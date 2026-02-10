Designer-adományból nyílik pop-up bolt Bécsben

A hátrányos helyzetűeket támogató Volkshilfe Wien egy különleges, több ezer darabból álló designer ruha- és kiegészítőgyűjteményt kapott egy névtelen adományozótól. A gyűjtemény darabjait február 10-től lehet megvásárolni Bécsben egy pop-up üzletben.

Egy divatrajongó adományozó szándékának köszönhetően a Volkshilfe Wien egy kivételesen gazdag, magas minőségű designer-gyűjteményhez jutott, melyet egy jótékonysági vásár keretében kínálnak divat iránt érdeklődőknek. Az adományból a Volkshilfe egy exkluzív vintage designer pop-up boltot hív életre, amely azoknak szól, akik a minőségi divat iránti elköteleződést társadalmi felelősségvállalással szeretnék összekapcsolni. A gyűjteményben olyan ikonikus márkák darabjai is szerepelnek, mint Jil Sander, Versace, Chanel, Yves Saint Laurent és Helmut Lang. Számos darab új vagy sosem hordott, néhány közülük ritka gyűjtői különlegesség. Az exkluzív kollekció “legidősebb” darabjai a 1980-as évek végéről származnak, a legújabbak körülbelül tíz évesek.

A Volkshilfe a kollekciót február 10. és 21. között mutatja be. Az árak várhatóan 40 és 2.000 euró között mozognak, a bevétel pedig teljes egészében a Volkshilfe úgynevezett TAV-programját támogatja, amely hosszú ideje munkanélkülieknek nyújt lehetőséget a munkaerőpiacra való visszatérésre.

A kínálatot magas minőségű designer kézitáskák, karakteres cipők és elegáns kiegészítők egészítik ki. Mivel az üzlet tudatosan kis léptékű és kurált, a választék folyamatosan változik: naponta érkeznek új darabok, így minden látogatás új felfedezést kínál azoknak, akik egyszerre szeretnének designer darabokat megkaparintani, miközben egy jó ügyet is támogatnak.

Pop-up bolt:

Not Another Concept Store

Gumpendorfer Straße 36, 1060 Bécs

Nyitvatartás: 2026. február 10–21.