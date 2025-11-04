Czomba Sándor: stabil a foglalkoztatási helyzet

A nehézségek ellenére a foglalkoztatás helyzete stabil, közel 4 millió 700 ezer ember dolgozik. A legfrissebb adatok alapján relatíve alacsony, 4,5 százalékos a munkanélküliség aránya – mondta Czomba Sándor kedden az M1 aktuális csatorna műsorában.

A Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hozzátette, a 2010-es években 600-700 ezer álláskereső volt, most 220 ezer ember szerepel a nyilvántartásban-közölte az MTI.

Ehhez a javuláshoz az kellett, hogy a korábban fejletlen térségekbe óriási beruházások érkezzenek, amelyek már induló fázisban vannak. Debrecen és Nyíregyháza környékén már látható az álláskeresők számának csökkenése, Szeged környéke még most csatlakozik majd. Czomba Sándor szólt arról is, hogy egy-másfél éve indult el több kezdeményezés – köztük az Ifjúsági Garanciaprogram – amelyek támogatásával 53 ezer ember dolgozik.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hozzátette, hogy hétfőn tartották a minimálbér emeléséről szóló legutóbbi tárgyalásokat, amelyeken lényegesen közeledtek egymáshoz az álláspontok. Az ülésen már konkrét számok hangzottak el, ezt a munkavállalók és a munkaadók saját köreikben tovább egyeztetik.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy az eredeti tervek szerint 2026-ra 13 százalék volt a minimálbér-emelés tervezett értéke. “Ez a makroadatok alapján nagy valószínűséggel nem tartható, de ha ehhez közeli értékben meg tudunk állapodni, akkor az egy óriási dolog”– fogalmazott.