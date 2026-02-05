Hirdetés
Decemberben a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,5, az előző havit 0,2 százalékkal haladta meg

2025. decemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,0, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,2 százalékkal nagyobb volt az előző havinál.

2025-ben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal felülmúlta az előző évit – közölte a KSH.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,1 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,1 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,3 százalékkal bővült. Az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 13, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 3,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 2,2, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2 százalékkal nőtt – sorolta a jelentés.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,3 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 2,8 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 1,7 százalékkal nőtt.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 1,2 százalékkal csökkent.

Decemberben az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1975 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 39 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 12 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025-ben kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal bővült naptárhatástól megtisztítva az előző évhez képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,8 százalékkal nőtt az értékesítés volumene – közölte a KSH.

