Duna House: az ingatlan- és a pénzügyi szakértők szerepét is felértékelte az Otthon Start

A Duna House csaknem 25 százalékkal több új ingatlanértékesítési megbízást kapott a szeptemberi adatai alapján a nyári hónapok átlagához képest, a cégcsoport pénzügyi közvetítő márkájánál, a Credipassnál pedig duplájára nőtt a jelzáloghitelek iránti kereslet az idei csúcshónaphoz, márciushoz képest – közölte közleményében az ingatlanközvetítő vállalat. 

Ez egyszerre jelzi az eladói és a vevői oldal élénkülését, valamint azt, hogy az Otthon Start program miatt a szakértők szerepe felértékelődött a lakáspiacon – mutattak rá a közleményben.

A Duna House szerint a megbízások számának gyors emelkedése önmagában is fontos ingatlanpiaci fejlemény, de az különösen érdekes, hogy megfordult a megszokott összefüggés. Általában kevesebb megbízást kapnak a közvetítők, amikor sok vevő van az ingatlanpiacon, most azonban ennek az ellenkezője történt – jelezte az ingatlanközvetítő.

A megbízások növekedésének két fő oka van a közlemény szerint. A rekordközeli árszintek miatt sokan döntöttek úgy, hogy piacra teszik ingatlanjukat, köztük számos befektető is, valamint az Otthon Start program miatt sokan adnának el, hogy így teremtsék meg a vásárlás fedezetét egy másik lakásra.

Emellett a tulajdonosi megbízások növekedésében pszichológiai tényezők is szerepet játszanak: a gyorsan változó piaci környezetben az eladók sokszor bizonytalanok, tartanak a hibás beárazástól, félnek attól, hogy lemaradnak a megfelelő vevőről, vagy nem tudják, hogyan igazodjanak el a hitelprogramok nyújtotta lehetőségek között. Ez a bizonytalanság erősíti a közvetítők felértékelődését – írta a Duna House.

