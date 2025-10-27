Kezdőlap Gazdaság Devizapiac - Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama
GazdaságHírek
No menu items!

Devizapiac – Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 389,96 forinton állt a péntek 18 órai 389,97 forinttal szemben, a dollárt 335,48 forinton jegyezték 335,44 forint után, a svájci frankot pedig 421,15 forinton 421,50 után.

A forint erősebben áll mindhárom devizával szemben az év eleji kezdéshez képest: 5,3 százalékkal az euró, 15,6 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.

Kapcsolódó cikkek

Agrár

Összefogás a hazai szőlőültetvények megvédésére

Az együttműködés erejével remélhetőleg sikerül gátat szabni a hazai szőlő-bor ágazatot fenyegető betegség további terjedésének.
Tovább
Gazdaság

Elvesztél az Otthon Start módosításai között? Segítünk képbe kerülni

A jelenlegi szabályozás szerint csak a 2022. január 1. után tett egyszerű bejelentéssel, véglegessé vált építési engedéllyel megkezdett építkezések finanszírozására igényelhető az Otthon Start lakáshitel
Tovább
Gazdaság

A fizikai dolgozók átlagos órabére 8,1 százalékkal nőtt éves szinten a harmadik negyedévben

A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 harmadik negyedévében átlagosan 6,9 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Csúcstechnológia, csúcspénz: 2,5 milliós bérek az AI-értőknek

Tech
Polarizálódik az IT-piac, a tehetség lett az új valuta
Tovább

Magyar vörösbor lett aranyérmes Dél-Koreában

Agrár
Új lendületet kapott a magyar bor exportja Ázsiában
Tovább

Reflektorfényben Bécs zöld sportlétesítményei

Turizmus
Kétszeres elismerés Bécsnek: a Sport Arena Wien és a Sport & Fun is rangos díjat kapott, bizonyítva, hogy a sport és a fenntarthatóság kéz a kézben járhat. A Sport Arena Wien elnyerte az Osztrák Napenergia-díjat 2025-ben, míg a Sport & Fun Csarnok Bécsi Faépítészeti Díj-elismerésben részesült.
Tovább

Magyar Termék védjegy erősíti a bizalmat a hazai termékek iránt

Fogyasztóvédelem
A gyártók és a vásárlók egyaránt profitálnak a Magyar Termék védjegy használatából, hiszen előbbieknek segít hiteles módon közvetíteni a termékük magyar eredetét, utóbbiakat pedig támogatja a tudatos döntésben, hogy megbízható hazai áru kerüljön a családi asztalra. Nem csoda, hogy az elmúlt évek során 250 vállalkozás csatlakozott a védjegyhasználók táborához és közel 6000 termék viseli magán a jelölést, amelyet egy nemrégiben végzett kutatás szerint a fogyasztók több mint 90 százaléka ismer.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Összefogás a hazai szőlőültetvények megvédésére

Az együttműködés erejével remélhetőleg sikerül gátat szabni a hazai szőlő-bor ágazatot fenyegető betegség további terjedésének.
Tovább
Gazdaság

Elvesztél az Otthon Start módosításai között? Segítünk képbe kerülni

A jelenlegi szabályozás szerint csak a 2022. január 1. után tett egyszerű bejelentéssel, véglegessé vált építési engedéllyel megkezdett építkezések finanszírozására igényelhető az Otthon Start lakáshitel
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama

A forint erősebben áll mindhárom devizával szemben az év eleji kezdéshez képest: 5,3 százalékkal az euró, 15,6 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.
Tovább
Gazdaság

Már ereszt az Otthon Start lufi: meddig tart ki a támogatás népszerűsége?

A Google Trends adatai alapján jól látható, hogy az internetes keresések gyakorisága július-augusztusban összességében folyamatosan emelkedett, miközben egy-egy bejelentés, nyilvánosságra került részletszabály jelentősen tudta fokozni az érdeklődést.
Tovább
Hírek

Javaslat egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására – mi is benne vagyunk

Magyarország aktív szerepet vállal az erdőtüzek elleni globális fellépésben
Tovább
Gazdaság

A mesterséges intelligencia-láz az új aranyláz a San Franciscoban

Fotó:Freepik San Francisco ismét a világ figyelmének középpontjába került –...
Tovább
Gazdaság

Akár 640 ezres kezdőbér várja a technikumot választó fiatalokat

Bár sokan még bizonytalanok 14 évesen, egyre több diák választ tudatosan olyan területeket, ahol a személyes érdeklődésüket anyagi és társadalmi elismertséggel is kamatoztathatják.
Tovább
Hírek

Varázsvilággal nyit a Lumina Park Budapest

A Varázsvilág csodás tájakon és mesebeli világokon át izgalmas utazással várja a Palatinus fürdőbe látogatókat október 22-től egészen a tavasz kezdetéig
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Csúcstechnológia, csúcspénz: 2,5 milliós bérek az AI-értőknek

Polarizálódik az IT-piac, a tehetség lett az új valuta

Magyar vörösbor lett aranyérmes Dél-Koreában

Új lendületet kapott a magyar bor exportja Ázsiában
© 2025 | www.azuzlet.hu