

„Azt is látjuk, hogy a hosszabb utazások során, amikor már a napelemmel rendelkezők számára is megkerülhetetlen a nyilvános töltők használata, már az a fontos, hogy szinte ugyanúgy tudják használni a járműveiket, mint a hagyományos belső égésű autókat. Ehhez viszont megbízható és rendkívül gyors töltőhálózatra van szükségük. Ilyenkor pedig már nem az ár a döntő tényező, hanem az, hogy a szolgáltatás megbízható legyen, mindig működjön a töltő, és minél gyorsabban lehessen elvégezni a töltést. Ez a szemléletváltás pedig jelentős változást hozhat a piacon, aminek lesznek nyertesei és vesztesei is” – fejti ki Balogh Szabolcs. Az MVM Mobiliti Kft. ezért is törekszik ara, hogy a lehető legjobb lefedettséget nyújtva biztosítsa a megbízható és gyors töltési lehetőséget, amivel hosszú távon is sikeres lehet.

Ehhez illeszkedik az a 2025. január 31-én – a tervezett határidő előtt – sikeresen befejezett projekt, amelynek keretében 10 helyszínen 20 új, nagy teljesítményű villanyautó-töltők telepítésére került sor az Európai Unió CINEA szervezetének CEF2 (Connected Europe Facility) programja támogatásával. Az 1,2 milliárd forintos projekt keretében 2024 nyarán álltak üzembe az első töltők, míg az utolsó átadására Székesfehérváron került sor. A fejlesztés eredményeként minden helyszínre két darab 300 kW-os töltőoszlop került, amelyek teljesítménye rugalmasan, akár 75 kW-os lépésekben osztható meg két autó között. Külön jó hír, hogy mivel az MVM Mobiliti az uniós program egy későbbi szakaszában is sikeresen pályázott, ennek eredményeként 2026. november 6-ig további 20 helyszínen létesülhet 40 töltőoszlop és 80 legalább 150 kW-os töltési pont a magyarországi autópályák és főutak mentén.

Érsek M. Zoltán