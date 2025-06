Égető problémákra hívta fel a figyelmet a spanyolországi áramszünet

Az április végén bekövetkezett, Spanyolországot és Portugáliát sújtó áramszünet több mint 60 millió ember életét befolyásolta. Most egy magyar, távvezetékgyártó cég szakemberei világítottak rá arra, hogy mi lehetett az áramkimaradás egyik oka, és milyen lépéseket kell a közeljövőben tenni az európai villamosenergia-hálózat megerősítésére.

„Az április végi spanyolországi áramszünet intő jel volt arra, hogy Európában rendszerszintű kockázatot jelent a villamosenergia-hálózat állapota, és arra, hogy mennyire sebezhető a rendszer. Az áramkimaradás persze spekulációk hullámát váltotta ki, több elmélet is született az okokra, de ezek túlságosan leegyszerűsítik az EU rendkívül bonyolult villamosenergia-rendszerét és elterelik a figyelmet a probléma valódi okairól” – értékelte szakmai szempontból Dr. Barkóczy Péter, a FUX Zrt. cégvezetője.

Találgatások helyett szakmai magyarázat

A szakember rávilágított arra, hogy világviszonylatban Európa rendelkezik az egyik legösszetettebb és legrugalmasabb villamosenergia-hálózattal, amely az év minden napján minőségi villamosenergia-szolgáltatást nyújt a fogyasztóknak. Ám ennek ellenére rendkívül fontos kiemelni azt a tényt, hogy az európai áramhálózatot alkotó vezetékek jelentős része – körülbelül 50%-a – több mint 40 éves. Ez azért sarkalatos pont, mert a távvezetékek tervezett élettartama 50 év. Ennek megfelelően az európai hálózat sürgős korszerűsítésére van szükség, az elöregedő hálózat ugyanis nemcsak elveszíti a rajta keresztül továbbított villamos energia egy részét, de nem csatlakoztatható új, megújuló energiaforrásokhoz, ami szűk keresztmetszetet jelent az egyes EU-tagállamok zöld villamosenergia-termelésében.

„Bízunk abban, hogy a spanyolországi események ébresztőként hatnak majd, és a kontinens országai felismerik, hogy a hálózat korszerűsítése mára elkerülhetetlen feladat, hiszen máskülönben egyre gyakoribbak és egyre nagyobb kiterjedésűek lesznek az ilyen áramszünetek” – szögezte le Dr. Barkóczy Péter.

Az Innovációs Díjjal többszörösen kitüntetett miskolci székhelyű FUX Zrt. Európában sok ezer kilométer távvezetéksodrony cseréjével járult már hozzá az elektromos hálózat stabilitásához, kapacitásának bővítéséhez, és a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrációjához.

Mi a technológia titka?

Közép-Európa meghatározó kábel- és távvezetékgyártója évekkel ezelőtt kezdte el a korszerű anyagokat és technológiákat hasznosító karbonszál erősítésű kompozit (ACCC) távvezetékek gyártását.

„Erről azt kell tudni, hogy a hagyományos távvezetékekkel szemben nem acél tölti be a tartó szerepet, hanem úgynevezett karbon-kompozit mag, amelynek szilárdsága az acélénak körülbelül háromszorosa, súlya ugyanakkor csak annak negyede. Kis tömege által pedig lehetővé válik, hogy lényegesen megnöveljük az átviteli kapacitást, hiszen a megtakarított súly helyett több alumíniumot tudunk a vezetékbe építeni anélkül, hogy túlterhelnénk az oszlopokat” – fejtette ki a FUX Zrt. vezetője.

A szakember elmondta, hogy az ilyen típusú vezetéksodrony belógása is sokkal kisebb, mint egy acélmaggal rendelkező vezetéknek, így például alkalmazásakor nincs szükség a környezet nagymértékű átalakítására, rombolására, például a fák kivágására. Ráadásul mivel a karbonszál sokkal erősebb, így a leszakadás esélye is sokkal kisebb. Ennek pedig viharos vagy zord téli időjárás esetén van jelentősége, hiszen például jegesedés hatására egy normál acélalumínium vezetéksodrony le is szakadhat, magával rántva az oszlopokat is.