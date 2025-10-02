Kezdőlap Gazdaság Duna House: a magyarok többsége ingatlantulajdon-párti
Duna House: a magyarok többsége ingatlantulajdon-párti

Bódi Ágnes

A magyarok egyértelműen tulajdonláspártinak tekinthetők: a Duna House reprezentatív kutatása során a megkérdezettek 86 százaléka maximálisan egyetértett azzal, hogy a saját ingatlan biztonságot nyújt, 74 százalékuk pedig mindig is saját lakás vásárlásában gondolkodott.

Az ingatlanközvetítő közleménye szerint a vásárlók körében az elképzelt vételárú (56 százalék) és állapotú (42 százalék) ingatlan megtalálása, valamint az alkufolyamat (37 százalék) jelentik a legnagyobb kihívást az ingatlanvásárlás során. Az eladók esetében pedig leginkább az elképzelt kínálati áron (69 százalék) és időtávon belül (68 százalék) történő eladás, továbbá az eladási folyamatot negatívan befolyásolható piaci trendek (61 százalék) okoznak fejfájást.

A közlemény szerint Megyeri Dániel, a Duna House marketing- és PR vezetője az NRC-vel közös kutatásukat ismertetve kiemelte: az ingatlanügyekben az emberek családtagjaik és barátaik véleményére támaszkodnak, és csak utánuk következnek az ingatlanszakértők, és még a finanszírozási kérdésekben is előzik a szülők, nagyszülők, testvérek és egyéb rokonok a pénzügyi tanácsadót.

Hozzátette: az elmúlt 3 évben az ingatlanügyletet lebonyolítók megközelítőleg fele vette igénybe profi ingatlan- és pénzügyi szakértő segítségét, miközben ez az arány az Egyesült Államokban meghaladja a 90 százalékot.

Az Otthon Start Program miatt ráadásul több tízezer első lakást vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akiknek ugyancsak empatikusan, az érzelmi terheiket is figyelembe véve kell megmutatni a megnyugtató kiutat a lakáspiaci trendek, az adminisztráció, a finanszírozás és a szabályozások útvesztőiből – mondta.

A kutatás szerint az első lakást vásárlók 56 százaléka szerint az ingatlanvásárlás bonyolult folyamat – ami az egyik legmagasabb arány a vizsgált élethelyzetek között; és körükben a legnagyobb (83 százalék) azok aránya, akik úgy érzik, hogy sokkal nehezebb ma hozzájutni saját lakáshoz, mint régebben. Közöttük a teljes vizsgálati mintához képest azok is többen vannak, akik a finanszírozási kérdésekkel kapcsolatban is kifejezetten borúlátók (41 százalék a 34 százalékhoz képest), holott 43 százalékuk a lakáspiaccal kapcsolatos híreket is igyekszik rendszeresen követni – közölték.

