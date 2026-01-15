Devizapiac – Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 386,21 forintról 385,29 forintra csökkent 18 órakor, napközben 385,18 forint és 386,51 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 414,42 forintról 413,42 forintra süllyedt, míg a dolláré 331,88 forintról 332,03 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1634 dollárról 1,1603 dollárra változott.