Duna House: továbbra is a fiatalok és az első lakásvásárlók az ingatlanpiac főszereplői

A Duna House legfrissebb adatai szerint 2026 elején is kitart a tavalyi év második felében felerősödött trend, a piacon továbbra is a fiatal, első lakásukat keresők dominálnak, miközben a befektetési céllal vásárlók aktivitása még nem tért vissza a korábbi szintekre.

A Duna House MTI-nek küldött pénteki közleményében kiemelte, a vásárlói motivációk látványos megváltozása a 2025 nyarán bevezetett Otthon Start Programhoz és a kedvezőbb hitelkörnyezethez köthető.

Felidézték, hogy a 2025-ös év elején még egészen más arányokat lehetett látni, tavaly januárban Budapesten a befektetési cél (32 százalék) még jelentősen megelőzte az első lakást vásárlók (25 százalék) táborát. Vidéken pedig a két motiváció szinte azonos szinten, 24 százalék és 28 százalék környékén mozgott. Az Otthon Start Program (OSP) felfutásával 2025 őszére az első lakásvásárlók aránya Budapesten 41 százalékra, vidéken pedig rekordmagasra, 43 százalékra ugrott, ami jól mutatta a támogatott hitelek felszívó erejét.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közleményben kifejtette, ez a dominancia 2026 januárjára is megmaradt, bár a kezdeti roham alábbhagyott, az első lakásvásárlók továbbra is a legnagyobb vevői csoport.

A vevői profilok másik érdekes jellemzője, hogy a korösszetétel is átalakult. Míg 2025 januárjában az 50-60 évesek voltak a legaktívabbak, addig 2026 elejére a 30-50 év közötti generációk vették át a vezetést, és a 20-30 évesek súlya is jelentősen megnőtt a tranzakciókban. A változás a státusz szerinti megoszláson is tükröződik, a vásárlók között az alkalmazotti státuszban lévők aránya emelkedett meg leginkább. Budapesten a vevők 48 százaléka, vidéken pedig már 62 százaléka beosztottként dolgozik, ami igazolja, hogy a kiszámítható jövedelemmel rendelkező fiatal munkavállalók tudtak leginkább élni az új piaci lehetőségekkel. A vállalkozói réteg vásárlási kedve – amely inkább a befektetési célhoz kötődik – ezzel szemben stagnálást mutat.

A Duna House közleményében kitért arra is, hogy területi bontásban az OSP hatása vidéken volt a leglátványosabb. Az alacsonyabb árszintek mellett a program szélesebb rétegek előtt nyitotta meg a piacot, emiatt a fiatal, alkalmazotti státuszú vevők aránya érezhetően nőtt. Budapesten a hatás differenciáltabb, a külső kerületekben, és a kedvezőbb árszintű szegmensekben erősebb az első lakásvásárlók jelenléte, míg a belső, prémium lokációkban továbbra is jelentős a befektetői érdeklődés, de még mindig nem domináns módon.

Szegő Péter a januári trend alapján a közleményben úgy látta, hogy bár a befektetési kedv lassú élénkülése már érezhető, a főszerepben továbbra is az első otthonukat kereső fiatalok maradtak.