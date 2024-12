Drónforradalom az agráriumban, együttműködés a forgalmazásban

Együttműködési megállapodást kötött az ABZ Drone Kft. és az Agrovario Kft., így a dinamikusan fejlődő mezőgazdasági gépkereskedelmi hálózat ezentúl az ABZ Innovation mezőgazdasági drónjait is forgalmazni fogja. A jövő év lejétől az AgroVario Kft. hat telephelyén működtet majd értékesítési-és szervizpontot, az ország minden területét lefedve, hiszen ma már egy modern mezőgazdasági vállalkozás elképzelhetetlen drónok és speciális szoftverek nélkül.

A precíziós gazdálkodás alapvető módszerré vált a mezőgazdasági termelésben: a modern technológia használata segíti a gazdálkodókat az aktuális állapot felmérésében, előrejelzésekben és a gyakran változó körülményekhez való alkalmazkodásban, valamint a gyors döntéshozatalban, ezáltal a termelők jobb minőséget és termésátlagot érhetnek el. A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan egyre szélesebb körben terjednek a mezőgazdasági drónok hazánkban is, a szántóföldek, ültetvények permetezése, területek feltérképezése, növényállomány állapotának és fejlődésének felmérése során hatékony segítői lehetnek a gazdálkodóknak.

A fejlődés elterjedését szeretné segíteni az ABZ Drone Kft. azzal a szerződéssel, melyet a napokban kötött az Agrovario Kft.-vel. Az agráriumban meghatározó szerepet betöltő két cég közös munkája révén az ország minden részén elérhetik a gazdák, mezőgazdasági termelők az ABZ Innovation saját, magyar fejlesztésű mezőgazdasági drónjait és az ezekhez tartozó alkatrészeket és kiegészítőket. Többek között kamerákat és hőkamerás rendszereket, permetezőrendszereket, aggregátorokat.

„Az agráriumban használható drónok országos szervizhálózata is létrejön együttműködési megállapodásunk révén. Emellett szintén országszerte elérhető lesz az agrárszektorban szükséges teljes szoftverszortimentünk és az eddig is több helyszínen működő, minden mezőgazdasági, növényvédelmi és speciális drónpilóta képzésünk is- ismertette Török Gyula, az ABZ Drone Kft. ügyvezetője. A cégvezető kiemelte, hogy az Agrovario Kft. olyan szakmai partner számukra, mely szintén fontosnak tartja a minőséget és a termelők szakértő támogatását.

A három éve működő Agrovario Kft. az innovatív megoldások és a széles körben felhasználható termékek forgalmazása mellett tette le a voksát. Ezek tükrében lát a cég nagy lehetőséget a modern technológiákban, így a drónokban is.

„Ez az együttműködés nemcsak a két cég számára előnyös, de a termelők számára is rendkívül hasznos. A gazdálkodóknak alapvető szükséglet a költséghatékony működés és a magas üzembiztonság, de folyamatosan szembe kell nézniük a körülmények drasztikus változásával, alkalmazkodniuk kell a megváltozott klimatikus viszonyokhoz. több problémát kell megoldaniuk rövid idő alatt, beleértve a növényvédelmi, növényegészségügyi kérdéseket is. Ezekben kívánunk nekik segíteni az általunk forgalmazott termékekkel, a megoldás kulcsait pedig a közeljövőben a drónok jelenthetik az agráriumban dolgozók számára – részletezte Takács Zoltán, az AgroVario Kft. ügyvezetője.

A két cég együttműködése révén az ABZ Innovation termékpalettájának részeként az a teljesen magyar fejlesztésű, L30 típusú permeteződrón is megtalálható lesz, mely néhány napja nyerte el az Év Agrárinnovációja díjat.