Duna House: 2025-ben a lakáscélú jelzáloghitelek volumene megközelítette a 2000 milliárd forintot

Aktivitási rekord jellemezte a lakáshitelezési piacot 2025-ben, a lakáscélú jelzáloghitelek volumene megközelítette a 2000 milliárd forintot, ami 48 százalékkal haladja meg az előző év szintjét – közölte a Duna House.

Kiemelték, a jelentős bővülés úgy ment végbe, hogy közben 2025 utolsó negyedévében az ingatlanpiacon már árkorrekció, és mérsékeltebb forgalom volt tapasztalható.

A közleményben részletezik, hogy a pénzügyi közvetítőjük, a Credipass becslése alapján 2025 decemberében mintegy 270 milliárd forint értékben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel-szerződéseket. Bár ez elmaradt a novemberi csúcstól, éves összevetésben így is 131 százalékos növekedést jelent. Az egész évet tekintve a forintalapú lakáshitelek piaca 1997 milliárd forintos volumennel zárhatott, szemben a 2024-ben mért 1351 milliárd forintos értékkel.

Kifejtették, a 48 százalékos éves növekedést több, egymást erősítő tényező hajtotta. Egyrészt 2025-ben normalizálódott a kamatkörnyezet, ami kiszámíthatóbb hitelfeltételeket teremtett, másrészt az Otthon Start program az év második felében jelentős keresletet generált a lakáscélú finanszírozás iránt.

Emellett az ingatlanpiacon ősz végére megjelenő kisebb árkorrekció is serkenteni kezdte a vásárlást, miközben a banki hitelezési gyakorlat végig stabil maradt. A hitelpiac bővülését így nem egyetlen kiugró tényező, hanem egy fokozatos alkalmazkodási folyamat eredményezte.

Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi üzleti vezetője a közleményben hangsúlyozta, a hitelpiac 2025-ben már nem egyszerűen a kereslet felfutásáról szólt, hanem arról, hogy a finanszírozás alkalmazkodni tudott a változó piaci környezethez. Miközben az ingatlanárak a negyedik negyedévben korrigáltak, a banki hitelezés végig kiszámítható maradt, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a vásárlások ne torpanjanak meg.

A szakember szerint a rekordvolumen nem jelentett automatikusan nagyobb eladósodást, a Credipass adatai alapján Budapesten és Nyugat-Magyarországon az átlagos hitelösszeg enyhén csökkent, miközben Kelet-Magyarországon csak minimális emelkedés volt tapasztalható. A hitelfedezeti mutató (LTV) pedig Budapesten mérséklődött, ami tudatosabb finanszírozási döntésekre utal.

A vevők egyre inkább a biztonságos, hosszú távon is fenntartható konstrukciókat keresik, nem pedig a maximális hitelösszeget – tette hozzá a szakember.

A Duna House közleményében kitért arra is, hogy az Otthon Start program nemcsak a hitelkeresletet élénkítette, hanem a kamatperiódusok választását is átalakította. Az ügyfelek döntő többsége a középtávon fix kamatozású, kiszámítható törlesztést kínáló konstrukciókat részesítette előnyben. Ezzel párhuzamosan a CSOK Plusz iránti kereslet országos szinten mérséklődött, és a korábbi 20-30 százalékos részarányhoz képest 2025 végére már csak a hitelügyletek mintegy tizedében volt jelen.

A Credipass szerint a 2025 végére kialakult helyzet előrevetíti a 2026-os év fő irányait is. A jelenlegi trendek alapján 2026-ban is aktív maradhat a lakáshitelezési piac, ugyanakkor a bővülés üteme mérséklődhet. A rekordközeli 2025-ös év után inkább egy magas szinten stabilizálódó volumen, valamint tudatosabb hitelösszetétel rajzolódik ki – összegezte Fülöp Krisztián a közleményben. (Duna House/MTI)