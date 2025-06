Danubius Hotels vezér: a helyi értékekre, az egyediségre és a megújulásra építünk

Kovács Balázs a Danubius Zrt. vezérigazgatója

Az egyediségre, a helyi értékekre alapozva, a gasztronómiai és a konferencia szolgáltatások megújulására, valamint a folyamatos felújításokra építkezve erősíti piaci pozícióit a Danubius Hotels Zrt – fejti ki Kovács Balázs vezérigazgató. Aki szerint a felelős munkáltatói magatartás nemcsak a jó szakemberek megtartása miatt fontos, hanem azért is, mert elégedett munkavállaló nélkül nincs elégedett vendég. A szakember a gyengülő hazai vásárlóerő és a kiszámíthatatlan világpolitikai helyzet miatt kihívásos főszezonra számít.

– Hogyan definiálná a Danubius Hotels márkát, ami a házak tekintetében rendkívül összetett portfoliót foglal magába?

– Alapvetően minőségi városi és üdülőszállodákat üzemeltetünk. Ami a márka szempontjából igazán fontos, az a sokszínűség: akár az elhelyezkedést, akár az épületek jellegét tekintve nagyon sokrétű, összetett a portfoliónk. Vannak budapesti házaink, balatoni üdülőszállodáink, vidéki városokban működő hoteleink, amivel lefedjük az ország különböző turisztikai célterületeit. Ezt tükrözi a filozófiánk is: „Local is beautiful”, ami arról szól, hogy mindenütt megtalálhatjuk azt, ami csodálatos. Ennek szellemében a helyi értékekre, karakterekre építünk, mert hiszünk abban, hogy a vendégélmény akkor lesz maradandó, ha minden szállodánk esetében olyan helyi kötődést tudunk nyújtani, ami értéket jelent: legyen szó építészetről, gasztronómiáról vagy akár vendéglátói attitűdről.

Az 1972-ben, eredetileg gyógyszállodák üzemeltetésére alakult Danubius az elmúlt évtizedekben akvizíciókkal bővült, a portfóliónk nem egy előre meghatározott stratégia mentén bővült. Inkább organikusan fejlődött a piaci lehetőségek, és a helyi adottságok alapján. De ez adja mindennek a szépségét is: mindegyik szállodánknak olyan önálló karaktere, egyedi hangulata van, amit máshol nem lehet megtalálni.

– Miben nyilvánul meg ez a sokszínűség?

– Például abban, hogy az épületeink méretben és karakterben is nagyon eltérőek: az Astoria egy történelmi belvárosi szálloda, míg a Helia a XIII. kerületben egy modern hotel. Az egyik legkisebb házunk az Erzsébet 120 szobával, míg a Hungaria az ország legnagyobb szállodája közel 500 szobával. A szolgáltatásaink is különfélék: amíg a vidéki üdülőszállodáinkban az all inclusive ellátás a megszokott, a városi hoteleink a turisták mellett leginkább az üzleti és konferenciaturizmusra fókuszálnak.

De miközben sokfélék vagyunk, ezeket a házakat is összeköti a minőség és a vendégszeretet. Ilyen közös márkaelem a reggeli koncepciónk, valamint a Me: márkanév alatt futó komplex konferenciatermékünk is. Ennek lényege, hogy a szendvicskínálattól a technikai felszereltségig, minden házunkban azonos színvonalat és arculatot kínálunk. A koncepció része a Good Food for Me ételkínálat, amely friss, egészségtudatos és speciális igényekre szabott fogásokat biztosít a résztvevők szellemi frissességének fenntartásához. Az „a la carte” rendszer pedig azt is lehetővé teszi, hogy az ügyfél az adott eseményhez kötődően, személyre szabottan állítsa össze az esemény minden elemét.

– Amellett, hogy a Danubius házak megjelenése teljesen eltérő, tudatosan nem törekedtetek az egységes arculat kialakítására?

– Mivel az épületeink teljesen eltérő karakterűek, nem tartottuk volna szerencsésnek, hogy mindenütt ugyanazok a dizájnelemek köszönjenek vissza. Így a belső kialakítást tekintve is minden szállodánknak megvan a saját karaktere, ami azért is szerencsés, mert a mai utazók mindenütt a különlegeset, a megszokottól eltérőt keresik. Ugyanakkor vannak olyan berendezési tárgyak, amelyeknél kifejezetten fontos – és a nagy tételű történő beszerzés miatt gazdaságilag hasznos – az egységesítés. Ilyen például matrac, amelynek minősége az alváskultúra elterjedésével, a vendégelvárások top kategóriájába tartozik, hiszen a pihentető alvás a vendégélmény alfája és omegája.

– A szakma szerint a vendégek másik prioritása a reggeli, aminek kapcsán önálló arculatra törekednek: mitől lesz egyedi a „Danubius reggeli”?

