Dupla díjat nyert az „Erdő a köbön” projekt

Fotó: ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.

Két rangos elismerést kapott az „Erdő a köbön” projekt a vasárnap megrendezett Turizmus Évadnyitó Gálán, a Budapest Congress Centerben. A rendezvényen a hazai turizmus legjobb fenntartható kezdeményezéseit díjazták.

Fenntartható vendégélmény kategóriában Fenntarthatósági szakmai díjat vehetett át Gyulai Évi, Megyeri Sára és Bózsó Gyula. Ezen túl a Közönségdíjat is megkapta az „Erdő a köbön” projekt. Az „Erdő a köbön” – Ehető Erdő projekt a természet szeretetét és tiszteletét hivatott terjeszteni minden érzékszerven keresztül az erdő természeti értékeire építve: legyen az gasztrotúra a Bükkben, vadon termett növényekből készült delikáttermékek és designer-italok bemutatása, infotainment videók és anyagok készítése, „Ehető erdő” tematikájú fine bistro vacsorák szervezése vagy éppen ismeretterjesztő könyvek kiadása, továbbá a hazai szakmai közösség baráti összefogása az ökotudatosság érdekében.

A projektben együtt működik Gyulai Évi kreatív italdesigner, Megyeri Sára, vadon termett delikáttermékek készítője, valamint Bózsó Gyula, az ÉSZAKERDŐ Zrt. műszaki osztályvezetője, az Ehető Erdő projekt alapítója. A Bózsó Gyula által vezetett program, Miskolc kínálatának részeként bekerült a Green Destinations Top 100 Story Awards 2026 versenyén a világ legjobb 6 projektje közé a Thriving Communities kategóriában.

A projekt országos és nemzetközi elismerése erősíti Miskolc szerepét a fenntartható turizmus nemzetközi diskurzusában, és hozzájárul ahhoz, hogy a város olyan úti célként jelenjen meg, ahol a fenntartható, az aktív és a gasztroturizmus egymást erősítve van jelen.

