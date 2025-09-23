Dráva Hotel: konferencia, csapatépítés a Villányi borvidék varázsával

Képzeljünk el egy napsütötte reggelt, amikor a kollégák kíváncsian gyűlnek össze a Dráva Hotel Thermal Resort tágas halljában, Harkányban, a Villányi-hegység lábánál. A 7,5 hektáros, ősfás park, a mediterrán klíma és a kristálytiszta levegő már az érkezés pillanatában elsodorja a hétköznapok rohanását azon a különleges rendezvényhelyszínen, ahol a munka és a kikapcsolódás természetes harmóniában fonódik össze.

A bőséges reggeli után a konferenciateremben kezdődött a nap. A természetes fénnyel megvilágított, de igény esetén teljesen besötétíthető terem modern technikai felszereltsége minden igényt kielégítő: projektorok, vetítővásznak, beépített hangosítás és Wi-Fi gondoskodik arról, hogy a prezentációk zökkenőmentesen fussanak. Mivel a mobil falak rugalmasan alakítják a teret, a kis létszámú workshopoktól a nagyszabású előadásokig minden esemény kényelmesen lebonyolítható.

Amikor elérkezett a kávészünet ideje, a résztvevőket a helyi termelők friss alapanyagaiból készült falatok és frissítő italok várták. A rövid pihenő nemcsak a feltöltődést szolgálta, hanem lehetőséget kínált a kötetlen beszélgetésekre és a kapcsolatok építésére is. A déli órákban pedig bőséges és változatos ebéd következett, ahol az ételallergiában vagy intoleranciában érintettek is megtalálták a számukra gondosan elkészített fogásokat. A közös étkezés után új lendülettel folytatódtak az előadások, ahol a résztvevők friss inspirációk mellett új tudással és értékes tapasztalatokkal gazdagodtak.

Miután a hivatalos programok lezárulnak, a nap második fele a közösségi szellemet erősítő, élményteli csapatépítésről szólt. A hotel wellnessrészlege, a frissítő, ellazító kezelésekkel nyugodt környezetet kínál a feltöltődéshez, a szaunavilág pedig a pihenés és kikapcsolódás lehetőségét adja. Az aktívabb programokat kedvelők a Retro Bowling Bárban mérhették össze ügyességüket bowlingban vagy dartsban, míg a 7,5 hektáros park ideális helyszínt biztosít szabadtéri játékokhoz, a közös csapatfeladatokhoz és a gondtalan eszmecseréhez.

A második nap igazi csapatépítő élményeket hozott. Reggeli után kerékpárra ültünk, és a biztonságos kerékpárúton suhantunk a Villányi borvidék felé. A mozgás öröme és a közös kaland már önmagában is mindenkit feltöltött, de a történelmi pincesor látványa csak fokozta az élményt. Az egyik hangulatos pincében, a házigazda szenvedélyesen mesélt a borokról, miközben könnyű falatok és helyi sajtok kerültek az asztalra. A nap végén a szőlőültetvények fölött lassan lebukó nap aranyló fénye tette teljessé az élményt, amely egyszerre adott kikapcsolódást és valódi közösségi feltöltődést

A Dráva Hotelben tartott céges események kiegészítő programjaként kihagyhatatlan élmény a közvetlenül a hotellel szemben található Harkányi Gyógy- és Strandfürdő meglátogatása is. Miközben a világhírű gyógyvíz – literenként több mint ezer milligramm ásványi anyag tartalommal – ellazít és feltölt, a Harka Vízivilág sodrófolyosója, csúszdái és szaunavilága, ideális levezetést kínálnak a tartalmas szakmai programok után.

A térség felfedezése emellett is számtalan élményt kínál azok számára, akik a szakmai programok után is nyitottak a kalandokra. A Siklósi vár impozáns falai között a középkor hangulata elevenedik meg, a Nagyharsányi Szoborpark monumentális alkotásai különleges atmoszférát teremtenek, míg a Máriagyűdi Kegytemplom csendje spirituális feltöltődést kínál. A kerékpározás szerelmesei a Villány–Kisharsány–Vokány–Palkonya–Villánykövesd körutat járhatják be, ahol a palkonyai pincefalu és a villánykövesdi történelmi pincesor nyújt felejthetetlen látványt.

A tartalmas napok után utolsó este vacsoraidőben ismét a hotel éttermében találkoztunk, ahol a hagyományos magyar fogások, a helyi különlegességek és a nemzetközi konyha remekei sorakoztak. Az ételekhez a környék pincészeteinek borai kínálnak méltó kíséretet, miközben a résztvevők kötetlen hangulatban idézték fel az elmúlt napok élményeit.

Kocsis Erika