Duguláselhárítás 1,4 millióért? Ezt a 3 kérdést tegye fel, hogy ne verjék át!

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak a brutális túlszámlázásokról és az agresszív fellépésről szóló duguláselhárítással összefüggő rémtörténetek. A „csőgörényes maffiaként” elhíresült módszer lényege az olcsó hirdetési ár, amely a helyszínen váratlan felárakkal, méterdíjakkal és fenyegetéssel duzzad akár milliós végösszegre. A csatornavizsgáló specialista valós eseteken keresztül mutatja be a csalók módszereit, és ad tanácsot a védekezéshez.

A csalók leggyakoribb eszköze a telefonban beígért rendkívül alacsony ár. A helyszínen azonban „hirtelen kiderül”, hogy külön díja van a vágófej használatának, a kiszállásnak. De a legnagyobb csapda: a méterdíj. Ilyenkor gyakran a valós csatornahossz többszörösét számolják fel a duguláselhárítók, és így lesz a pár tízezer forintos ígéretből több százezres vagy akár milliós végszámla.

„Kidobók” a kapuban

A közelmúltban Monoron egy társasházi alapvezeték dugulásához hívtak ki egy csapatot az esti órákban.

„A „szakemberek” alig két óra munka után 1,4 millió forintot követeltek, és azonnali átutalást sürgettek – miközben a probléma meg sem oldódott” – meséli az első történetet Batuska Csaba, a Drain Expert Kft. szakértője. „Hasonlóan drámai eset történt Szentendrén is. Ott egy egyszerű mosogatódugulás elhárításáért fél óra után 800 ezer forintot kért a szolgáltató. Az ügyfél állítása szerint ekkora összeg nem állt rendelkezésére, ezért alkudozni próbált, de a helyzet gyorsan elmérgesedett. A szolgáltató azonnali fizetést követelt, és fenyegető hangnemet használt. Majd a helyszínen „kidobó jellegű” alakok jelentek meg nyomatékosítani a fizetési igényt.”

A szakember szerint egy ilyen munka reális költsége, még sürgősségi felárral is, a töredéke, nagyjából az egyötöde lenne a kiszámlázott összegnek. A duguláselhárítás ára Magyarországon 2026-ban jellemzően 15.000 és 70.000 forint között mozog, attól függően, hogy milyen típusú dugulásról van szó, hol található az elzáródás, és milyen technológiára van szükség a probléma megszüntetéséhez!

Hogyan szűrjük ki a csalókat? – A 3 legfontosabb kérdés

A csatornavizsgáló specialista azt javasolja, hogy mielőtt bárki beengedné a kiérkező szakembert, a lakásába, már a telefonban tisztázza az alábbiakat.

„Fix áron dolgoznak-e – vagyis ragaszkodjon egy előre egyeztetett végösszeghez vagy egy fix árkerethez! Fontos, hogy van-e méterdíj vagy egyéb felár. A méterdíjas elszámolás ugyanis szinte minden esetben elszálló költségekhez vezet. Meg kell kérdezni, hogy adnak-e hivatalos számlát és garanciát. Ha a weboldalon a cégadatok, vagy az adatvédelmi tájékoztató hiányzik, vagy kerülik a számla kérdését, azonnal keressünk másik szolgáltatót!” – magyarázza a Drain Expert Kft. képviselője.

Batuska Csaba intő jelnek nevezte azt is, ha a weboldalon nem a tényleges duguláselhárító személyek képei szerepelnek, hanem az internetről letöltött stock fotók, vagyis a „szakemberek” nem vállalják az arcukat.

Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?

Ha a helyszínen az ügyfél fenyegetve érzi magát, vagy irreális összeget követelnek tőle, akkor is próbálja megőrizni a higgadtságát, dokumentáljon mindent és ne engedjen a nyomásnak.

„Fontos megőrizni a híváslistát, az üzeneteket és a (gyakran kézzel írt) bizonylatot. Az agresszív fellépés pedig nem tolerálható szolgáltatói magatartás. Mindenki forduljon a rendőrséghez vagy a fogyasztóvédelemhez, ha ilyet tapasztal. A vitatott számlák ügyében pedig a Békéltető Testület is illetékes” – tanácsolja Batuska Csaba.

