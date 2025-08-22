Dél-Koreába, Puszanba indít járatot az EVA Air

Az EVA Air 2025. október 21-től új járatot indít a dél-koreai Puszanba. Az útvonal kényelmes átszállással lesz elérhető Tajpejen keresztül, így az európai és más kontinensekről érkező utazók számára is egyszerűen megközelíthetővé válik a város.

Puszan, Dél-Korea második legnagyobb települése, a természet, a kultúra és a tengerparti hangulat különleges kombinációját kínálja. Híres strandjai – köztük a Haeundae és a Gwangalli – mellett színes városnegyedei, mint a Gamcheon Culture Village, gasztronómiai különlegességei, például a mil-myeon és a dwaeji-gukbap, valamint rangos eseményei, köztük a Busan Nemzetközi Filmfesztivál, egyaránt vonzzák az utazókat. A tengerparti Haedong Yonggungsa templom szintén kihagyhatatlan látványosság.

Az új járatok a 2025/26-os téli menetrendben naponta közlekednek, és egyaránt ideálisak a szabadidős és az üzleti utazók számára. Foglalás utazási irodákban és online érhető el a www.evaair.com -on.

Fotó: Eva Air