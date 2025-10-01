Kezdőlap Gazdaság Devizapiac - Vegyesen alakult szerda reggelre a forint árfolyama
Devizapiac – Vegyesen alakult szerda reggelre a forint árfolyama

Vegyesen alakult szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéshez képest a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.

Az eurót szerda reggel hét órakor 390,10 forinton jegyezték az előző délután hat órai 389,83 forint után. A dollár jegyzése 331,75 forintra csökkent 332,28 forintról, a svájci franké pedig 417,62 forintra ment fel 416,94-ről – közölte az MTI.

Szeptember a forint erősödéssel zárta, az euróval szemben 1,6 százalék, a dollár ellenében 2,3 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 1,5 százalék nyereségre tett szert.

Az év eleje óta a forint erősödött, 5,2 százalékkal az euró, 16,5 százalékkal a dollár és 4,7 százalékkal a svájci frank ellenében.

2025-ben markáns pozitív fordulat jelei érzékelhetők az ingatlanpiacon

Idén markáns pozitív fordulat jelei érzékelhetők az ingatlanpiacon, ahol az adásvételek száma 2025-ben megközelítheti a 150 ezret, főként az Otthon Start programnak köszönhetően.
Októbertől egyesülnek a 4iG Csoport távközlési vállalatai

Hamarosan zárul a 4iG Csoport távközlési cégeinek transzformációs programja, amelynek eredményeként a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. beolvad a One Magyarország Zrt.-be, így az idén januárban bevezetett egységes One ernyőmárka mellett, október 1-jétől cégjogilag is egyesülnek az említett vállalatok - közölte a 4iG.
Rendkívüli támogatásban részesülhetnek a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők

A sikeres magyar agrárlobbinak köszönhetően 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól. Minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül.
