Drágább a kábítószer, kevesebb a fogyasztó

A politikus a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság legutóbbi felderítéséről szóló sajtótájékoztatón elmondta: a rendőrség több mint 1300 esetben rendelt el büntetőeljárást, csaknem 150 kereskedő került rendőrkézre, több száz millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le.

A nehezebben, kisebb mennyiségben elérhető kábítószer ára emelkedett, van olyan, aminek három-négyszeresére nőtt az ára, ami szintén csökkenti a hozzáférhetőséget. Közölte: kedden benyújtja az Országgyűlésnek a kábítószer-bűnözés elleni törvénycsomagot, amely a jelenleginél keményebb és hatékonyabb eszközöket biztosít a kábítószer jelenlétének felszámolásához.

Az alaptörvény módosításával, a törvénycsomag elfogadásával, a folyamatos rendőri jelenléttel és széles társadalmi összefogással sikerre fogjuk vinni célunkat, ami nem lehet más, mint a kábítószer-kereskedelem felszámolása – jelentette ki.

A kedden benyújtandó törvényjavaslattal kapcsolatban elmondta, annak értelmében nem tesznek majd különbséget a kábítószerrel, valamint a pszichoaktív szerekkel és “kotyvalékokkal” kereskedés között, valamennyi bűncselekmény lesz, “ehhez illő büntetési tétellel”. Ez az eltereléssel kapcsolatban is hoz majd változásokat. Elmondta azt is, az iskolai prevencióval kapcsolatban is várható változás.

A sajtótájékoztatón Bátyi Péter, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főosztályának vezetője beszámolt egy újabb nagyszabású felderítésről, amelyben március 25-én 13 Pest vármegyei és budapesti helyszínen nyolc embert fogtak el.

Egy halászteleki férfival kapcsolatban merült fel a kábítószer-kereskedelem gyanúja, a nyomozás során pedig kiderült, hogy ebben segíti testvére és még egy férfi, az értékesítésre szánt kábítószert pedig a testvérek apjának budapesti lakásában tartották. Elfogták azt a szigetszentmiklósi férfit is, akitől a kábítószert vásárolták, valamint a férfihez köthető csoport két budapesti és egy szigethalmi tagját is. A férfi a kábítószer-kereskedelemből származó vagyonát anyja budapesti ingatlanában rejtette el.

Az akcióban több mint 20 kilogramm, több százmillió forint értékű kábítószert – marihuánát, hasist, kokaint, amfetamin-származékot – foglaltak le, valamint 135 millió forint készpénzt, emellett 15 millió forint értékű vagyont vettek zárt alá. A bíróság mind a nyolc ember letartóztatását elrendelte.

Bátyi Péter elmondta: a Delta programban Pest vármegyében március 1-től 79 akcióra került sor, 103 különböző helyszínen 124 embert állítottak elő, ebből 37-et terjesztéssel, 87-et fogyasztással gyanúsítanak. 28 embert vettek őrizetbe, ebből 2 letartóztatását elrendelte a bíróság. Összesen 22,5 kilogramm drogot foglaltak le, valamint 370 tő marihuánát, és 160 millió forint értékben vontak el vagyonelemeket a kábítószer-kereskedőktől.

Bátyi Péter beszámolt arról is, hogy pénteken Gödöllőről érkezett jelzés a rendőrségre, hogy egy középiskola több diákja az épület előtt kábítószert fogyasztott és egy gyerek rosszul lett. A gyereket a mentők kórházba vitték.

A rendőrök azonosítottak három diákot, akik hosszabb ideje értékesítették a kábítószert az iskolában és a kollégiumban, őket gyanúsítottként hallgatták ki, a házkutatások során 30 gramm kábítószer-gyanús anyagot foglaltak le, valamint egyiküknél százezer forintot. A bíróság elrendelte a fiatalkorú diákok letartóztatását.

Beazonosították negyedik társukat is, a hétvégén őt is kihallgatták, otthonában több adag kábítószergyanús anyagot foglaltak le, valamint a kereskedelemhez szükséges egyéb kellékeket, az ő letartóztatásáról még nem döntött a bíróság.