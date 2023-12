Dimenzióváltásban a MINI – Interjú Németh Balázs márkaigazgatóval

A tradíciókat megőrizve, 2024-ben teljesen megújul az ikonikus MINI modellpalettája. Miközben a stílusos vonalvezetés és az egyedi vezetési élmény az állandóságot képviseli, a megújult külső és belső, valamint az elektromos modellek előretörése mellett – a kompromisszummentes családi autózást ígérő új Co untryman modell és az immár MINI Cooper-ként futó vadonatúj kis MINI is a márka karakterjegyeit erősíti.

Sir Paul McCartney, George Harrison, Mr. Bean, Madonna – néhány sztár, akinek neve összeforrt a legendás MINI-vel. És ahogy az egykori hippikből felelősségteljes üzletemberek és sikeres művészek lettek, a hippikorszak ikonikus kisautója is, a szabadság iránti szeretetet nem feladva követte a megváltozott korok trendjeit.

Ennek sikerét mutatja, hogy miközben a hazai autóértékesítés összességében csökkent, a MINI 2023 első tizenegy hónapjában több mint 600 darabos eladásával történelmi rekordot ért el Magyarországon. Ezzel kapcsolatban Németh Balázs, a MINI márkaigazgatója nemcsak a prémiumkategóriát képviselő MINI elektromos modelljeinek sikeréről beszél, hanem arról is, hogy a magánvevők mellett a céges flottavásárlások is megjelentek. A gazdasági élet szereplői közül ugyanis egyre többen felismerték, hogy az általuk képviselt értékeket és stílust a cégautó választása is tükrözi.

A közeljövőt tekintve nemcsak a MINI elkötelezett rajongótábarának okoz majd örömöt az, hogy 2024-ben az új modellek megjelenésével a márka teljes modellpalettája megújul. Az egyik zászlóshajó az az új Countryman modell lesz, ami valódi kategóriaváltást ígér. A 4,43 méter hosszú, 460 literes csomagtartóval rendelkező modell ugyanis már a kompromiszszummentes családi autózást garantálja a megszokott MINI értékekkel, közte az alapnak számító gokartos vezetési élménnyel.

„A MINI teljes megújulása a márka három alappillérére épül. A gokartos vezetési élményre, az ökológiai lábnyom maximális csökkentésére és arra, hogy a MINI tulajdonosai és használói a digitális közösség tagjaiként készségszinten kezelik a digitális világ újdonságait” – elemez Németh Balázs.

Az új Countryman modellekben ezért a hatalmas, kerek, középre helyezett OLED érintőképernyő segíti a különféle funkciók kezelését, míg az állati bőr helyett – még a kormánykeréken is – kizárólag olyan növényi eredetű, prémiumhatású, vegánbőr-borítást alkalmaznak, amely már az előállítása során is csökkenti a környezeti lábnyomot. Emellett pedig az otthonosság jegyében az autó belső terében több helyen is olyan szövött struktúrájú textilek jelennek meg, mellyel tovább erősödik az autó „hozzánk közel álló” érzése.

Ami a technikai különlegességeket illeti, az új Countryman rögtön két elektromos modellel indít: a 204 illetve a 313 lóerős Countryman E és SE változattal. A benzines verzió mellett pedig lesz dízel változat is, mondván egy globális márkának azokra a piacokra is gondolnia kell, mint amilyenek a 80 százalékban dízel autót használó országok.

2024-ben jelenik meg egy teljesen elektromos MINI Cooper, valamint két, tisztán elektromos Countryman is. Emellett pedig egy újabb, a kategóriáját tekintve formabontó autó, a márka életében első crossover (a Countrymannél kisebb, a MINI Coopernél nagyobb), a MINI Aceman, amely teljesen elektromos kivitelben kerül piacra.

A teljes megújulás eredményeként 2025-re a MINI büszkélkedhet majd az egyik legmodernebb modellpalettával. Ennek 400, illetve 450 kilométer hatótávolságú elektromos modelljei már azt az elkötelezettséget jelzik, melynek eredményeként a MINI 2030-ra Európában már csak tisztán elektromos modellekkel lesz jelen a piacon.

Érsek M. Zoltán