– A reggeli azért kulcsfontosságú, mert a városi szállodákban gyakorlatilag ez az egyetlen étkezés, amit a vendég biztosan a házban fogyaszt el – így ez az egyetlen alkalom, amikor meg tudjuk mutatni a gasztronómiai tudásunkat. Az egységes sztenderden alapuló, magas színvonalú reggelikoncepció kialakításának ráadásul nemcsak vendégélmény szempontból van jelentősége, hanem gazdaságilag is: az egységesítés hatékonyabb és gazdaságosabb működést tesz lehetővé.

Danubius reggeli

Ami a koncepciót illeti, a cél az volt, hogy a vendégek mindenütt, minden szállodában azonos színvonalú, mégis helyi karakterű reggelit kapjanak. A friss, minőségi alapanyagokra épülő új reggelikoncepció alapja a kiváló pékáru, a helyi termelőktől származó felvágottak, a jó kávé, összességében az egészségtudatos választék. A kínálat fontos eleme az étel intoleranciában érintetteknek kínált és a gluténmentes opció, ami minden szállodánkban elérhető, nemcsak a reggelinél, hanem a rendezvénykínálatban is. A desszertválasztékunk is teljesen megújult: vezető cukrászunk Rezneki Zoltán több, mint egy tucat olyan ízletes süteményt fejlesztett ki, amelyek között több cukor- és allergénmentes opció is megtalálható. A megújulás a fenntarthatóságról is szól: az ételpazarlás csökkentése, a digitális tervezés, a helyi beszállítók előnyben részesítése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a működésünk környezettudatosabbá váljon.

– A Danunius az új reggeli mellett, Papdi László Food&Beverage vezető révén a teljes gasztronómiai koncepció megújulását is célul tűzte. Mi ennek a lényege?

– A vendégélmény szempontjából ma már nem elegendő pusztán a hardver, vagyis a szállodai terek felújítása, ugyanilyen hangsúlyt kell kapnia a szoftvernek, vagyis a szolgáltatások minőségének is. A gasztronómia pedig az egyik legfontosabb pillér, amelyen keresztül egy szálloda meg tudja mutatni, milyen értékeket képvisel. A nemzetközi trendek is azt mutatják, hogy a gasztronómiai élmények egyre fontosabbak az utazók számára. És miközben mi tudatosan nem a fine dining világában mozgunk, hanem inkább a helyi ízeket kereső, igényes foodie travellereket célozzuk meg, a Danubius számára is kulcsfontosságú, hogy standardizált, magas minőségű, a helyi beszállítók termékeire alapozó étkezési élményeket kínáljunk az adott helyszín és az adott szálloda lehetőségeit figyelembevéve.

Ráadásul a standardizációnak van egy humán oldala is, hiszen a séfek, a szakácsok így könnyebben tudnak egymással együttműködni, tudást megosztani, és közösen fejleszteni a kínálatot. Természetesen így sem könnyű versenyezni az attraktív hazai éttermi szcénával, de biztosak vagyunk abban, hogy ha egy vendég, vagy egy a helybéli v betér valamelyik szállodai éttermünkbe, az elégedetten fog távozni.

– Az ágazatban az elmúlt évek a szakemberhiánytól szóltak és arról, hogy a szálloda és étterem világa a fiatalok körében elvesztette a varázsát. Történt-e valamilyen pozitív változás az elmúlt időszakban?

– A munkaerő megtartása és bevonzása mindenhol kihívás. Azt nem állítanám, hogy nekünk nincsenek nehézségeink, de az látszik, hogy megvan az eredménye annak, hogy évek óta tudatosan és következetesen dolgozunk azon, hogy vonzó munkáltatók legyünk. Ez egy folyamatos, innovatív szemléletet igénylő munka: odafigyelünk a fiatalok képzésére, a szakma presztízsének építésére, és persze a munkavállalói elégedettségre is. A szakmai krédónk ezzel kapcsolatban az, hogy elégedett munkavállaló nélkül nincs elégedett vendég. Ezért is fordítunk kiemelt figyelmet az etikus munkáltatói magatartásra.

A Covid után valóban volt egy időszak, amikor a turizmus, a szállodaipar, mint szakmai életút nem tűnt vonzónak, hiszen a pandémia időszakában sok jó szakember és fiatal nagyon rövid idő alatt elveszítette a munkáját. A bizalom újraépítése pedig időbe telik. De azt látjuk, hogy a fiatalok mostanra elkezdtek visszatérni, talán azért is, mert ez a szakma olyan életutat kínál, ami élményt, nyitottságot és nemzetközi perspektívát kínál. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy mivel ez nem a legjobban fizető szakmák közé tartozik, a Danubiusnál különösen fontos, hogy ezt a pályát a fizetés mellett a szakmai élménnyel, változatos és széleskörű juttatási csomaggal, megbecsüléssel, a jó közösséggel és a korrekt munkáltatói hozzáállással hosszú távon is vonzóvá tudjuk tenni.

