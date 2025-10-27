Devizapiac – Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 389,96 forinton állt a péntek 18 órai 389,97 forinttal szemben, a dollárt 335,48 forinton jegyezték 335,44 forint után, a svájci frankot pedig 421,15 forinton 421,50 után.

A forint erősebben áll mindhárom devizával szemben az év eleji kezdéshez képest: 5,3 százalékkal az euró, 15,6 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.