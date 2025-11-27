Kezdőlap Gazdaság Devizapiac - Vegyesen változott csütörtök reggelre a forint árfolyama
Gazdaság
No menu items!

Devizapiac – Vegyesen változott csütörtök reggelre a forint árfolyama

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 381,76 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,02 forint után, a dollár jegyzése 329,01 forintra csökkent 329,43 forintról, a svájci franké pedig 409,49 forintra ment feljebb 409,36-ról.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 1,6 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, 2,2 százalékkal erősebben a dollárral és 2,1 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Könnyebben használható és gazdaságosabb az új Tork PeakServe automata papír kéztörlője

Új, nagy kapacitású automata papír kéztörlő-adagolót dob piacra Tork, amely egy akkumulátorral is képes akár 500 000 papírtörlőt is adagolni.
Tovább
Gazdaság

Kedvezményes lehetőségek nyugdíjasoknak a budapesti fürdőkben

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztályra.
Tovább
Gazdaság

Megjelent a rendelet az Otthontámogatás részleteiről

Megjelent a Magyar Közlönyben a közszolgálatban dolgozók Otthontámogatására vonatkozó rendelet.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

új adótámogatás segíti a környezeti károkat mérséklő vállalkozásokat

Hírek
A kormány a környezet helyreállításától társadalmi előnyöket is vár, hiszen így rozsdaövezetek kerülhetnek vissza a gazdasági körforgásba, a környékük felértékelődhet, és javul azoknak a vállalkozásoknak a megítélése, amelyek ezekből a fejlesztésekből részt vállalnak.
Tovább

EM: a kormány támogatja a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat

Hírek
A december elsejéig véleményezhető felhívás célja, hogy országszerte támogassa az innovatív, versenyképességet növelő technológiák bevezetését.
Tovább

Öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdetett az MVM

Energia
November 29. és január 6. között egyetlen lakossági ügyfelnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.
Tovább

Devizapiac – Vegyesen változott csütörtök reggelre a forint árfolyama

Gazdaság
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

új adótámogatás segíti a környezeti károkat mérséklő vállalkozásokat

A kormány a környezet helyreállításától társadalmi előnyöket is vár, hiszen így rozsdaövezetek kerülhetnek vissza a gazdasági körforgásba, a környékük felértékelődhet, és javul azoknak a vállalkozásoknak a megítélése, amelyek ezekből a fejlesztésekből részt vállalnak.
Tovább
Hírek

EM: a kormány támogatja a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat

A december elsejéig véleményezhető felhívás célja, hogy országszerte támogassa az innovatív, versenyképességet növelő technológiák bevezetését.
Tovább
Energia

Öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdetett az MVM

November 29. és január 6. között egyetlen lakossági ügyfelnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.
Tovább
Gazdaság

Kedvezményes lehetőségek nyugdíjasoknak a budapesti fürdőkben

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztályra.
Tovább
Autó

Debrecenben erősít az AutoWallis

Debrecen kiemelt célpont az AutoWallis számára, legutóbb BYD márkakereskedés nyitását jelentette be a vállalat. 
Tovább
Hírek

Miért állnak le ünnepnapokon a csatornák? A zsírszörnyek új ellensége az okosszivattyú

Sokmillió forintos kiadást okoznak a vízműveknek a vécén lehúzott nedves törlőkendők – intelligens szivattyú lehet a megoldás a „zsírszörnyek” elleni harcban
Tovább
Agrár

A hungarikumok a magyar identitás sokszínűségét mutatják meg

Minden hungarikum mögött ott van a magyar észjárás, a magyar kéz munkája, a magyar szív hűsége, ezért ezek az értékek nem csupán büszkeségeink, hanem válaszaink arra, hogy kik vagyunk mi magyarok.
Tovább
Hírek

Miniszteri biztos: a Déli Körvasút fejlesztés részeként átfogó fatelepítési program indult és új zöldfolyosó létesül

A Déli Körvasút fejlesztése napi 60 ezer ingázó autó forgalmával, 300 kilométeres kocsisorral mentesíti a budapesti utak zsúfoltságát, ezzel évente több mint 104 tonna nitrogénoxiddal és közel 900 tonna szénmonoxiddal csökkenti a főváros levegőszennyezését.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

új adótámogatás segíti a környezeti károkat mérséklő vállalkozásokat

A kormány a környezet helyreállításától társadalmi előnyöket is vár, hiszen így rozsdaövezetek kerülhetnek vissza a gazdasági körforgásba, a környékük felértékelődhet, és javul azoknak a vállalkozásoknak a megítélése, amelyek ezekből a fejlesztésekből részt vállalnak.

EM: a kormány támogatja a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat

A december elsejéig véleményezhető felhívás célja, hogy országszerte támogassa az innovatív, versenyképességet növelő technológiák bevezetését.
© 2025 | www.azuzlet.hu