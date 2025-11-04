Kezdőlap Gazdaság Czomba Sándor: stabil a foglalkoztatási helyzet
Czomba Sándor: stabil a foglalkoztatási helyzet

A nehézségek ellenére a foglalkoztatás helyzete stabil, közel 4 millió 700 ezer ember dolgozik. A legfrissebb adatok alapján relatíve alacsony, 4,5 százalékos a munkanélküliség aránya – mondta Czomba Sándor kedden az M1 aktuális csatorna műsorában.

A Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hozzátette, a 2010-es években 600-700 ezer álláskereső volt, most 220 ezer ember szerepel a nyilvántartásban-közölte az MTI.

Ehhez a javuláshoz az kellett, hogy a korábban fejletlen térségekbe óriási beruházások érkezzenek, amelyek már induló fázisban vannak. Debrecen és Nyíregyháza környékén már látható az álláskeresők számának csökkenése, Szeged környéke még most csatlakozik majd. Czomba Sándor szólt arról is, hogy egy-másfél éve indult el több kezdeményezés – köztük az Ifjúsági Garanciaprogram – amelyek támogatásával 53 ezer ember dolgozik.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hozzátette, hogy hétfőn tartották a minimálbér emeléséről szóló legutóbbi tárgyalásokat, amelyeken lényegesen közeledtek egymáshoz az álláspontok. Az ülésen már konkrét számok hangzottak el, ezt a munkavállalók és a munkaadók saját köreikben tovább egyeztetik.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy az eredeti tervek szerint 2026-ra 13 százalék volt a minimálbér-emelés tervezett értéke. “Ez a makroadatok alapján nagy valószínűséggel nem tartható, de ha ehhez közeli értékben meg tudunk állapodni, akkor az egy óriási dolog”– fogalmazott.

Indul az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány

Megkezdődött a 2025-ös kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést.
Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.
Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint a lakóingatlanoké, de most ősszel mégis többet kell fizetni értük, mint a nyári főszezonban –...
Az év első kilenc hónapjában éves szinten csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt

Az év első kilenc hónapjában országosan és éves összevetésben csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt; a budapesti 25 százalékos erősödéshez képest a vármegyeszékhelyeken 65, a községekben pedig 93 százalékos élénkülés látható - közölte saját adatai alapján az ingatlan.com.
Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint...
A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye

A kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.
Messze van a bankkártyák kiszorításától, de erősödik a qvik

A piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvik-fizetés is választható lesz.
Hirdetési rekord az ingatlanpiacon

Az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanok iránt októberben 23 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberhez képest, míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés.
Eltűnik a fiataloknak szóló, „öt százalékos” zöld lakáshitel

Egy 30 millió forintos, 20 évre felvett 5 százalékos lakáshitellel havonta nagyjából 25-30 000 forintot lehet megspórolni a törlesztőrészleten.
Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
