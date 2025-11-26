Debrecenben erősít az AutoWallis

Debrecenben nyitotta meg legújabb Renault és Dacia márkakereskedését az AutoWallis Csoport. A lépés megfelel a régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni. Debrecen kiemelt célpont az AutoWallis számára, legutóbb BYD márkakereskedés nyitását jelentette be a vállalat.

Debrecenben nyitotta meg legújabb Renault és Dacia márkakereskedését és szervizpontját a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis. A közel egy hektáros, Balmazújvárosi úton található területen kialakított integrált autókereskedelmi és szolgáltató központban egy 600 négyzetméteres bemutatóterem és a hozzá kapcsolódó nyolc állásos szerviz, fényező- és karosszériaműhely is megtalálható, így teljes körű szolgáltatást tud biztosítani ügyfeleinek a kelet-magyarországi régióban.

Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletágának vezetője elmondta, hogy a Renault és Dacia bemutatóterem és szervizpont nyitása a cívisvárosban jól illeszkedik az AutoWallis Csoport stratégiájába, mely az organikus növekedés mellett akvizíciókkal és üzletfejlesztésekkel kívánja tovább erősíteni jelenlétét a közép-kelet-európai régióban, így Magyarországon is. A most megnyitott debreceni kereskedelmi és szolgáltató pont tovább erősíti a vállalat kiskereskedelmi pozícióját a hazai autópiacon.

A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy a régió 17 országában 30 márkát képviselő AutoWallis 2020 óta Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron üzemeltet Renault és Dacia kereskedési pontokat, majd 2022-ben portugál partnerével, a Salvador Caetano csoporttal együttműködésben megszerezte a Renault, Dacia és Alpine márkák kizárólagos magyar importőri jogát. Ezt követően 2024-ben nyílt meg a két cégcsoport első fővárosi Renault és Dacia márkakereskedése. Az AutoWallis kelet-magyarországi terjeszkedése nem újkeletű, a vállalat augusztusban jelentette be, hogy az év végéig megnyitja kapuit a vállalat debreceni BYD autókereskedése.