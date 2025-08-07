Duna House: lakbércsökkenést hozhat az Otthon Start Program

Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban – közölte a Duna House.

A közleményben Szegő Péter vezető elemző az ingatlanközvetítő modellszámításait ismertetve elmondta: amennyiben a budapesti bérlő háztartások tizede, mintegy 20 ezer fő vásárol saját lakást a támogatás révén, a bérleti díjak középtávon akár 16-17 százalékkal is csökkenhetnek. A 250 ezer forintos átlagos fővárosi bérleti díjjal számolva, ez akár 40-43 ezer forint megtakarítást jelenthet a bérlőknek – jegyezte meg.

Az Otthon Start Program a kínálati oldalt is bővítheti, mivel egyre nagyobb arányban jelenhetnek meg a befektetők kiadási céllal a piacon. Aki kiadásra vásárol, még támogatott hitel mellett is, annak jól kell ismernie a célpiac igényeit, mivel a nem megfelelően kiadható ingatlanok hosszabb üresjáratot, és alacsonyabb megtérülést eredményezhetnek – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A Duna House adatai szerint a befektetési célú vásárlók Budapesten jelenleg átlagosan 88,4 millió, vidéken pedig 36,4 millió forintot fordítanak egy-egy ingatlanra.

Szegő Péter szerint a tanévkezdés rövid távon várhatóan ismét bérlői hullámot hoz, de a középtávú kilátások szerint az Otthon Start Program a bérleti szegmens újraárazását is elindíthatja, amihez a befektetőknek is alkalmazkodniuk kell. (MTI)