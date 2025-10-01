Devizapiac – Vegyesen alakult szerda reggelre a forint árfolyama

Vegyesen alakult szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéshez képest a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.

Az eurót szerda reggel hét órakor 390,10 forinton jegyezték az előző délután hat órai 389,83 forint után. A dollár jegyzése 331,75 forintra csökkent 332,28 forintról, a svájci franké pedig 417,62 forintra ment fel 416,94-ről – közölte az MTI.

Szeptember a forint erősödéssel zárta, az euróval szemben 1,6 százalék, a dollár ellenében 2,3 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 1,5 százalék nyereségre tett szert.

Az év eleje óta a forint erősödött, 5,2 százalékkal az euró, 16,5 százalékkal a dollár és 4,7 százalékkal a svájci frank ellenében.