– Ha a szolgáltatások minősége, a szoftver kulcskérés, legalább ennyire lényeges a hardver, az épületek megújítása is. Milyen szempontok alapján haladnak ezen a téren?

– A Danubius minden ötödik megtermelt forintot beruházásra költ. Ami nemcsak jól hangzik, de jelentősége is van azáltal, hogy a cég működésének egyik legfőbb sarokpontját jelenti. Ezt mutatja az is, hogy angol tulajdonosaink elkötelezettségével az elmúlt öt évben mintegy 35 milliárd forintot fordítottunk a szállodai terek korszerűsítésére, és ez az összeg 2025-ben további 13 milliárd forinttal bővül. A beruházásaink mögött mindig kettős cél húzódik: egyrészt szeretnénk vonzó, korszerű és esztétikus tereket biztosítani a vendégeknek, másrészt a fenntartható, gazdaságos működést is szem előtt tartjuk. Az energiahatékonyság fejlesztése kiemelt szempont, különösen a régi épületeknél, ahol utólagos korszerűsítéssel is jelentős, akár 25–30%-os energiamegtakarítást kívánunk elérni.

Danubius Hotel Helia lifestyle

A felújítási sorrendet gazdasági szempontok mentén határozzuk meg: elsőként ott valósulnak meg a beruházások, ahol a leggyorsabb megtérülés biztosítható – ami újabb forrást teremt a portfólió többi részének megújításához.

A beruházásainkat teljes mértékben saját forrásból és piaci alapú hitelekből finanszírozzuk, így különösen fontos, hogy minden projekt hosszú távon is értékálló legyen. Ennek szellemében 2025 tavaszára a Danubius Hotel Heliában a konferencia termek mellett az összes szoba felújításra került, a Danubius Hotel Annabellában március végére négy teljes emelet újult meg, összesen 265 Premium szobával és 6 lakosztállyal. A Danubius Hotel Bükben 2025 tavaszára teljesen megújult a lobby szint, miközben a nyár elején megkezdődik a belső medencetér korszerűsítése is, amely várhatóan augusztus végére készül el. A Danubius Hotel Hungaria esetében pedig három emelet összesen 170 szobája került átadásra mostanra, egy modern, urbánus- stílusú új lobby mellett.

– Végezetül mit vár az idei szezontól?

– Én alapvetően mindig optimista vagyok, most is így tekintek a szezonra. Még akkor is, ha az előszezon a megszokottnál gyengében alakult és az is látszik, hogy 2025 nem lesz egy egyszerű év. A Balatont illetően a nyári érdeklődés már most is élénk, bár a piacon azt halljuk, hogy a vendégek fizetőképessége és költési hajlandósága csökkent. Ami azt jelenti, hogy az árakat nem lehet a végtelenségig emelni, vagyis az egész szakmának szüksége van az önmérsékletre. Budapest más dinamikát mutat. Az év első négy hónapja nagyon erős volt, de május-júniusra enyhült a kereslet. A fővárosban azt is tapasztaljuk, hogy a kínálatbővülés gyakorlatilag felszívta a növekvő keresletet. Ami továbbra is negatívum, hogy a rendezvény- és konferenciaforgalom visszafogottabb, mint vártuk – különösen a jól fizető, nemzetközi nagy események maradnak el. Ami ráadásul azt eredményezi, hogy mindenki az egyéni turistákra fókuszál, ami árversenyt indíthat el a piacon. Sokan elmondták már, és én is osztom azt a véleményt, hogy Budapest kínálati oldaláról fájóan hiányzik egy több ezres befogadóképességű, valódi, dedikált kongresszusi központ. A Hungexpon megvalósult beruházás fontos volt, de nem pótolja azt az óriás kapacitású, komplex szolgáltatásokat kínáló kongresszusi létesítményt, amely valóban vonzaná a nagy nemzetközi eseményeket.

Ami a beutazó piacokat illeti: a kínai piac kifejezetten jól teljesít. Miután heti 20 közvetlen járat köti össze Budapestet a kínai nagyvárosokkal, például a Danubius Hotelsnél az első negyedévben 30%-kal nőtt a kínai vendégek száma. Ami igazi sikertörténet. Miközben az Egyesült Államokból is nagyon kellene egy közvetlen járat, az amerikai utazók azért más útvonalakon keresztül így is szép számmal újból megjelentek már a fővárosban. Ugyanakkor a Közel-Keleten folyamatosan változó politikai és háborús helyzet komoly veszteségeket okoz azzal, hogy a nagy számban érkező izraeli turisták – remélhetőleg csak átmenetileg – elmaradnak Magyarországról. Összességében tehát egy változékony, de sok szempontból ígéretes szezonra számítunk, amihez rugalmasságra, gyors reagálásra és a vendégek igényeire való érzékeny odafigyelésre lesz szükség.

Érsek M. Zoltán

A cikk testvérlapunk, AzUtazó felületén jelent meg.