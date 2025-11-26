Kezdőlap Autó Debrecenben erősít az AutoWallis
AutóHírek
No menu items!

Debrecenben erősít az AutoWallis

AzÜzlet.hu

Debrecenben nyitotta meg legújabb Renault és Dacia márkakereskedését az AutoWallis Csoport. A lépés megfelel a régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni. Debrecen kiemelt célpont az AutoWallis számára, legutóbb BYD márkakereskedés nyitását jelentette be a vállalat. 

Debrecenben nyitotta meg legújabb Renault és Dacia márkakereskedését és szervizpontját a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis. A közel egy hektáros, Balmazújvárosi úton található területen kialakított integrált autókereskedelmi és szolgáltató központban egy 600 négyzetméteres bemutatóterem és a hozzá kapcsolódó nyolc állásos szerviz, fényező- és karosszériaműhely is megtalálható, így teljes körű szolgáltatást tud biztosítani ügyfeleinek a kelet-magyarországi régióban.

Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletágának vezetője elmondta, hogy a Renault és Dacia bemutatóterem és szervizpont nyitása a cívisvárosban jól illeszkedik az AutoWallis Csoport stratégiájába, mely az organikus növekedés mellett akvizíciókkal és üzletfejlesztésekkel kívánja tovább erősíteni jelenlétét a közép-kelet-európai régióban, így Magyarországon is. A most megnyitott debreceni kereskedelmi és szolgáltató pont tovább erősíti a vállalat kiskereskedelmi pozícióját a hazai autópiacon.

A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy a régió 17 országában 30 márkát képviselő AutoWallis 2020 óta Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron üzemeltet Renault és Dacia kereskedési pontokat, majd 2022-ben portugál partnerével, a Salvador Caetano csoporttal együttműködésben megszerezte a Renault, Dacia és Alpine márkák kizárólagos magyar importőri jogát. Ezt követően 2024-ben nyílt meg a két cégcsoport első fővárosi Renault és Dacia márkakereskedése. Az AutoWallis kelet-magyarországi terjeszkedése nem újkeletű, a vállalat augusztusban jelentette be, hogy az év végéig megnyitja kapuit a vállalat debreceni BYD autókereskedése.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Kedvezményes lehetőségek nyugdíjasoknak a budapesti fürdőkben

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztályra.
Tovább
Hírek

Miért állnak le ünnepnapokon a csatornák? A zsírszörnyek új ellensége az okosszivattyú

Sokmillió forintos kiadást okoznak a vízműveknek a vécén lehúzott nedves törlőkendők – intelligens szivattyú lehet a megoldás a „zsírszörnyek” elleni harcban
Tovább
Agrár

A hungarikumok a magyar identitás sokszínűségét mutatják meg

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi magyarok.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kedvezményes lehetőségek nyugdíjasoknak a budapesti fürdőkben

Gazdaság
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztályra.
Tovább

Debrecenben erősít az AutoWallis

Autó
Debrecen kiemelt célpont az AutoWallis számára, legutóbb BYD márkakereskedés nyitását jelentette be a vállalat. 
Tovább

Miért állnak le ünnepnapokon a csatornák? A zsírszörnyek új ellensége az okosszivattyú

Hírek
Sokmillió forintos kiadást okoznak a vízműveknek a vécén lehúzott nedves törlőkendők – intelligens szivattyú lehet a megoldás a „zsírszörnyek” elleni harcban
Tovább

Megjelent a rendelet az Otthontámogatás részleteiről

Gazdaság
Megjelent a Magyar Közlönyben a közszolgálatban dolgozók Otthontámogatására vonatkozó rendelet.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Kedvezményes lehetőségek nyugdíjasoknak a budapesti fürdőkben

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztályra.
Tovább
Autó

Debrecenben erősít az AutoWallis

Debrecen kiemelt célpont az AutoWallis számára, legutóbb BYD márkakereskedés nyitását jelentette be a vállalat. 
Tovább
Hírek

Miért állnak le ünnepnapokon a csatornák? A zsírszörnyek új ellensége az okosszivattyú

Sokmillió forintos kiadást okoznak a vízműveknek a vécén lehúzott nedves törlőkendők – intelligens szivattyú lehet a megoldás a „zsírszörnyek” elleni harcban
Tovább
Agrár

A hungarikumok a magyar identitás sokszínűségét mutatják meg

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi magyarok.
Tovább
Hírek

Miniszteri biztos: a Déli Körvasút fejlesztés részeként átfogó fatelepítési program indult és új zöldfolyosó létesül

A Déli Körvasút fejlesztése napi 60 ezer ingázó autó forgalmával, 300 kilométeres kocsisorral mentesíti a budapesti utak zsúfoltságát, ezzel évente több mint 104 tonna nitrogénoxiddal és közel 900 tonna szénmonoxiddal csökkenti a főváros levegőszennyezését.
Tovább
Gazdaság

Ingatlan.com: több tízezer ingatlannal bővülhet az Otthon Start programba bevonható lakások kínálata

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.
Tovább
Gazdaság

Tévhitek tartják vissza a vállalkozásokat a rendszerszintű AI-alkalmazástól

A mai modern AI-rendszerek már képesek a felhasználói szándékot és érzelmeket is felismerni, így a használat teljesen átalakult: nem kódokat, hanem emberi kérdéseket kell megfogalmazni.
Tovább
Hírek

Óriási vízmennyiség tűnik el az elavult megoldások miatt

A magyarországi ivóvízhálózatok műszaki állapota tehát komoly kihívás elé állítja az ágazatot.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Kedvezményes lehetőségek nyugdíjasoknak a budapesti fürdőkben

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztályra.

Debrecenben erősít az AutoWallis

Debrecen kiemelt célpont az AutoWallis számára, legutóbb BYD márkakereskedés nyitását jelentette be a vállalat. 
© 2025 | www.azuzlet.hu