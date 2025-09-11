Kezdőlap Élelmiszeripar Ebben az évben is megmérettethetik magukat a legjobb gluténmentes pékségek
Ebben az évben is megmérettethetik magukat a legjobb gluténmentes pékségek

Idén is keresik az év gluténmentes kenyerét és péksüteményét. A Magyarok Kenyere program keretében megvalósuló megmérettetés célja változatlan: felhívni a figyelmet a speciális étrendet követő, lisztérzékenységgel élők igényeire és elősegíteni a gluténmentes termékekkel kapcsolatos innovációt.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), valamint a Magyar Cöliákia Egyesület és az AMUREX GM Hungary Kft. idén is meghirdeti az Év Gluténmentes Kenyér- és Péksütemény versenyét. A kezdeményezés célja változatlan: felhívni a figyelmet a speciális étrendet követő, lisztérzékenységgel élők igényeire és elősegíteni a gluténmentes termékekkel kapcsolatos innovációt.

A Magyarok Kenyere program keretében megvalósuló megmérettetésen a gluténmentes pékségek ebben az évben is két kategóriában, összesen 4 termékkel nevezhetnek. A Gluténmentes kenyerek kategóriában friss és tartós kenyerek is versenyeznek majd, míg a gluténmentes péksütemény kategóriában töltött és töltetlen péksüteményeket nevezhetnek be a pékségek.

A szervezők azon vállalkozások jelentkezését várják, amelyek legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a gluténmentes termékeknek meg kell felelniük a jogszabályi követelményeknek. A versenybe benevezett összes termék gluténtartalmáról 1 hónapnál nem régebbi, független, akkreditált laboratórium által, R5 Mendez eljárással végzett mérés eredményét mellékelni kell.

A verseny egyik támogatója a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft (MTKI Kft) cégenként egy minta térítésmentes vizsgálatát elvégzi abban az esetben, ha a versenyre nevező legalább még egy mintát küld, a második és minden további minta vizsgálatára a listaárból 15 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ha valaki egy terméket nevez, akkor a listaárból 70 százalékos kedvezmény érhető el.

A szervezők 2025. szeptember 22-ig várják a résztvevők jelentkezését. A kitöltött és cégszerűen aláírt nevezési adatlapot a kért mellékletekkel együtt a [email protected] e-mail címre kell megküldeni. Az adatlapon meg kell adni a benevezett gluténmentes kenyér és péksütemény nevét, továbbá mellékelni kell a termék valamennyi jellemzőjét és összetevőinek felsorolását (termék adatlappal, vagy címkével, csomagolásával).

A termékek leadására 2025. szeptember 25. 9:00 – 13:00 óra között lesz lehetőségük a versenyzőknek, ezt követően indul majd a zsűrizés. A zsűrizésre friss, illetve minőségmegőrzési időn belüli termékeket kell biztosítani: a kenyérből 4 db-ot, péksüteményekből 8 db-ot. Valamennyi benevezett termék – a tartósak is – anonimizáltan kerülnek az érzékszervi bírálatot végző zsűri elé.

A kategóriák nyertesei az elmúlt évekhez hasonlóan jogosultak lesznek a „2025 Gluténmentes Kenyere” és a „2025 Gluténmentes Péksüteménye” cím használatára.

A verseny fővédnöke: dr. Nagy István, Agrárminiszter. A verseny támogatói: Magyarok Kenyere Alapítvány, MAGOSZ, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Hunorganic Kft, Ireks Stamag Kft, Csak a mentes.hu, MTKI Kft, Bennovum Kft – Herbaház, KmASZC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola. (NAK Sajtó)

