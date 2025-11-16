Kezdőlap Hírek December 14-től érvényes az új MÁV-menetrend
HírekKözlekedés
No menu items!

December 14-től érvényes az új MÁV-menetrend

AzÜzlet.hu

Fotó: mavcsoport.hu

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az utasok többségének nem kell teljesen új időpontokat megtanulnia, a megszokott járatok ugyanis megmaradnak, sőt egyes vonalakon bővül a kínálat.

A MÁV szerint a módosítások célja többek között az utasok és az önkormányzatok igényeinek jobb kiszolgálása, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a turisztikai célú utazások támogatása, valamint a napi ingázási lehetőségek javítása. Kiemelték: a menetrendi kínálat összességében bővül, nem szűkül.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Minden változás célja ugyanaz: gyorsabb, megbízhatóbb és kényelmesebb legyen a közösségi közlekedés Magyarországon.” Hozzátette, hogy a HÉV-menetrend gyakorlatilag változatlan marad, csupán néhány vonat esetében fordulhat elő néhány perces eltérés. Jövőre is ugyanazok a járatok, ugyanolyan gyakran és ugyanolyan szerelvénnyel közlekednek majd a HÉV-hálózaton.

A vezérigazgató az autóbusz-közlekedésről is beszélt, és jelezte: december 14-től a mobilitás szinte alapjoggá válik, minden településről a járásközpontba naponta legalább három eljutást kell biztosítani. Ez főként Borsodban, Szabolcsban, Zalában és Baranyában jelent majd érezhető fejlesztést.

A vasúti menetrendben két kiemelt változás szerepel. Egyrészt Románia schengeni csatlakozása miatt a Lökösházánál áthaladó, Dél-Erdélybe és Bukarestbe tartó nemzetközi vonatok 45 perccel rövidebb határállási idővel közlekednek. Másrészt tovább bővülnek az éjszakai vasúti eljutási lehetőségek a budapesti agglomerációban: hétvégén újabb járatok indulnak Gödöllőre és Dunaújvárosba az éjszakai órákban.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata a fővárosban

Közölték, az új járműveket a vezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismerniük, mert ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők, ezt a célt szolgálja a hétfői próbaüzem.
Tovább
Hírek

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentességét

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről.
Tovább
Hírek

Bele kell húzni, ha valaki az idei jövedelmi feltételekkel akar lakáshitelt

Sietniük kell azoknak, akik még az idei jövedelmi feltételekkel vennének fel lakáshitelt
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

December 14-től érvényes az új MÁV-menetrend

Hírek
A december 14-től életbe lépő téli–tavaszi vasúti menetrend több fontos változást hoz a belföldi és nemzetközi közlekedésben.
Tovább

Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata a fővárosban

Hírek
Közölték, az új járműveket a vezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismerniük, mert ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők, ezt a célt szolgálja a hétfői próbaüzem.
Tovább

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentességét

Hírek
Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről.
Tovább

Bele kell húzni, ha valaki az idei jövedelmi feltételekkel akar lakáshitelt

Hírek
Sietniük kell azoknak, akik még az idei jövedelmi feltételekkel vennének fel lakáshitelt
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

December 14-től érvényes az új MÁV-menetrend

A december 14-től életbe lépő téli–tavaszi vasúti menetrend több fontos változást hoz a belföldi és nemzetközi közlekedésben.
Tovább
Hírek

Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata a fővárosban

Közölték, az új járműveket a vezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismerniük, mert ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők, ezt a célt szolgálja a hétfői próbaüzem.
Tovább
Hírek

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentességét

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről.
Tovább
Hírek

Bele kell húzni, ha valaki az idei jövedelmi feltételekkel akar lakáshitelt

Sietniük kell azoknak, akik még az idei jövedelmi feltételekkel vennének fel lakáshitelt
Tovább
Hírek

Megjelent a fenntartható rendezvényszervezési útmutató

Megjelent a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók (MaReSz) Szövetségének fenntartható rendezvényszervezési útmutatója, amely a rendezvényágazat bármely szereplőjének átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság (ESG) elveinek megismeréséhez és a legjobb gyakorlatok elsajátításához.
Tovább
Hírek

Vízumspecialista: a A magyar vízummentesség messze nem jelent automatikus belépést az USÁ-ba

Fotó:freepik Legyen szó nyaralásról, rokonlátogatásról, üzleti útról vagy hosszabb tartózkodásról...
Tovább
Gazdaság

Február 28-ig marad, és további termékkörökkel bővül az árréscsökkentés

A kedvezményes körbe tartozó termékek árának csökkentése, vagy legalábbis az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét is csökkenti Magyarországon
Tovább
Gazdaság

Otthon Start Program: számos változás élesedik mától

A változások a támogatott lakáshitelek feltételeit lazítják, így több ügyfél válhat jogosulttá, illetve olyan esetekben is igénybe vehetők lesznek a támogatások, amelyek korábban kizártak voltak.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

December 14-től érvényes az új MÁV-menetrend

A december 14-től életbe lépő téli–tavaszi vasúti menetrend több fontos változást hoz a belföldi és nemzetközi közlekedésben.

Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata a fővárosban

Közölték, az új járműveket a vezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismerniük, mert ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők, ezt a célt szolgálja a hétfői próbaüzem.
© 2025 | www.azuzlet.hu